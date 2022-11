Innerhalb der Ferienzeit Fitness-Kampf

Brody Longo trainiert am 16. April 2021 in Brick, New Jersey, auf seinem Peloton-Ergometer. Michael Loccisano | Getty Images

Die Fitnessbranche scheint auf eine starke Weihnachtszeit zuzusteuern, aber nicht jeder wird einen Aufschwung sehen. Die Kategorie befindet sich seit mehr als zwei Jahren auf einer Achterbahnfahrt, wobei die Covid-Pandemie die Trainingsroutinen verändert und neue Branchensieger hervorgebracht hat. Jetzt scheinen der Inflationsdruck und ein Reset nach der Sperrung traditionellen Fitnessstudios und Trade-Down-Optionen zugute zu kommen – was verbundene Fitnessgeräte für zu Hause wie die Produkte von bedroht Peloton und Lululemon -eigener Spiegel. Die Inflation bereitet den Verbrauchern nach wie vor große Sorgen, obwohl die Oktoberdaten eine leichte Entspannung zeigten. Prognosen zu den Urlaubsausgaben zeigen, dass steigende Kosten in diesem Jahr zu einem gedämpfteren Schenken führen könnten. Erfahrungen scheinen stärker nachgefragt zu sein als Dinge. Die Fitness-Kategorie hat in der Vergangenheit den Preisdruck überstanden und genießt normalerweise einen Schub von Neujahrsvorsätzen. „In den Jahren 2008 und 2009 stiegen die Einnahmen und Mitgliederzahlen der Fitnessbranche gegenüber einem Großteil des Einzelhandels“, sagte Jefferies-Analyst Corey Tarlowe gegenüber CNBC und bezog sich auf die Finanzkrise und Rezession dieser Zeit. Tarlowe, der abdeckt Planetfitness und Lululemon, sagten, dass die Fitnessausgaben stabil bleiben, selbst bei Verbrauchern mit niedrigem Einkommen und Inflationsdruck. Aber er sieht Fitnessstudios gegenüber teureren Heimgeräten gewinnen. Die Leute handeln nach unten und verlagern sich mehr in Richtung Wert, sagte er, „und das verheißt Gutes für Planet Fitness.“

Rückkehr ins Fitnessstudio

Planetfitness verzeichnete eine Rekordmitgliedschaft und erweiterte seine Prognose für das Gesamtjahr, als es am 8. November die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt gab. Das Unternehmen gab an, am Ende des Quartals 16,6 Millionen Mitglieder zu haben, ein Allzeithoch – selbst im Vergleich zur Ära vor der Pandemie – und sagte, dass es während des Zeitraums 29 neue Standorte hinzugefügt habe. Chris Rondeau, CEO von Planet Fitness, sagte, dass die Mitglieder auch mehr trainieren: sechsmal im Monat im Vergleich zu fünfmal im Monat, als Planet Fitness 2015 an die Börse ging. Das Unternehmen meldete auch einen Rückgang seiner Stornierungsrate. Rondeau sagte, dass das Engagement für alle Altersgruppen nahe oder über dem Niveau vor der Pandemie liegt. Das Unternehmen, das für seine erschwinglichen Mitgliedschaften im Vergleich zu luxuriöseren Fitnessstudios wie Life Time und Equinox bekannt ist, konnte durch seine reduzierten Angebote eine starke Kundenakquise vorweisen.

Chris Rondeau, CEO von Planet Fitness. Adam Jeffrey | CNBC

Auch Luxus-Fitnessstudios sehen positive Trends. Lebensdauer am 9. November einen Mitgliederzuwachs von 9 % ab 2021 und 4.000 zusätzliche Mitglieder im Vergleich zum Vorquartal. Die Kadenz der Ergänzungen ist langsamer als von 2020 bis 2021, aber die Luxus-Fitnessmarke lockt ihren einkommensstärkeren Kundenstamm weiterhin mit persönlichen Erlebnissen wie dem zunehmend populären Sport Pickleball.

Steht Fitness auf der Wunschliste?

Bekleidungseinzelhändler hoffen, weiterhin von der Widerstandsfähigkeit im Fitnessbereich profitieren zu können. Lululemon im September zeigte eine starke Nachfrage nach Sportbekleidung von seiner einkommensstärkeren Verbraucherbasis. Das Unternehmen sagte, es sehe trotz des makroökonomischen Umfelds „keine bedeutenden Abweichungen“ im Verbraucherverhalten und erhöhte seine Prognosespanne für 2022 tatsächlich um etwa 200 Millionen US-Dollar auf zwischen 7,87 Milliarden US-Dollar und 7,94 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal im Dezember veröffentlichen. Andere Einzelhändler hoffen, dass Heimfitness auch in den kommenden Monaten auf der Wunschliste stehen wird. Dicks Sportartikel und Lowes – das kürzlich sein Sortiment an Trainingsgeräten und Zubehör erweitert hat – haben beide die Stabilität des Sektors trotz Inflation angepriesen. Aber, wie Tarlowe von Jefferies anmerkt, besteht bei kapitalintensiver Ausrüstung mit niedrigeren Margen ein höheres Risiko als bei Produkten mit höheren Margen wie Sportbekleidung. Dennoch sind Einzelhändler wie Lowe’s zuversichtlich, dass die Nachfrage anhalten wird. „Die Nachfrage nach Heimfitnessgeräten ist seit der Pandemie ungebrochen“, sagte Bill Boltz, Executive Vice President of Merchandising bei Lowe, in einer Erklärung gegenüber CNBC. „Besonders während der Weihnachtsgeschenke-Saison bieten wir eine größere Auswahl an Fitness-Accessoires in den Geschäften an.“

