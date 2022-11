Insolvenz der Krypto-Börse FTX: Vermutlich mehr als eine Milliarde Dollar verschwunden

Stand: 12.11.2022 20:02 Uhr

Die insolvente Kryptobörse FTX hat offenbar mehr als eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verloren. Das Unternehmen spricht von „unautorisierten Transaktionen“ – Medien vermuten einen Hackerangriff.

Die Krypto-Börse FTX kämpft nach ihrem Insolvenzantrag offenbar mit mysteriösen Geldabflüssen. Es habe „nicht autorisierte Transaktionen“ gegeben, sagte der Rechtsberater der US-Tochter von FTX, Ryne Miller, auf Twitter. Dementsprechend werden alle digitalen Assets vorsorglich offline gespeichert. Miller hat weder das Volumen der betroffenen Transaktionen noch die mutmaßlichen Urheber offengelegt. Im Zahlungsverkehr kam es zu Unregelmäßigkeiten. Viele Kunden bangen nun um ihr Geld.

Die auf Cyberwährungen spezialisierte Nachrichtenseite CoinDesk berichtete über einen Hackerangriff auf die Kryptobörse. FTX konnte sich dazu zunächst nicht äußern.

Vermutungen, dass riesige Summen fehlen

Das britische Analyseunternehmen Elliptic schlug vor, dass am Freitagabend Krypto-Vermögenswerte im Wert von 473 Millionen US-Dollar von FTX gestohlen wurden. Sie würden an dezentralen Börsen gegen die Kryptowährung Ether eingetauscht – ein Verfahren, das Hacker häufig anwenden, um einer Beschlagnahme ihrer Beute zuvorzukommen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hingegen berichtet, dass laut Insidern mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwunden sein sollen. Der Gründer der Firma, Sam Bankman-Fried, überwies heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an seine eigene Handelsfirma, Alameda Research, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Ein Teil dieser Summe ist inzwischen verschwunden. Es war bereits bekannt, dass FTX Kundengelder zu Alameda transferiert hat, der Betrag wurde jedoch nie beziffert. Insider, die vor der Insolvenz der Krypto-Börse leitende Positionen bei FTX innehatten, schätzten den fehlenden Betrag auf zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar.



Turbulenzen auf dem Kryptomarkt

Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen meldete am Freitag Insolvenz an, nachdem es Anfang der Woche zu einem Ansturm von Kundenabhebungen gekommen war. Der 30-jährige Ex-Wall-Street-Händler Bankman-Fried suchte händeringend nach frischem Kapital, um die erst vor dreieinhalb Jahren gegründete Handelsplattform für Kryptowährungen zu retten. Ein Rettungsversuch mit der konkurrierenden Börse Binance schlug fehl. Mehrere Staaten froren daraufhin FTX-Vermögenswerte ein, um die Auswirkungen eines Zusammenbruchs der Aktienmärkte auf die Branche zu begrenzen.

Die Notlage von FTX verursachte Turbulenzen auf dem Kryptowährungsmarkt. Die älteste und wichtigste Kryptowährung Bitcoin und die Nummer zwei Ethereum haben in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Allerdings steht Bitcoin schon lange unter Druck. In den vergangenen zwölf Monaten verlor sie rund 70 Prozent ihres Wertes. In den USA wurden Rufe nach einer strengeren Regulierung der Branche lauter. Auch das mit FTX verbundene Krypto-Brokerhaus Alameda Research und rund 130 weitere Unternehmen flüchteten unter den Gläubigerschutz nach Chapter 11 der US-Insolvenzordnung.