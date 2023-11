Insolventie: Berliner Senat legt Signa-Pläne auf Eis op

Insolventie enz

De Berliner Senat zet Signa-Pläne op Eis









De Signa-Insolvenz-betrifft in Berlijn is de Galeria-Kaufhäuser am Hermannplatz en Ku’damm. Grüne en Linke stoppen een Stopp der Zusammenarbeit mit Signa, Verdi spricht von „Unruhe“ onder de Warenhaus-Beschäftigten.

De Senaat zal geen verdere plannen bespreken voor de twee Galeria-Kaufhäusers – aber: geen planningsstops

Grüne und Linke fordern, dass der Senaat seine Zusammenarbeit met Signa abbricht

Verdi wil een competente investeerder zijn voor de Warenhäuser

De informatie met betrekking tot het stadstentenbeheer wordt tot nader order niet besproken. Dat is de conclusie van de toespraak van het advies van de rbb. „We bevinden ons in de huidige situatie in twee verschillende formaliteiten. Schrijf alstublieft zorgvuldiger, als u dat wilt, dan moet u uw partner voorbereiden op het plan van de Landes Berlin.“ Damit reageert op de Senaat over het faillissement van Signa Holding, de neben der Immobiliensparte en de Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof unterstehen. De toespraak van de gemeenteraadsdirectie is geen kwestie van planningsbeslissingen. De plattegrond van het bord op de Hermannplatz en de Kurfürstendamm werd bepaald door de belangen van de betrokken externen, inclusief de keuze van hun eigen visie op de huidige situatie. „De planning stopt hier: Alles kan correct. Dat kan niet qua interesse in sta- en werkplek“, aldus de spreker.

Green en Linke verlaten Abbruch der Zusammenarbeit mit Signa

Grüne en Linke zorgen ervoor dat de Senaat samen met Signa abbricht kan samenwerken. Signa habe die zugesagten Investitionen in drreistelliger Millionenhöhe nicht ingen, sagte de stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linken, Katalin Gennburg, „Stattdessen sind Steuergelder, Lohn- en Pensionsansprüche der Beschäftigten in Milliardenhöhe in Unternehmenssumpf der Signa versunken.“ De afmetingen van de pakhuizen en hun interieurs zijn nu afhankelijk van een „catastrofe“. „Ik zou de Senaat willen informeren dat de bouwplannen van de Signa hen zullen helpen hun eigen regelingen te treffen en dat ze open zullen blijven voor het publiek, evenals voor hun goederen en koopwaar.“

„Alle waarschuwingen en alarmsignalen genegeerd“

Julian Schwarze, de politieke voorzitter van de Groenen van de gemeenteraad, was aanwezig in de Zwarte Senaat en zei dat „alle waarschuwingen en alarmsignalen moesten worden genegeerd“. „De Signa-Insolvenz leeft nog als ze hun warehousing en hun bedrijfsvoering horen.“ Omdat de bouwplannen van Signa-Projekten in Berlijn worden stopgezet, blijven die in de stad München wonen. Getroffen waren de pakhuizen en meer vastgoedprojecten die deel zouden uitmaken van de bouw.

Voor het gebied rond de Kurfürstendamm zal het bouwplan actief zijn, voor de gecombineerde indeling tussen de Rankestraße en de Kurfürstendamm zal het soll zijn en ook binnen het Warenhaus hinausgeht. Am Hermannplatz is het bouwplan voor de omgeving van de Karstadt-Kaufhauses die nog niet verwoest zijn. Handel dus met de burgerbetrokkenheid, de statutaire financiering ervan, assgewertet.

Verdi spreekt van ‘Unruhe’ onder de beschavingen van de getroffen pakhuizen

„Voor de Duitse regering is er geen goede toekomst, maar niet voor Berlijn“, aldus Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Man sei allthings vom Sanierungsverahren des Konzerns in Österreich abhängig. „Het was volkomen duidelijk dat we het zonder veel wol zouden moeten stellen: het onderhoud en de dringende noodzaak van de opslag in Berlijn en de veiligheid van de werkplek en het management van de Berlinerinnen en Berliner.“ De Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach von „Unruhe“ onder de Beschäftigten der Warenhäuser. Het is moeilijk om met groot geluk om te gaan met de last van het hebben van speciale zorg voor die 12.500 mensen. Het management van de vestigingen moet bereid zijn flexibel te reageren. De mens wil een investeerder zijn voor de Warenhäuser en „de Kompetenz in de handelssector brengen“, zei Verdi-Sprecher Jörg Meyer.

KaDeWe sich „sicher aufgestellt“

Anders zit ik in het Berliner KaDeWe aus. Chef-kok Michael Peterseim van Dessen richt zich op het faillissement van Signa Holding voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. „Wij kijken er oprecht naar“, aldus de „Tagesspiegel“. De veranderingen van Signa Holding zijn erg belangrijk voor het Luxuskaufhaus in de Tauentzienstraße. „Ze vormden voor ons geen probleem om in te leven. Ze waren klaar om geboren te worden.“ Teken dat u leeg bent en minder gezondheidsproblemen heeft en dat strategische en operationele Fragestellungen niet worden beïnvloed. „We kijken er naar uit, we zullen de Hauptgesellschafter die we hebben kunnen voltooien. De Centrale Groep staat nog steeds achter ons“, zei Peterseim. Het Thaise handelsbedrijf heeft een grote verscheidenheid aan producten, waardoor in Europa in het luxegoederensegment alles is veranderd, ook de KaDeWe en de andere huizen. Neben dem Berliner Standort hören auch two Kaufhäuser in Hamburg en München zur KaDeWe-Gruppe.