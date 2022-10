Inmitten von Rechtsstreitigkeiten verlagert Trump seinen Fokus auf 2024

CNN

—



Donald Trump beschleunigt seine Pläne für einen weiteren Präsidentschaftswahlkampf, getragen von der Überzeugung, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen im nächsten Monat am Abgrund bedeutender Gewinne stehen und dass viele seiner handverlesenen Kandidaten sich durchsetzen werden.

Quellen in der Nähe des ehemaligen Präsidenten, von denen viele nicht befugt waren, öffentlich über interne Beratungen zu sprechen, sagten, er sei bestrebt, sein nächstes Kapitel zu beginnen, selbst wenn er mit einem Netz von rechtlichen Problemen zu kämpfen habe. Trumps Verlagerung des Fokus auf seine politische Zukunft folgt auf die jüngsten Wahlkampfstopps in Nevada, Ohio, Arizona und Michigan, wo der Erfolg oder Misserfolg der von ihm unterstützten GOP-Kandidaten wahrscheinlich Auswirkungen auf seine nächste Tat haben wird.

Hinter den Kulissen hat er die letzten Wochen des Zyklus 2022 damit verbracht, seine politische Operation für eine weitere Präsidentschaftskampagne vorzubereiten, einschließlich der Zusammenstellung seiner Wahlkampfführung, der Ausarbeitung von Plänen für seine verbleibenden Midterm-Kundgebungen und der Suche nach einem Ort, von dem aus er sein angebliches politisches Comeback starten könnte . Seine Anwälte haben auch nach Lösungen für einige seiner rechtlichen Probleme gesucht – insbesondere die Untersuchung des Justizministeriums zu Regierungsunterlagen, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt geführt hat – um ihm Zeit zu verschaffen, sich auf seine politische Zukunft zu konzentrieren.

Ein Trump-Berater sagte, seine politische Operation werde „nach den Zwischenwahlen sehr beschäftigt sein“, während andere signalisierten, dass ihn zu diesem Zeitpunkt wenig davon abhält, eine weitere Kampagne zu starten.

„Ich wäre schockiert, wenn er nicht kandidieren würde“, sagte Matt Schlapp, ein Trump-Loyalist, der die American Conservative Union anführt. „Ich denke, die einzigen Dinge, die ihn zu diesem Zeitpunkt daran hindern, sind, wenn er dachte, es sei eine dumme Besorgung und er glaubte nicht, dass er gewinnen könnte, oder wenn es einen gesundheitlichen Grund gibt.“

„Die Räder drehen sich, damit er nach dem 8. November so schnell wie er will bereit sein kann“, fügte eine Person in der Nähe von Trump hinzu.

In einem kürzlichen Interview mit CBS News sagte Kellyanne Conway, Trumps Wahlkampfmanagerin für 2016, der ehemalige Präsident „würde es gerne“ nach den Midterms und vor Thanksgiving ankündigen, und wiederholte damit Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten, die CNN sagten, sie erwarteten eine sofortige Verschiebung auf 2024 danach Wahltag. Der genaue Zeitpunkt eines Wahlkampfstarts wird noch zwischen Trump und seinem Team besprochen. Während viele Berater glauben, dass er nicht bis nächstes Jahr warten kann, haben einige ihn ermutigt, dies bekannt zu geben, nachdem der neue Kongress im Januar 2023 zusammengetreten ist.

Trump selbst deutete während einer Kundgebung am Samstag an, dass er wahrscheinlich ein drittes Angebot für das Weiße Haus abgeben werde, und erklärte in seinen unverblümtesten Worten: „Ich werde es wahrscheinlich noch einmal tun müssen.“

Die jüngsten Aktivitäten des ehemaligen Präsidenten spiegeln sicherlich einen Kandidaten in Wartestellung wider. Bei seiner Kundgebung am Samstag in Robstown, Texas, kam er in seinem geliebten Boeing 757-Jet an, einem beliebten Rallye-Requisit während seiner früheren Amtsantritte, den er und seine Verbündeten „Trump Force One“ genannt haben. Das Flugzeug, das erst kürzlich repariert wurde, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen wieder auf dem Feldzug erscheinen. Trump hat auch verschiedene Führungsstrukturen für seine Kampagne in Umlauf gebracht und Verbündete um Rat gefragt, ob er einen Wahlkampfleiter ernennen sollte und wenn ja, wer diese Person sein sollte. Vier mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, er werde allgemein erwartet, dass er dem langjährigen GOP-Strategen Chris LaCivita, der derzeit eines seiner wichtigsten Fundraising-Fahrzeuge leitet, eine Führungsposition anbieten werde, und habe auch darüber gesprochen, Sergio Gor in eine Führungsrolle zu heben, sagten zwei dieser Personen . Gor ist ein ehemaliger Adjutant von Rand Paul, der jetzt zusammen mit Trumps Sohn Don Jr. ein konservatives Verlagsgeschäft betreibt.

