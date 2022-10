Innerhalb des Kampfes um die Legalisierung von Wahlwetten vor den Midterms

Gemeinsam drängen sie die Commodity Futures Trading Commission, einen Vorschlag des Vorhersagemarktbetreibers Kalshi zu unterzeichnen, der versucht, die Agentur davon zu überzeugen, Wetten darauf zuzulassen, ob Republikaner oder Demokraten den Kongress nach den Wahlen im nächsten Monat kontrollieren werden.

Die CFTC, die diese Woche hinter verschlossenen Türen die Entscheidung abwägt, hat sich lange den Bemühungen widersetzt, politische Wetten in den USA zu öffnen, mit der Begründung, dass die Produkte effektiv eine Art Glücksspiel darstellen würden. Jetzt bereitet sich der in New York ansässige Kalshi darauf vor, zurückzuschlagen, falls die Agentur den Lobbydruck zurückweist. Der Mitbegründer und CEO von Kalshi, Tarek Mansour, stellte die Möglichkeit in Aussicht, die CFTC zu verklagen, wenn sie die Pläne des Unternehmens ablehnt, und erhöht den Einsatz für die Agentur.

„Das Gesetz ist sehr klar“, sagte Mansour in einem Interview. „Es wäre illegal, diese Märkte zu blockieren.“

Die Entscheidung betrifft nur eines von mehreren neuartigen Finanzdienstleistungsprodukten, mit denen sich die Aufsichtsbehörden der Biden-Ära auseinandersetzen müssen. Das Ergebnis könnte neue Erkenntnisse darüber liefern, wie freizügig die derzeitige Beamtenschaft sein wird, wenn es um andere Finanzinstrumente wie Kryptowährungen geht, die die Grenzen der Marktregulierung verschieben.

Kalshis Plan würde, wenn er genehmigt wird, eine neue Ära für die Integration der US-Politik in die Finanzmärkte einläuten.

Amerikaner wetten seit mindestens dem 19. Jahrhundert auf Wahlen, oft durch unregulierte Veranstaltungsorte, die sich normalerweise im Ausland befinden. Kalshi will diese Märkte erstmals in das regulatorische Dach der CFTC einbringen, das auch Terminbörsen für Energie und Agrarprodukte umfasst.



Das Unternehmen, zu dessen Investoren Persönlichkeiten wie die Private-Equity-Legende Henry Kravis, der gleichnamige Gründer von Charles Schwab und andere zählen, bietet bereits die Möglichkeit, mit dem Wetter in Chicago, den Inflationswerten und den sich einpendelnden Ölpreisen zu handeln. Ereigniskontrakte sind eine Art von Swap-Produkten, die normalerweise als Ja-oder-Nein-Fragen strukturiert sind.

Kalshi und seine Unterstützer argumentieren, dass der Handel mit politischen Ereignissen ein Beispiel für „verantwortungsvolle Innovation“ ist, mit deren Förderung die CFTC vom Kongress beauftragt wurde, und machen die Entscheidung zu einem der bisher klarsten Fenster dafür, wie sehr sich der CFTC-Vorsitzende Rostin Behnam dieser Philosophie anschließen wird.

Befürworter sagen, Kalshis Vorschlag würde den Amerikanern eine Möglichkeit bieten, ihre Portfolios und Geschäftseinnahmen gegen die Launen des Kongresses abzusichern, wo die Politik alle paar Jahre schwingen kann, je nachdem, welche Partei in der Mehrheit ist.

Prominente Ökonomen wie Furman, Robert Shiller von der Yale University und Justin Wolfers, Professor für öffentliche Ordnung und Wirtschaftswissenschaften an der University of Michigan, sagen, dass es auch ein klares öffentliches Interesse an den Verträgen als Informationsquelle gibt.

Furman sagte, das Obama-Wirtschaftsteam habe Märkte für politische Prognosen wie Intrade – einen inzwischen geschlossenen irischen Prognosemarkt, der 2012 unter CFTC-Anklage fiel – genutzt, um die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Politikgestaltung des Weißen Hauses zu verstehen.

