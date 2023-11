Dat Schulden van de failliete Signa Holding des Tiroler Immobilieninvesteerders René Benko belaufen zichzelf met hun eigen miljarden euro’s. De onderdelen van het Gläubigerschutzverbände KSV1870 en het Alpenländische Kreditorenverband (AKV) met. Auch de Wirtschaftsauskunftei ÖVC sprach auf Basis des Insolventrages von dieser Summe. Demnach stehen auf der Habenseite nur 2,77 Biljart Euro. Als er liquidaties zouden plaatsvinden, zou het bedrag 314 miljoen euro bedragen, dit is wat.

Laut AKV treedt op eigen kracht op voor het grootste publiek van Oostenrijk Insolventie enz des Baukonzerns Alpine 2013 met schulden van 3,5 miljard euro. Vom Insolvenzverfahren der Signa Holding seien 42 Arbeitnehmer toch 273 Gläubiger betrokken.

De Signa-Gruppe bezit veel onroerend goed in de wereld, waaronder het Chrysler Building in New York of Selfridges in Londen. Een succesvol bouwproject bevindt zich in de Hamburger Elbtower. In Duitsland en Oostenrijk gehoord van de Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zum Portfolio.

Galeria zou kunnen worden gekocht

Signa Retail Selection AG staat positief tegenover Gläubigerschutz. Damit zal dat vermijden, bij het uitblijven van het faillissement van de Oostenrijkse Mutterunternehmens Signa Holding zu geraten. De Duitse Warenhauskette Galeria Kaufhof is onderdeel van Retail Selection AG. Het beheer van de Signa Retail Selection kan worden gebruikt voor handelsdoeleinden en beleggers.

„Dieser Schritt Ermöglicht es dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit Dem Sachwalter, Das Geschäfte Own Root Rootlich und UNABHängig von the Insolvenzen of the Restlichen Signa Wet Dansparent abzuwaRent“ De medewerker Geschäft der Schweizer Handelskette Globus werd durch dieses Verfahren jed en niet beruhrt.

En aangezien de Holding kan worden uitgevoerd, is het van belang dat de Rechtbank van Koophandel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantrage, zodat de Unternehmen zu Sanieren.