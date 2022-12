Innerhalb der Waffengewalt-Initiative des Weißen Hauses sagen sie, dass sie tatsächlich funktioniert

Diese Programme verbinden oft ehemalige Gangmitglieder und andere Personen mit hohem Risiko mit psychischer Gesundheitsversorgung und anderen sozialen Diensten.

Aber trotz aller Bemühungen des Kollektivs, die landesweite Epidemie der Waffengewalt durch Interventionen bei Gewalt in der Gemeinschaft einzudämmen, sagen einige an der Initiative Beteiligte auch, dass 18 Monate nicht lang genug sind, um die Arbeit abzuschließen. Sie sagten, dass es Jahre dauern könnte, bis das Programm Ergebnisse liefert, die quantifiziert und gemessen werden können. Und die Biden-Administration wird laut den an der Initiative Beteiligten in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine Anerkennung für die Arbeit erhalten.

„Ich muss glauben, dass sie verstehen, dass sie, selbst wenn wir in drei Monaten unter Druck gesetzt werden, damit zufrieden sein werden, dass wir in fünf Jahren eine gewisse Wirkung gezeigt haben werden“, sagte Josh Peterson, Interimsdirektor des Büros für Gewaltprävention in Minneapolis.

Kommunale Interventionsprogramme gegen Gewalt sind nicht allgemein als Instrument zur Verhinderung von Waffengewalt bekannt, insbesondere im Vergleich zu Gesetzesvorschlägen zur Ausweitung von Hintergrundüberprüfungen und zur Beschränkung des Zugangs zu Schusswaffen. Befürworter sagen jedoch, dass sie für die Verringerung der Rückfallquoten und die Verbesserung der gesundheitlichen und sozioökonomischen Ergebnisse von entscheidender Bedeutung sind. Die Biden-Administration stimmt dem zu und betrachtet sie als einen zunehmend wichtigen Bestandteil ihrer Bemühungen, die Epidemie der Waffengewalt im Land einzudämmen.

Diese Programme zielen auf unterschiedliche Bedürfnisse auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene ab. Dienstleister, oft Menschen mit tiefen Verbindungen zu den Vierteln, in denen sie arbeiten, könnten ein Outreach-Programm nutzen, um einzugreifen und zu vermitteln, bevor ein Konflikt auf einer Straße in der Innenstadt zu einer weiteren tödlichen Schießerei wird.

Andere Programme konzentrieren sich auf Familien, in denen Mitarbeiter einer Person, die ein Opferentschädigungsformular ausfüllt, das Abendessen bringen können. Eine Gemeindevorsteherin erzählte POLITICO, wie sie einer Mutter durch das Gerichtsverfahren half, eine Anklage wegen Windeldiebstahls abzuweisen, damit sie eine bessere Chance hätte, eine Wohnung zu finden, anstatt jede Woche von der Couch zu hüpfen.

Petersons Minneapolis-Programm ist eine von 16 Jurisdiktionen in der Zusammenarbeit. Er erinnerte sich, wie sich ein junger Mann im krankenhausbasierten Gewaltinterventionsprogramm seiner Stadt darauf vorbereitete, sich an einem anderen Gangmitglied zu rächen, das ihn beinahe erschossen hätte. Der Mann war so weit, mit einer Waffe in seinem Auto davonzufahren. Aber als er anfing zu fahren, sagte Peterson, dachte er an die Berater, die er während des Krankenhausaufenthalts durch das Next Step-Programm der Stadt getroffen hatte. Alles, was er hören konnte, war die Stimme seines Beraters: „Keine Vergeltung. Revanchiere dich nicht.“ Der Mann fuhr stattdessen zum Krankenhaus, wo er seine Waffe dem Interventionspersonal für Gewalt in der Gemeinde übergab.

„Das hat verhindert, dass sich das Leben dieser Person für immer verändert“, sagte Peterson. „Die Person, die er erschossen hätte. Alle Familienmitglieder. Die Gemeinde.“

Für Peterson war die Geschichte eines der klarsten und greifbarsten Beispiele dafür, wie gemeindezentrierte Programme zur Prävention von Waffengewalt den Kreislauf der Gewalt unterbrechen können. Aber die Programme arbeiten nicht auf der gleichen Zeitachse wie die nationale Politik, zumindest noch nicht. Es könnte ein Jahrzehnt dauern, bis die wirklichen Ergebnisse in den Gemeinden im ganzen Land zu sehen sind, und da Biden nicht so lange dient und eine GOP die Demokraten wegen ihrer sanften Kriminalität hämmert, wächst die Sorge, dass eine der unerzählten Erfolgsgeschichten im Sande verlaufen könnte.

