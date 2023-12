Insasse gegenüber von Soleiman Faqiri sagt, dass „die Schläge begonnen haben“, nachdem die Wachen außer Sichtweite der Kamera waren

Ein Häftling, der am Tag seines Todes direkt gegenüber von Soleiman Faqiri untergebracht war, sagte, die Wärter hätten begonnen, Faqiri „so hart sie konnten“ zu schlagen, sobald sie außer Sichtweite der Flurkamera waren.

John Thibeault machte diese Aussage gegenüber der Provinzpolizei von Ontario in den Monaten, nachdem er exklusiv mit CBC gesprochen hatte Der fünfte StandEr sagte, er fühle sich gezwungen, sich zu melden, in der Hoffnung auf Gerechtigkeit für Faqiris Familie.

„Da begannen die Schläge“, sagte Thibeault dem Ermittler im Vernehmungsraum. „Sie fingen alle an, ihn so fest zu attackieren, wie sie konnten, und es war brutal.“

„So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Die Polizei beschrieb Thibeault später in einer E-Mail von OPP-Inspektor Brad Collins, die CBC News erhalten hatte, als „aufrichtig und glaubwürdig“.

Den Geschworenen bei der Untersuchung von Faqiris Tod wurde am Dienstag ein Video von Thibeaults Aussage gezeigt und ihnen wurde mitgeteilt, dass Thibeault sich aus „Sicherheitsbedenken“ entschieden habe, nicht persönlich zu erscheinen. Die Einzelheiten seiner Aussage stimmen mit dem überein, was Thibeault gesagt hat Der fünfte Stand weniger als ein Jahr zuvor.

ANSEHEN | Ehemaliger Häftling spricht über einen Tag, der ihn verfolgt:

In seiner Polizeibefragung im August 2019 sagte Thibeault unter Eid, dass er das Video von Faqiris letzten Augenblicken im Vorfeld seiner Fesselung durch die Wachen nicht gesehen habe. Dieses Video wurde Anfang dieses Monats zum ersten Mal bei der Untersuchung von Faqiris Tod im Central East Correctional Center in Lindsay, Ontario, veröffentlicht.

Thibeault erzählte dem Beamten, dass er von seinem Zellenfenster aus zusah, wie sechs Wachen Faqiri den Flur entlang in seine angeblich neue Zelle B10 brachten.

„Er wehrt sich nicht“

Unterwegs sah er, wie ein Wachmann Faqiri etwas ins Ohr flüsterte, was ihn dazu veranlasste, sich zurückzuziehen.

„Sie haben ihn aufgeregt“, sagte Thibeault dem Ermittler. „Er hat nicht gekämpft, er wollte einfach nicht in diese Zelle.“

Ein Wärter habe dann Faqiri mit Pfefferspray besprüht und die Wärter hätten ihn in die Zelle gestoßen, sagte Thibeault.

Thibeault sagte, sein Fensterladen sei die ganze Zeit über offen gelassen worden, so dass er eine direkte Sichtlinie in Faqiris Zelle gehabt habe. Drinnen, sagte er, hätten vier der Wachen „angefangen, ihn zu verprügeln“. Während der Festnahme sei Faqiri mehrmals aufgestanden und in den hinteren Teil der Zelle gerannt, fügte er hinzu.

„Er wehrt sich nicht, er versucht nur, ihnen zu entkommen“, sagte Thibeault.

Thibeault sagte, eine Wärterin habe auf dem Bett gestanden und „versteinert“ ausgesehen, während eine andere Wärterin Gegenstände aus der Zelle in den Flur geworfen habe.

Während des 13-minütigen Zusammenstoßes, sagte Thibeault dem Beamten, sei Faqiri ein zweites Mal mit Pfefferspray besprüht worden, die Wachen hätten gegen seinen Kopf getreten und ein Wachmann habe sein Knie auf Faqiris Nacken gelegt.

Thibeault verwies auch darauf, dass die Wachen Faqiris Kopf auf den Boden „stampfen“ und ihn von der Koje stoßen – etwas, das er auch erzählte Der fünfte Stand. Auf die Frage, ob Faqiris Verletzungen diese besonderen Handlungen widerspiegelten, sagte Ontarios leitender forensischer Pathologe Dr. Michael Pollanen am Dienstag aus, dass dies nicht der Fall sei.

Unterdessen begannen die Insassen in der Nähe, gegen die Türen zu treten und die Wachen anzuschreien, sie sollten Faqiri in Ruhe lassen, sagte Thibeault.

Ungefähr zu dieser Zeit schrie der Wachmann mit seinem Knie auf Faqiris Hals: „Hört auf, Widerstand zu leisten“, sagte Thibeault. „Ich weiß nicht, warum er das geschrien hat, weil Kumpel sich nicht mehr bewegt hat.“

„Was an diesem Tag passiert ist, ist nicht richtig“

„Ich wusste, dass dort etwas Unklares passierte“, sagte Thibeault dem Beamten und fügte hinzu, er glaube, dass der Wärter diesen Befehl nicht deshalb geschrien habe, weil Faqiri tatsächlich Widerstand geleistet habe, sondern vielleicht, weil andere Insassen sich gemeldet hätten.