„Sie haben eine sehr gute Erfolgsbilanz, besser als Umfragen und besser als politische Genies zu sein“, sagte Furman. „Sie sind eine viel reinere Methode für Geschäftsleute, Behörden und interessierte Parteien, um zu verstehen, was passieren könnte.“

Kritiker warnen jedoch davor, dass Märkte für politische Vorhersagen nur der neueste Spielplatz für Daytrader und Spekulanten sein würden. Dennis Kelleher, CEO von Better Markets, ist auch besorgt, dass die Produkte „weitere Fragen zu unseren Wahlen und unserer Demokratie aufwerfen“ könnten, zu einer Zeit, in der die Wahlintegrität bereits mit einer Welle von Bedenken konfrontiert ist. Die Verbraucherschutzgruppe erwägt ihre eigene Klage, um die CFTC herauszufordern, falls die Agentur in den kommenden Tagen politische Wetten auslöst, sagte er.

„Niemand spricht die Tatsache an, dass dieser Vorschlag nichts mit dem Zweck des Futures-Marktes zu tun hat, der Absicherung und Preisfindung ist“, sagte Kelleher und warnte vor einer möglichen „Spielhölle“.

Was die CFTC entscheiden muss, ist, ob die Kalshi-Verträge eine illegale Form des „Glücksspiels“ darstellen und ob sie einen wirtschaftlichen Zweck haben.

Im Jahr 2012 entschied die Agentur, dass der Vertragsvorschlag für eine politische Veranstaltung einer anderen Börse Glücksspiel war und dem öffentlichen Interesse widersprach. Aber Kalshis Truppe aus ehemaligen CFTC-Beamten, darunter Vorstandsmitglied Brian Quintenz, ein ehemaliger CFTC-Kommissar, sagt, die Agentur habe vor einem Jahrzehnt aufgrund einer „offensichtlich falschen Auslegung der Satzung“ falsch gelegen. CFTC-Kommissarin Caroline Pham – eine Republikanerin wie Quintenz – hat ähnliche Fragen aufgeworfen.

Kalshis Antrag wurde von anderen Unternehmensinteressen unterstützt, einschließlich des Miteigentümers von Sacramento Kings, Ranadivé, der zwei Bücher über die Bedeutung der „Vorhersage der Zukunft“ in der Geschäftswelt verfasst hat. Er hat die CFTC aufgefordert, den Antrag zu genehmigen, da dies Einzelpersonen und Unternehmen helfen würde, sich gegen politische Veränderungen abzusichern, die sich auf die Wirtschaft auswirken.

Intercontinental Exchange, dem die NYSE gehört, teilte der CFTC mit, dass Kalshis Vorschlag keine Form des Glücksspiels sei, und forderte die Agentur auf, „einen transparenten, rechenschaftspflichtigen und konsistenten Prozess“ für neue Produkte auf dem gesamten Markt einzuführen.

Mehrere ehemalige CFTC-Beamte unterstützen Kalshis Kampagne.

Mark Wetjen, amtierender CFTC-Vorsitzender aus der Obama-Ära, der bei der Agentur war, als diese 2012 Verträge für politische Veranstaltungen blockierte, sagte der CFTC in einem Kommentarschreiben zu Kalshis Bewerbung, dass viele der vor einem Jahrzehnt geäußerten Bedenken über die Integrität der Wahlen „sich nicht bewahrheitet haben. ” Die ehemaligen General Counsel der CFTC, Jonathan Marcus und Dan Davis, schrieben im Namen des Unternehmens ebenfalls unterstützende Briefe an die Aufsichtsbehörde. Marcus ist seitdem als General Counsel zur CME Group gestoßen.

„Verantwortungsvolle Innovation mag einigen Menschen Unbehagen bereiten, aber das ist nicht die Grundlage für die Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften“, sagte Jeff Bandman, ein ehemaliger CFTC-Beamter, der jetzt Kalshi berät.

Kelleher sagte, die ehemaligen Beamten, die Kalshi unterstützten, seien das jüngste Beispiel für Washingtons Drehtür. Er sagte, die breite Unterstützung für den Vorschlag sei nicht überraschend, wenn man bedenke, dass „sehr wenige Menschen, Organisationen und ehrlich gesagt sogar erfahrene Washingtoner Betreiber wissen, was die CFTC tut“.