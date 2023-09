Deutschland gibt Tausende Kulturschätze zurück, die die Nazis in den letzten zwei Jahrzehnten geraubt hatten, doch die Debatte über die Rechte der Opfer geht weiter. Kulturstaatsminister Rainer Robra betont die Notwendigkeit, die Suche nach NS-Raubkunst zu intensivieren.

In den letzten 25 Jahren hat Deutschland Zehntausende von den Nazis geraubte Kulturgüter und Bücher an die Erben ihrer ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Wie Sachsen-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra von der CDU nun mitteilte, wurden seit 1998 mehr als 7.455 Kulturgüter im musealen Bereich sowie über 24.700 Bücher und andere Bibliotheksgüter zurückgegeben. Darüber hinaus gäbe es eine schwer zu quantifizierende Menge an Archivmaterial. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat seinen Sitz in Magdeburg und kümmert sich um die Rückgabe von NS-Raubkunst.

Die Gesamtzahl der Rückerstattungen sei sicherlich höher, da nicht alle gelösten Fälle veröffentlicht würden, sagte Robra. Trotz der positiven Bilanz betonte der Politiker, dass die Bemühungen zur Identifizierung von NS-Raubkunst weiter intensiviert werden müssten. Bund, Länder und Kommunen sind sich einig, dass die Rechte der Nachkommen von NS-Opfern weiter gestärkt werden sollen.

Allerdings kritisierte Robra, dass die von Bund, Ländern und Kommunen eingesetzte Kommission zur Schlichtung von Differenzen zwischen Beteiligten über die Rückgabe von NS-Raubkunst bereits am Montag eigene Vorschläge zur Reform des Verfahrens gemacht habe.

„Im Interesse der Sache hätte ich es begrüßt, wenn es im Vorfeld Gespräche zwischen allen Beteiligten gegeben hätte, um eine tragfähige gemeinsame Position zu entwickeln“, sagte Robra. 1998 wurde die „Washington-Erklärung“ verabschiedet, mit der sich zahlreiche Staaten dazu verpflichteten, die Verbrechen des NS-Kunstraubs aufzuklären und Lösungen für die Opfer zu finden.