Thibeault sagte, er habe dann gegen seine eigene Tür getreten und ein Wachmann sei darauf aufmerksam geworden, sei aus Faqiris Zelle gerannt und habe Thibeaults Fensterläden zugeschlagen. Danach konnte er nichts mehr sehen.

ANSEHEN | VDie Idee zeigt die letzten Momente vor Faqiris tödlicher Zurückhaltung:

Die Untersuchung des Todes von Soleiman Faqiri enthüllt, wie und wann Gewalt gegen einen psychisch kranken Mann angewendet wurde WARNUNG: Dieses Video enthält Gewalt und könnte für einige Zuschauer verstörend sein. CBC News hat ein Überwachungsvideo von Soleiman Faqiris letzten Augenblicken mit Anmerkungen versehen, um das Ausmaß der Gewalt zu dokumentieren, mit der Justizvollzugsbeamte gegen ihn vor seinem Tod in einer Gefängniszelle am 15. Dezember 2016 vorgingen Untersuchung des Todes von Faqiri in Ontario, die derzeit läuft.

Faqiri starb an diesem Tag um 15:47 Uhr, nachdem er wiederholt von Wärtern geschlagen, zweimal mit Pfefferspray besprüht, mit einer Spuckhaube bedeckt und mit dem Bauch auf den Boden einer Absonderungszelle gelegt worden war. Seine Todesursache, die zuvor als ungeklärt galt, wurde später auf Fixierung in Bauchlage und Verletzungen durch seinen Kampf mit Wachen zurückgeführt.

Thibeault sagte, er habe erst später in der Nacht von Faqiris Tod erfahren, als er gebeten wurde, mit der Polizei zu sprechen.

Damals weigerte sich Thibeault, mit den Ermittlern zu sprechen. Er erzählte es CBC Der fünfte Stand Er schwieg fast zwei Jahre lang über das, was er sah, aus Angst, was ihm in der Haft passieren könnte, wenn die Wärter wüssten, dass er darüber gesprochen hatte.

„Nennen Sie mich einen Spitzel, nennen Sie es, wie Sie wollen. So sei es“, sagte er damals. „Das Letzte, was ich will, ist mein Gesicht in den Nachrichten, im Fernsehen. Aber was an diesem Tag passiert ist, ist nicht richtig.“

Die Polizei sagte, es lägen „nicht genügend Beweise“ für die Anklage vor

Zum Zeitpunkt seines Todes wartete Faqiri, der an einer schizoaffektiven Störung – einer Kombination aus schizophrenen und bipolaren Symptomen – litt, auf eine medizinische Untersuchung im Ontario Shores Center for Mental Health Sciences. Ihm wurden schwere Körperverletzung, Körperverletzung und Drohungen im Anschluss an eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn vorgeworfen, er war jedoch nicht wegen einer Straftat verurteilt worden.

Seine Todesursache, die zuvor als ungeklärt galt, lautete später wie folgt: „Bauchlage und Muskel-Haut-Verletzungen während Kampf, Anstrengung und Pfefferspray-Einwirkung bei einer Person mit vergrößertem Herzen und sich verschlimmernder Schizophrenie.“

Mit anderen Worten: Obwohl keine seiner Verletzungen für sich genommen tödlich war, war sein Tod die Folge davon, dass er mit dem Gesicht nach unten auf den Bauch gelegt wurde und die Verletzungen, die er erlitt, als er festgehalten und wiederholt geschlagen wurde.

Ob ein Wachmann tatsächlich ein Knie auf Faqiris Hals gelegt hat, geht aus den vereinbarten Sachverhaltsdarstellungen nicht hervor. In der Erklärung heißt es, dass ein Beamter dies „möglicherweise“ getan haben könnte. Pollanen sagte am Dienstag aus, dass seine Feststellung der Todesursache von Faqiri nicht von dieser Maßnahme abhänge.

„Wenn man den blauen Fleck am Hals entfernt, ändert das nichts an meiner Schlussfolgerung“, sagte er.

Es gab drei aufeinanderfolgende polizeiliche Ermittlungen zu Faqiris Tod, eine durch den Kawartha Lakes Police Service, eine weitere durch die Ontario Provincial Police und dann eine erneute Untersuchung durch die OPP. In ihrer letzten Untersuchung sagte die OPP, es gebe „nicht genügend Beweise“, um Anklage zu erheben.

Damals sagten die Anwälte der Familie, es sei unmöglich zu wissen, welcher der sechs oder mehr beteiligten Wachen den tödlichen Schlag versetzt habe.

Die Geschworenen hörten am Montag, dass die Wachen an dem Tag, an dem Faqiri starb, gegen eine Reihe von Gewaltmaßnahmen verstoßen hatten. Ein Gefängniswärter, der direkt an der Festnahme von Faqiri beteiligt war, sagte aus, dass eine interne Untersuchung ergab, dass die Wärter an diesem Tag etwa 60 Verstöße gegen die Richtlinien begangen hätten. Dave Surowiec sagte den Geschworenen, dass die Richtlinien oft nur befolgt würden, wenn es „praktisch“ sei.

Die Untersuchung wird voraussichtlich am Freitag abgeschlossen sein.