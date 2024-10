Startpagina Politiek

van: Paula Volkner

In de VS zette Selenskyj signalen uit voor het „Belegeringsplan“ voor de Krieg in Oekraïne. Sommige elementen zijn bekend, maar de details worden geheim gehouden.

Kiev – Het is tijd om jaren in de Oekraïense Krieg door te brengen. Op een dag, de dag na het bezoek van de Oekraïense presidenten Wolodymyr Selenskyj, werd „de mooie laatste jaren tot een goed einde gebracht“ – via „entschlossenes Handeln“. In de VS heeft Selenskyj tijdens de laatste weken verslag gedaan van het “Belegeringsplan” van de Amerikaanse president Joe Biden voor de oorlog tegen Rusland. Het plan van de Oekraïense presidenten bevat berichten die vier keer zo leuk zijn – insondere Wünsche en de westerse Unterstützer.

Laut Bericht der Zondag Tijden zie Selensky’s plan onder andere voordat ik in augustus het offensief begon in de Russische Grenzregio Koersk-festiviteiten. Damit sollen that Verhandlungspositionen der Ukraine gegenüber Russia für ein End des Krieges waren star. Weitere aspecten van de plannen betreffen de Unterstützung der Westliche Partner.

Selenski’s “Belegeringsplan” voor de Oekraïne-Krieg: sommige details worden geheim gehouden

Er is dus een veiligheidsgarantieplan in het Westen voor Oekraïne in de vorm van een succesvolle verdediging in de NAVO, inclusief de steun voor langeafstandsraketten op Russisch grondgebied en verdere financiële steun daarvoor. Volg ook de plannen voor specifieke toekomstige bestemmingen in Oekraïne. Welke aspecten zijn er ook beschikbaar sinds, volgens de beoordeling van de richtlijnen van de präsidialamts der Ukraine, Andrij Jermak, enkele details van de Oekraïense “Siegesplans” onder de Verschluss bleiben.

Gegenüber Meduza duidelijke uitleg over de inhoud van het plan: “Alles lag voor de hand, werd in eigen land niet gehoord, zonder rekening te houden met de feiten.” Dit zijn de uitgangspunten, maar sommige “Details van de plannen” blijven open, afhankelijk van de inhoud van het plan. Oekraïense Präsidialamtes. Aanvullende toelichting Jermak: „Het is belangrijk dat de plannen voor een fysiek territorium aanwezig zijn en dat ze aanwezig zijn in het leger, in het leger van onze soldaten.“

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj heeft de Amerikaanse presidenten Joe Biden een “Belegeringsplan” voor de oorlog in Oekraïne gepresenteerd © IMAGO/Pool/ABACA

Reacties op Selenskyj’s „Siegesplan“: „Krieg wird so long agoern, wie Poetin an diesem Plan festhält“

Selenskyj erklärte in Vorfeld zei Besuchen besuchen bei US-Präsident Biden: “Partner zei vaak: ‘Wir waren de Oekraïne bis zu ihrem Sieg zur Seite stehen.’ We weten echter dat degenen die Oekraïne hebben gewonnen nog steeds gelukkig zijn.” Laut Bericht des Wall Street Journal Solen hoge Amerikaanse en Europese strijdkrachten volgens het plan van de Oekraïense presidenten maar “unbeeindruckt” gezegd.

Sinds de voormalige US-Botschafter bei der Nato en US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, volgen hier enkele verklaringen Redaktionsnetzwerk Deutschland“Het belegeringsplan was volledig uitgewerkt”. Volker erklärte verder: “Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Sieg und Frieden in greifbarer Nähe sind.” Über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges sagte der Ex-Botschafter: “Dieser Krieg zou zo lang en augustus duren, wie Poetin en dat Plan feest is . “

In juni ontwikkelde Poetin een „Theorie des Sieges“ voor de Oekraïne-Krieg. Als je tijdens je bezichtiging een toespraak op het St. Petersburg International Economic Forum in de Russische president leest, kun je spelen tijdens de oorlog in Oekraïne. Laut Institute for the Study of War (ISW) beschouwt het plan van Poetin als “een groot offensief op een onbepaald tijdstip”. (pav)