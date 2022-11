Innerhalb der Ermittlungen darüber, wer 4 College-Studenten in Moskau, Idaho, getötet hat

Moskau, Idaho

Neun Tage nach der Ermordung von vier College-Studenten der Universität von Idaho hat die Polizei keinen Verdächtigen festgenommen, macht aber „definitiv Fortschritte“, so ein externer Beamter für öffentliche Informationen.

„Es dauert eine Weile, die gesamte Zeitleiste der Ereignisse und das Bild dessen, was wirklich passiert ist, zusammenzusetzen und zusammenzusetzen“, sagte Aaron Snell, Kommunikationsdirektor der Staatspolizei von Idaho. „Vieles davon bekommt die Öffentlichkeit nicht zu sehen, weil es sich um eine kriminelle Untersuchung handelt. Aber ich garantiere Ihnen, hinter den Kulissen ist so viel Arbeit im Gange.“

Diese Arbeit umfasst Interviews mit mehr als 90 Personen, während Detektive mehr als 700 Hinweise untersuchen.

Aber Moskau, eine Stadt mit etwa 26.000 Einwohnern, hat seit 2015 keinen Mord mehr verzeichnet. Der vierfache Mord hat die kleine College-Gemeinschaft erschüttert, und die Befürchtungen sind durch den anhaltenden Mangel an Antworten nur noch größer geworden.

Viele der Informationen in dem Fall werden schließlich für die Strafverfolgung verwendet und können nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden, da die Gefahr besteht, dass die Justiz ganz am Ende behindert wird, sagte Snell.

Aber die begrenzten Details, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, und die Verwirrung über frühe Aussagen der Polizei haben die Bedenken der Gemeinde nicht gelindert.

Die Moskauer Polizei teilte der Öffentlichkeit zunächst mit, dass es sich um einen gezielten Angriff ohne weitere Bedrohung der Öffentlichkeit gehandelt habe. Aber am vierten Tag passte Polizeichef Jason Fry diese Aussage an: „Wir können nicht sagen, dass es keine Bedrohung für die Gemeinde gibt.“

Snell räumt ein, dass die frühe Benachrichtigung möglicherweise ausgefallen war, da die etwa 30 Mitglieder der Moskauer Polizeibehörde zunächst alle am Tatort reagierten, ohne dass es in der Abteilung spezielles Personal für öffentliche Informationen gab.

Innerhalb weniger Tage musste die Abteilung externe Ressourcen hinzuziehen, um die Ermittlungen zu unterstützen, einschließlich Snell.

Zusätzlich zu den Hunderten von Hinweisen durchkämmt die Polizei auch große Dateien mit Überwachungsmaterial, die von Anwohnern in den frühen Morgenstunden eingereicht wurden, als die Polizei glaubt, dass die Morde passiert sind.

„Dies ist eine sehr große Operation, eine sehr große Untersuchung und ein sehr schreckliches Verbrechen“, sagte Snell.

Bei anderen Blickwinkeln dauert die Untersuchung länger. Es wird angenommen, dass bei dem Angriff auf die Studenten ein Messer mit feststehender Klinge verwendet wurde, und um die Ermittlungen zu unterstützen, forderten die Strafverfolgungsbehörden örtliche Unternehmen auf, Beweise dafür vorzulegen, dass ein Messer mit feststehender Klinge gekauft wurde. Bis Dienstag sagt Snell, dass kein lokales Unternehmen Informationen darüber bereitgestellt hat, dass ein Messer, das dieser Beschreibung entspricht, gekauft oder erhalten wurde.

Immer wenn eine Person oder Personen, die für ein solches Gewaltverbrechen verantwortlich sind, noch nicht gefasst wurden, besteht eine Bedrohung für die Öffentlichkeit, sagte Snell.

„Uns ist bewusst, dass es für Menschen immer ratsam ist, ihre Türen abzuschließen, zu zweit zu gehen und aufmerksam zu sein, was sie tun. Irgendwo da draußen gibt es jemanden oder einige Leute, die Mörder sind, und wir wollen sie finden und vor Gericht stellen“, sagte Snell.

Er sagte CNN, dass möglicherweise mehr als eine Person für die Morde verantwortlich sein könnte. Er wiederholte auch, dass die Polizei immer noch davon ausgeht, dass es sich um einen gezielten Angriff handelt, teilweise aufgrund der am Tatort gefundenen Beweise und der Tatsache, dass zwei Personen im Haus überlebt haben.

Einige Schüler haben seitdem das Gebiet verlassen, um Fernunterricht zu nehmen, und CNN mitgeteilt, dass die Aussagen der Polizei nicht beruhigend waren.

Der Präsident der Universität von Idaho sagte am Dienstag, dass viele Schüler der Schule mitgeteilt haben, wie sie nach den Herbstferien vorgehen möchten, was zu einer Entscheidung führte, den Schülern zu erlauben, den Rest des Semesters entweder persönlich oder aus der Ferne zu beenden.

In seiner Botschaft sagte der Präsident der University of Idaho, Scott Green: „Die Fakultät wurde gebeten, persönliche Unterrichts- und Fernlernoptionen vorzubereiten, damit jeder Student seine Methode des Engagements für die letzten zwei Wochen des Semesters wählen kann. Es wird nicht bevorzugt, Kurse vollständig online zu verschieben, kann aber in begrenzten Situationen erforderlich sein.“

Andere in der Gemeinde, einschließlich der Mutter des Opfers Ethan Chapin, haben jedoch Geduld und Dankbarkeit für die Arbeit der Polizeibehörde gezeigt.

Bei einer Gedenkfeier am Montagabend dankte Stacy Chapin der „Moskauer Polizeibehörde, die jetzt jeden Tag die Last nicht nur für uns, sondern für alle betroffenen Familien trägt“.

In Ermangelung von Einzelheiten kursierten Gerüchte über den Fall, was dazu führte, dass die Polizei sie nach und nach öffentlich zerstreuen musste.

„Während die Leute da draußen sind und über diesen Fall sprechen, ändert sich die öffentliche Meinung“, sagte Snell. „Sie sind verwirrt. Sie sind verärgert. Wir wollen versuchen, Gerüchte zu zerstreuen, und wir wollen sicherstellen, dass die Wahrheit da draußen ist.“

Die Ermittler haben Hunderte von Informationen über das Opfer Kaylee Goncalves, das einen Stalker hat, „ausgiebig“ untersucht, konnten aber „einen Stalker nicht überprüfen oder identifizieren“, sagte die Polizei am Dienstag in einem Facebook-Beitrag.

Zuvor sagte die Polizei, die überlebenden Mitbewohner und Freunde, die den Notruf getätigt und mit den Disponenten gesprochen hätten, seien von der Beteiligung als Verdächtige ausgeschlossen worden. Ein Mann, der auf einem Überwachungsvideo in der Nähe von zwei der Opfer stand, wurde ebenfalls als Verdächtiger eliminiert, ebenso wie ein Fahrer, der zwei der Opfer nach Hause brachte.

Und der Bericht über einen „gehäuteten“ Hund drei Wochen vor den Tötungen steht laut Polizei in keinem Zusammenhang mit dem Fall.

Die Moskauer Polizei sagte am Montag, ein Hund sei im Haus der Messerstechereien gefunden worden, aber „der Hund war unverletzt und wurde dem Tierdienst übergeben und dann einer verantwortlichen Partei übergeben.“