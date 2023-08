New York/Hongkong

Yellow Corp., ein US-amerikanisches Speditionsunternehmen, das einst in seiner Branche eine führende Rolle spielte, hat Insolvenz angemeldet und das 99 Jahre alte Unternehmen abgewickelt.

Der in Nashville ansässige Logistikdienstleister gab am Sonntag bekannt, dass er beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware einen Antrag auf Erleichterung nach Kapitel 11 gestellt habe.

„Mit großer Enttäuschung gibt Yellow bekannt, dass das Unternehmen nach fast 100 Jahren im Geschäft schließen wird“, sagte CEO Darren Hawkins in einer Erklärung.

„Heutzutage ist es nicht üblich, dass jemand 20, 30 oder sogar 40 Jahre bei einem Unternehmen arbeitet, aber bei Yellow waren es viele. Über Generationen hinweg hat Yellow Hunderttausenden Amerikanern solide, gut bezahlte Jobs und erfüllende Karrieren geboten.“

Yellow sagte, dass es erwarte, bis zur Genehmigung durch das Gericht eine Einigung mit seinen Gläubigern zu erzielen, die es ihm ermöglichen werde, bestimmte Löhne und Sozialleistungen sowie einige Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und Lieferanten zu zahlen.

Das Unternehmen gab in seinem Gerichtsverfahren eine lange Liste von Gläubigern bekannt, wobei Amazon (AMZN), Home Depot (HD) und Goodyear Tire & Rubber Company (GT) zu den Top 30 mit ungesicherten Forderungen gehörten.

Die Einreichung erfolgt mehr als eine Woche, nachdem die Spedition ihren Betrieb eingestellt hat und 30.000 Menschen arbeitslos geworden ist. In einer Klage im vergangenen Monat warnte das Unternehmen, dass es Gefahr laufe, nicht mehr über das nötige Geld zu verfügen, um den Betrieb fortzusetzen.

Auf der Suche nach einer Geldspritze, die jedoch nie kam, kämpfte das Unternehmen mit rückläufigen Geschäften, einer unerschwinglichen Schuldenlast und einem langjährigen Kampf mit der Teamsters-Gewerkschaft, die 22.000 seiner 30.000 Mitarbeiter vertrat, darunter seine Fahrer und die meisten seiner Hafenarbeiter.

Yellow Corp. wurde 1924 gegründet und firmierte hauptsächlich unter dem Namen Yellow Freight.

Das Unternehmen war einer der dominierenden Spediteure in einem Segment des Lkw-Transports, das als „Less-than-Truckload“ (LTL) bekannt ist und palettengroße Frachtsendungen befördert. Zusammen mit zwei anderen gewerkschaftlich organisierten LTL-Konkurrenten – Roadway und Consolidated Freight – bildete Yellow die sogenannten „Großen Drei“.

Doch mit der Deregulierung des LKW-Transports im Jahr 1984 sahen sich die Großen Drei und andere gewerkschaftlich organisierte LTL-Transportunternehmen einer stärkeren Konkurrenz durch nicht gewerkschaftlich organisierte Transportunternehmen ausgesetzt. Consolidated ging 2002 aus dem Geschäft.

Während die nicht gewerkschaftlich organisierten LTL-Carrier mit einem erheblichen Kostenvorteil starteten, trugen wiederholte Zugeständnisse der Teamsters-Gewerkschaft dazu bei, einen Großteil dieser Lücke zu schließen. Dasselbe gilt für den Mangel an Fahrern auf nationaler Ebene, was dazu beitrug, die Löhne bei den nicht gewerkschaftlich organisierten Transportunternehmen zu steigern.

Aber Gelb hatte mit anderen Problemen zu kämpfen. Es begann Schulden aufzunehmen, um viele seiner gewerkschaftlich organisierten Konkurrenten zu kaufen, darunter Roadway für fast 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2004.

In seinem jüngsten Finanzbericht hatte das Unternehmen langfristige Schulden in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Fast die Hälfte dieser Schulden stammte aus einem Pandemie-Hilfskredit, den das Unternehmen im Jahr 2020 von der Bundesregierung erhielt, wobei das US-Finanzministerium im Gegenzug einen Anteil von 30 % an dem Unternehmen übernahm. Diese Aktien haben seitdem fast ihren gesamten Wert verloren.

