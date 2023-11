aktuelle Nachrichten

Stand: 2. November 2023 10:14 Uhr

Bundesinnenminister Faeser hat die radikalislamistische Terrororganisation Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun in Deutschland verboten. Faeser kündigte an, dass auch Samidoun aufgelöst werde.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Verbot der militant-islamistischen Hamas-Organisation und des palästinensischen Netzwerks Samidoun in Deutschland verhängt.

Faeser kündigte in Berlin an, dass auch Samidoun aufgelöst werde. „Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Wir werden ihn in allen Formen und mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen“, fügte sie hinzu.