Mitglieder der Community Violence Intervention Collaborative nehmen am 25. August 2022 an einer Peer Learning Exchange-Veranstaltung in Los Angeles, Kalifornien, teil. | Julie Leopo-Bermudez über Bindestrich

Befürworter sagen, dass der beispiellose Fokus des Weißen Hauses auf die Intervention bei Gewalt in der Gemeinde eine Transformation in diesem Arbeitsbereich ausgelöst hat, indem kleinen Basisprogrammen geholfen wurde, ihre Reichweite in Gemeinden im ganzen Land zu erweitern. Die Unterstützung des Weißen Hauses habe die seit Jahrzehnten vor Ort laufenden Bemühungen zur Intervention bei Gewalt in der Gemeinde „turbogeladen“, sagte Aqeela Sherrills, leitende Beraterin von Hyphen, der Gruppe, die die Initiative verankert.

„Die Arbeit war phänomenal. Ich meine, es war wirklich, wirklich phänomenal“, sagte Sherrills. „Und es war hart.“

Aber die Erhöhung dieser Programme hat auch die verbleibenden Lücken bei der Neukonzeption der öffentlichen Sicherheit in den Vereinigten Staaten aufgedeckt. Die Ausweitung aktueller Programme zur Intervention bei kommunaler Gewalt erfordert Zeit, Geld und Infrastruktur. Einige Programmanbieter befürchten, dass die Finanzierung versiegen könnte, wenn Regierungsbeamte die Wache wechseln. Während die Zusammenarbeit im Weißen Haus die Erwartungen der örtlichen Beamten übertroffen hat, erfordert der Aufbau einer Infrastruktur für gemeindebasierte öffentliche Sicherheitsprogramme mehr Ressourcen und Zeit, als eine anderthalbjährige Initiative bereitstellen kann.

Aktivisten haben die Bundesregierung lange dazu gedrängt, Interventionen bei Gewalt in der Gemeinde zu unterstützen. Berater in der Nähe von Biden skizzierten erstmals Strategien zur Intervention bei Gewalt in der Gemeinschaft, als seine Präsidentschaftskampagne 2019 einen Plan zur Prävention von Waffengewalt entwarf, sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber POLITICO. Der Präsident war überzeugt, dass sein Vorschlag nicht nur Massenerschießungen ansprechen sollte, sondern auch einen Fokus auf Gewalt in der Gemeinschaft beinhalten sollte. Die zunehmende Gewalt inmitten der Pandemie habe Bidens Engagement für die Finanzierung von Gewaltinterventionen in der Gemeinschaft nur neu belebt, sagte der Beamte.

Im Oval Office setzten sich Berater, darunter die Direktorin des Innenpolitischen Rates, Susan Rice, für die Arbeit ein. Die Regierung kündigte letztes Jahr an, dass zwei Eimer der Mittel des American Rescue Plan – 350 Milliarden US-Dollar an flexiblen staatlichen und lokalen Mitteln und 122 Milliarden US-Dollar an Schulmitteln – für Interventionsinitiativen gegen Gewalt in der Gemeinde verwendet werden könnten. Weitere 250 Millionen US-Dollar wurden in diesem Sommer in den Bipartisan Safer Communities Act für Gewaltinterventionen aufgenommen, und Bundesbehörden nahmen durch Maßnahmen der Exekutive Änderungen an 26 bestehenden Programmen vor, um die Arbeit direkt zu unterstützen.

Die größte Hürde, sagte der Beamte, bestand darin, die Aneigner des Kongresses davon zu überzeugen, dass diese Programme finanziert werden müssten. Die Gründung der Genossenschaft trug teilweise dazu bei, zu demonstrieren, wie viele dieser Programme existieren, welche Wirkung sie in den Gemeinden haben und wie umfangreich ihre finanziellen Bedürfnisse sind.

Unter der gemeinsamen Leitung von Rice und Julie Chávez Rodriguez, Direktorin des Büros für zwischenstaatliche Angelegenheiten, trafen sich die Gruppen der Zusammenarbeit häufig. Aber die Regierung überließ die meiste Arbeit schwarzen und braunen Organisationen wie Hyphen. Mit finanzieller Unterstützung von 13 Philanthropen beaufsichtigte Hyphen fünf nationale Gruppen, um technische und Schulungsunterstützung bereitzustellen, einschließlich einiger Programme, die bereits Programme zur Intervention bei Gewalt in der Gemeinde hatten.

Die Arbeit von Minneapolis beispielsweise begann 2006, nachdem es Jugendgewalt zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit erklärt hatte. Als gewählte Amtsträger 2018 einen erhöhten Bedarf an Interventionsstrategien sahen, gründete die Stadt das Büro für Gewaltprävention, das jetzt 14 Mitarbeiter hat. Aber andere Gerichtsbarkeiten in der Zusammenarbeit haben die letzten 18 Monate damit verbracht, neue Programme auf den Weg zu bringen.

Sherrills sagte Bindestrich und es ist Schulungsanbieter legten Bedürfnisse und Strategien fest und halfen bei allem, von der Vergabe von Zuschüssen über Schulungen vor Ort bis hin zur Unterstützung der Mitarbeiter bei Konfliktlösungs-, Vermittlungs- und Deeskalationsstrategien. Die Gruppen arbeiteten auch an der Datenerfassung und -verwaltung.

