Der zur Signa-Holding hörende Sportartikelenhändler SportScheck verklaart Insolvenzantrag. De onderneming met 34 vestigingen en 350 miljoen euro is verschuldigd na het faillissement van Signa-Holding tijdens de Sportcheck. Die Geschäftsleitung was in de Laufe des Tages beantragen van Amtsgericht München ein Insolvenzverfaren.

Übernahmerozess is nog steeds beschikbaar

Der Zeitpunkt heeft geen zin meer. De Sports Check staat voor de algehele status van de Britse Frasers Group. Met de bisherigen Eigentümer Signa werden de Modalitäten Mitte Oktober beschloss. Die Übernahme is nooit volledig in beslag genomen. Jetzt steht der Deal wieder in Frage. Weil Signa durch de Insolvenz de Zahlungsverpflichtungen gegenüber Sportscheck nicht meer nachkommen kann, rutscht de Münchner Tochter zelf in de Pleite. Zwar wolle Frasers daran festhalten, de kurz nach dem zweiten Weltkrieg von Otto Scheck in München gegründete Firma zu übernehmen, heißt es. Maar vanwege de huidige zorgbehoeften van het aankoopproces kunnen we beginnen. Andere geïnteresseerden konden zich melden. Dit is een geweldige manier om aan de slag te gaan met SportScheck, zodat u een nieuwe partner kunt vinden en uw toekomstige partner voor lange tijd kunt vinden.

In de takken zijn de sol zelf niet verschillend

Wat die vaardigheden betreft, zijn ze niet altijd verschillend. De Bundesweit 34 Branches von Sportscheck zijn geöffnet. Koopt u online, dan blijft u genieten van Sports Check-Chef Matthias Rucker en de kracht van Optimisme: er bestaat een risico op insolventie, een verandering in de relatie met partners en een gelukkige toekomst. Rucker plant, den Sanierungsprozess bis spatestens Ende März abzuschließen.

Met materiaal van dpa