Im letzten Jahr war Gelb immer noch ein wichtiger Spieler, aber seine Dominanz war verblasst. Laut dem Speditionsberater Satish Jindel wickelte das Unternehmen im Jahr 2022 nur etwa 7 % der 720.000 täglichen LTL-Sendungen des Landes ab.

Während die US-Wirtschaft weiterhin stark ist, haben die Verbraucher ihre Ausgaben von den USA abgewendet Warenkäufe, die sie zu Beginn der Pandemie getätigt haben.

Stattdessen haben sie sich in den letzten Jahren stärker auf Dienstleistungen wie Reisen und den Besuch von Sportveranstaltungen, Konzerten und Essengehen konzentriert. Weniger Geld für Waren bedeutete weniger Bedarf an LKW-Transporten.

Die LTL-Lieferungen gingen zwischen 2021 und 2022 um 17 % und im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 5 % zurück, sagte Tom Nightingale, CEO von AFS Logistics, einem externen Logistikunternehmen.

Nightingale sagte, dass Yellow bei starker Nachfrage nach Lkw-Transporten zwar profitabel hätte sein können, das Unternehmen aber angesichts der Verlangsamung des Frachtverkehrs und der damit einhergehenden Senkung der Lkw-Tarife nicht überleben könne.

Verlader, die sich Sorgen um die Zukunft von Yellow machten, wechselten zu anderen Spediteuren – laut der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens gingen die Sendungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 13 % zurück.

Letzten Monat versäumte Yellow seine Zahlungen an gewerkschaftliche Renten- und Krankenversicherungskassen, was zu der Drohung der Teamsters führte, dass sie am 24. Juli in den Streik treten würden. Am 11. Juli stimmte die Gewerkschaft zu, weiterzuarbeiten und Yellow einen weiteren Monat Zeit zu geben, um zu arbeiten die Zahlungen.

Aber die Kunden hatten bereits begonnen, sich für andere Transportunternehmen zu entscheiden. Innerhalb weniger Tage begann Yellow mit den Vorbereitungen für die Schließung, stoppte die Abholung von Fracht bei Kunden und lieferte nur noch Fracht aus, die bereits in seinem System vorhanden war. Am 30. Juli teilte sie den Mitarbeitern und der Gewerkschaft die Einstellung mit.

Das gelbe Management und die Gewerkschaft gaben sich letzte Woche gegenseitig die Schuld für die Entscheidung, das Unternehmen zu schließen.

Das Unternehmen hatte die Teamsters kürzlich auf einen neuen Vertrag gedrängt, der es ihm ermöglichen würde, den Betrieb seiner verschiedenen Speditionsunternehmen und die Dienstalterslisten seiner Fahrer zusammenzuführen. Die Gewerkschaft befürchtete, dass der Umzug einige ihrer 22.000 Mitglieder ihren Arbeitsplatz kosten würde, und lehnte den Schritt ab.

„Das Unternehmen hat alles in seiner Macht Stehende getan, um für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu kämpfen und diese zu schützen. Die International Brotherhood of Teamsters weigerte sich neun Monate lang, mit Yellow zu verhandeln, was 30.000 Arbeitsplätze gefährdete. Anstatt mit Yellow zusammenzuarbeiten, um einen neuen Vertrag auszuhandeln, machte das IBT seine Absicht klar: „Yellow zerstören“, sagte das Unternehmen kürzlich in einer Erklärung.

Yellow sagte, es habe im Rahmen der Vereinbarung angeboten, die Löhne der Teamsters zu erhöhen, eine Behauptung, die die Gewerkschaft bestreitet.

In seiner Erklärung vom Sonntag warf Yellow den Teamsters erneut vor, das fast hundertjährige Unternehmen „aus dem Geschäft“ gedrängt zu haben.

Die Gewerkschaft sagte, sie habe in den letzten Jahren alles getan, um Yellow am Leben zu halten, und machte das Missmanagement von Yellow für die Misserfolge des Unternehmens verantwortlich.

Die Entscheidung, Yellow zu schließen, „ist bedauerlich, aber nicht überraschend“, sagte Teamsters-Präsident Sean O’Brien in einer Erklärung am Tag nach der Schließung.

„Gelb hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es trotz Milliarden von Dollar an Arbeitnehmerzugeständnissen und Hunderten Millionen an Rettungsgeldern der Bundesregierung nicht in der Lage war, sich selbst zu bewältigen. „Das ist ein trauriger Tag für die Arbeitnehmer und die amerikanische Frachtindustrie“, sagte O’Brien.