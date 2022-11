Innerhalb von Twitter wirft ein „Massenexodus“ von Mitarbeitern die Zukunft der Plattform in Ungewissheit

New York

Auf Twitter liegt der Tod in der Luft.

Auf der Plattform am Donnerstagabend, auf der #RIPTwitter weltweit der Top-Trend war, schrieben Nutzer ihre befürchteten letzten Posts, verabschiedeten sich besorgt und listeten die anderen (stabileren) Social-Media-Plattformen auf, auf denen sie noch zu finden sind.

Sie reagierten auf die schrecklichen Nachrichten aus Twitter. Zahlreiche verbleibende Mitarbeiter des Social-Media-Unternehmens schienen am Donnerstag das Ultimatum des Eigentümers Elon Musk abzulehnen, „extrem hardcore“ zu arbeiten, was die Kommunikationsplattform in völlige Verwirrung stürzte und ernsthafte Fragen darüber aufwarf, wie lange sie noch überleben wird.

Innerhalb von Slack des Unternehmens kam es effektiv zu einer Massenkündigung, nachdem Musks 17-Uhr-Frist für Mitarbeiter, um eine Entscheidung zu treffen, verstrichen war. Hunderte von Mitarbeitern scheinen gekündigt zu haben und Musks Angebot angenommen zu haben, im Austausch für drei Monate Abfindung auszusteigen.

Mitarbeiter überschwemmten den „#social-watercooler“-Kanal mit dem Gruß-Emoji und zeigten damit an, dass sie sich entschieden hatten, Musks Versprechen nicht zu unterschreiben. Eine ähnliche Reihe von Ereignissen ereignete sich Anfang dieses Monats im Slack-Kanal, als Musk etwa 50 % der damals 7.500 Mitarbeiter des Unternehmens abbaute.

Ein ehemaliger Twitter-Manager, der das Unternehmen kürzlich verlassen hat, beschrieb die Situation als „Massenflucht“. Nach der Situation befragt, sagte der ehemalige Manager: „Elon findet heraus, dass er hochrangige Talente nicht schikanieren kann. Sie haben viele Möglichkeiten und werden sich seine Eskapaden nicht gefallen lassen.“

„Sie werden Schwierigkeiten haben, nur das Licht anzulassen“, fügte der ehemalige Manager hinzu.

Diese Einschätzung wurde am Donnerstag allgemein von dem anderen halben Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter geteilt. Es war bereits schlimm genug, nachdem Musk Anfang dieses Monats Massenentlassungen im Unternehmen durchgeführt hatte. So schlimm, dass Twitter einige der Leute, die es entlassen hatte, bat, nur wenige Tage später wiederzukommen. Die Lage ist seitdem nur noch schlimmer geworden.

Tatsächlich war das Twitter-Management Stunden vor Ablauf der Frist in Panik, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen und erklärten, dass hochrangige Führungskräfte „herumkriechen“, um Talente davon zu überzeugen, im Unternehmen zu bleiben.

Musk selbst schien den düsteren Stand der Dinge endlich zu erkennen und sandte eine E-Mail an alle Mitarbeiter, in der er seine zuvor kompromisslose Anti-Remote-Arbeitsposition lockerte. „In Bezug auf Remote-Arbeit ist alles, was für die Genehmigung erforderlich ist, dass Ihr Vorgesetzter die Verantwortung dafür übernimmt, dass Sie einen hervorragenden Beitrag leisten“, sagte Musk in der E-Mail.

Es schien nicht viel zu nützen.

Zwei Mitarbeiter, die sich am Donnerstag entschieden hatten, Musks Ultimatum abzulehnen, machten deutlich, warum sie dies taten. „Ich möchte nicht hier bleiben, um ein Produkt zu bauen, das von innen und außen vergiftet wird“, sagte einer und fügte später hinzu, dass er sich gut fühle, eine Entscheidung getroffen zu haben, „im Einklang mit dem, wofür ich stehe“.

Ein kürzlich entlassener Mitarbeiter, der mit ehemaligen Kollegen in Kontakt bleibt, sagte: „Die Menschen wollen nicht ihre geistige Gesundheit und ihr Familienleben opfern, um den reichsten Mann der Welt reicher zu machen.“

Und Twitter schien das Durcheinander am Donnerstagabend zu erfassen und schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter, in der es ihnen mitteilte, dass es erneut alle seine Büros geschlossen und den Zugang zu Mitarbeiterausweisen ausgesetzt hat, vermutlich um seine Systeme und Daten zu schützen.

Die bereits dezimierte Kommunikationsabteilung von Twitter reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Aber Musk nickte der Situation in einem Tweet zu.

„Wie macht man in den sozialen Medien ein kleines Vermögen?“ fragte Musk. „Beginnen Sie mit einem großen.“