Aber die Schaffung eines nationalen Netzwerks hat oft am meisten geholfen, sagten lokale Beamte. Zum Beispiel, Nachdem der Bürgermeister von Memphis, Jim Strickland, den Bürgermeister von Detroit, Mike Duggan, bei einem Treffen im Weißen Haus über die Strategien seiner Stadt sprechen hörte, arrangierten die beiden eine Reise nach Michigan, damit der Polizeichef von Memphis und die Mitarbeiter der Gewaltintervention in der Gemeinde etwas über Interventionsstrategien erfahren konnten.

„Es ist eine sehr einsame Arbeit – wenn Sie um 3 Uhr morgens in der Nachbarschaft arbeiten, wenn etwas passiert und Sie die ganze Nacht wach sind“, sagte Latrina Kelly-James, Leiterin für Schulung und technische Unterstützung bei Community Based Public Safety Collective, einer der fünf nationalen Ausbildungsanbieter. „Diese Initiative hat tatsächlich eine Gemeinschaft von Kollegen und Praktikern in dieser Arbeit geschaffen, die diese Gemeinschaft dann nehmen und gemeinsam aufbauen werden.“

Mitglieder der Community Violence Intervention Collaborative nehmen am 24. August 2022 an einer Peer Learning Exchange-Veranstaltung in Los Angeles, Kalifornien, teil. | Julie Leopo-Bermudez über Bindestrich

Trotz der Hoffnung, die in den aktuellen Moment der Gewaltintervention in der Gemeinschaft gehüllt ist, befürchten viele Befürworter, dass der Moment flüchtig sein wird, während die Führer beobachten, wie Gelder von Philanthropen und der Bundesregierung hereinströmen. Einige möchten, dass das Weiße Haus seine Plattform weiterhin nutzt, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, warum diese Arbeit wichtig ist. Andere wollen mehr Schulungen für ihre Mitarbeiter.

Und andere Führungskräfte betonen die Datenherausforderungen und wie sich dies auf ihre Fähigkeit auswirken könnte, Kritiker abzuwehren. Für das Krankenhausprogramm von Minneapolis wäre es ein großer Erfolg, wenn Mitarbeiter mit 300 Opfern von Straftaten arbeiten und die Hälfte von ihnen vor einer weiteren Runde von Gewalt bewahren würden, sagte Sasha Cotton, ehemalige Direktorin des Minneapolis Office of Violence Prevention und jetzt a Senior Strategy Director für das National Network for Safe Communities.

Aber das würde sich nicht in den Gesamtkriminalitätsdaten der Stadt widerspiegeln. Es könnte mehrere Jahre dauern, vorausgesetzt, diese Programme haben weiterhin die Unterstützung für eine Ausweitung, bis sich diese Arbeit wirklich in dem bevölkerungsbezogenen Trend widerspiegelt.

„Sie werden auf diese sehr kurze Zeit hinweisen, die nicht die Möglichkeit hatte, zu wachsen, und sagen: ‚Sehen Sie, sehen Sie, es hat nicht funktioniert’“, sagte Cotton. „Aber Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, richtig? Auch dieses Werk entsteht nicht an einem Tag.“

Das Weiße Haus sagt, es sei sich bewusst, dass die Arbeit gerade erst beginne. Biden forderte in seinem jüngsten Budgetantrag 500 Millionen US-Dollar für die Intervention bei Gewalt in der Gemeinschaft.

„Wir müssen fleißig sein und den Aneignern und der Öffentlichkeit gegenüber weiterhin argumentieren, dass diese Programme ein entscheidendes Puzzleteil sind, um Leben zu retten und Waffengewalt zu reduzieren“, sagte die Politikberaterin des Weißen Hauses, Stefanie Feldman. „Die Biden-Administration wird weiterhin über Gewaltinterventionen in der Gemeinschaft sprechen, unser Geld dort einsetzen, wo unser Mund ist, und definitiv den Fuß auf dem Gaspedal halten.“

Dennoch kann dieses Engagement die Geldsorgen der Befürworter nicht vollständig lindern. Lokale Beamte in einigen Städten haben sich verpflichtet, diese Arbeit zu finanzieren, und Gerichtsbarkeiten, die sich auf eine Infusion von Programmgeldern aus dem American Rescue Plan verlassen, werden für die nächsten Jahre in Ordnung sein, sagte Cotton. Aber diese Arbeit braucht Zeit, und da sich die GOP-Gesetzgeber auf die Kriminalität konzentrieren, insbesondere als Wahlkampfthema, wächst die Besorgnis, dass die Gewaltintervention in der Gemeinschaft beiseite geschoben wird, während die Finanzierung traditionellen Strafverfolgungsmethoden zugeführt wird.

Cotton verglich das Geld des amerikanischen Rettungsplans mit einem Covid-Booster.

„Es schützt dich nur so viel länger“, sagte sie. „Wird es am Backend einen Bedarf geben, mit dem sich die Städte auseinandersetzen müssen? Wie gehen sie damit um? Welche Rolle spielt das Weiße Haus? Wird es eine weitere Förderwelle des Bundes geben? Denn das Herausfallen des Bodens fühlt sich zutiefst unverantwortlich an.“