„Chris macht sehr viel Sinn und hat den Ruf, ein sehr guter politischer Agent zu sein“, sagte ein Trump-Berater. „Trump sieht Wert darin, diesmal einen echten politischen Profi zu engagieren.“ LaCivita lehnte es ab, sich zu dem Rekord zu äußern.

„Es wird eine ähnliche Operation sein wie die, die wir hatten, aber jetzt bauen wir sie aus“, sagte ein hochrangiger Trump-Berater.

Trump hat auch Beiträge von Beratern zu allem eingeholt, vom Sitz seiner Kampagne bis hin zur breiteren Infrastruktur. Der ehemalige Präsident hat den größten Teil seiner Zeit seit seinem Ausscheiden aus dem Amt auf seinem Mar-a-Lago-Anwesen in Palm Beach verbracht, obwohl mehrere Quellen das Gelände am Wasser als zu klein und zu teuer für eine Präsidentschaftskampagne bezeichneten. Derzeit sagten Helfer, dass die führenden Optionen anderswo in Florida oder in der Region Washington, DC, liegen (Trumps Kampagne 2020 fand in Nord-Virginia statt).

„Ich ermutige ein Wahlkampfhauptquartier in Florida. Was er mit dem Generalstaatsanwalt in New York durchgemacht hat, befleckt den ganzen Staat. Und ich glaube nicht, dass er den Wahlkampf in Mar-a-Lago leiten wird, das ist die teuerste Immobilie im Südosten der Vereinigten Staaten“, sagte Michael Caputo, ein ehemaliger Wahlkampfhelfer von Trump, der dem ehemaligen Präsidenten weiterhin nahe steht.

Quellen sagten, dass das diskutierte Kampagnenmodell wahrscheinlich schlank und mit begrenztem Personal sein wird, nicht anders als die Operation, die 2016 zu seinem unerwarteten Sieg führte, aber weit entfernt von der robusteren und kostspieligeren Kampagne, die er 2020 durchführte. Quellen sagten auch, dass es eine geben würde Betonung darauf, sicherzustellen, dass Berater, die zur Professionalisierung seiner Arbeit nach der Präsidentschaft beigetragen haben, in Schlüsselpositionen des Wahlkampfs eingesetzt werden. Zwei dieser Persönlichkeiten, Brian Jack und Susie Wiles, werden laut Quellen bereits in leitenden Positionen in einer Trump-Kampagne 2024 erwartet. Jack diente unter Trump als politischer Direktor des Weißen Hauses und leitet derzeit die politische Operation des Minderheitenführers des Hauses, Kevin McCarthy.

Weder er noch Wiles wollten diese Geschichte kommentieren.

Im September gründeten Trump-Verbündete ein neues Super-PAC namens MAGA Inc., um Trumps unterstützte Midterm-Kandidaten zu stärken und Trump ein Mittel zur Mittelbeschaffung zur Verfügung zu stellen, das er im Jahr 2024 nutzen kann. Die Gruppe hat laut Daten von derzeit 8,8 Millionen US-Dollar für Werbung bis zu den Wahlen im November ausgegeben AdImpact.

„Es ist die Kampagne in Erwartung. Daran besteht kein Zweifel“, sagte ein aktueller Trump-Berater.

Natürlich hat Trump schon früher den Kurs umgekehrt, und es gibt einige, die dem ehemaligen Präsidenten nahe stehen, die skeptisch bleiben, dass er sich letztendlich einem weiteren zermürbenden Präsidentschaftswahlkampf stellen wird.

Trump ist derzeit 76 Jahre alt und würde zu Beginn einer zweiten Amtszeit ab 2025 fast 80 Jahre alt sein, und Familienmitglieder, die einst eng in seine politischen Berechnungen involviert waren, haben wenig Interesse daran bekundet, eine weitere Kampagne zu unterstützen. Dazu gehören seine Tochter Ivanka Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner, so zwei mit ihrer Beteiligung vertraute Personen, die sagten, dass sie nach ihrem Umzug nach Miami am Ende seiner Präsidentschaft nur minimal an Trumps politischen Aktivitäten beteiligt waren.

„Ich denke, es ist immer noch ein 50-50-Flip, wenn er läuft“, sagte ein Berater. „Will er Präsident werden? Ja. Will er die nächsten zwei Jahre damit verbringen, sich mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen? Nein.“

Einige meinten, Trump, der ein gutes Ratespiel liebt, hat wenig getan, um die Spekulationen über seine Absichten für 2024 zu stoppen, während er weiterhin selbst entscheidet, welches Timing am sinnvollsten ist. Zu warten, bis der nächste Kongress sitzt, von dem Trump erwartet, dass er eine Mehrheit des republikanischen Repräsentantenhauses umfassen wird, oder sogar bis zum Super Bowl im nächsten Februar, sind zwei Optionen, die kürzlich in Umlauf gebracht wurden, laut mehreren Quellen, die mit seiner Denkweise vertraut sind.

Auch das Ergebnis zahlreicher Ermittlungen rund um Trump könnte ein Faktor bei der Planung seiner politischen Zukunft werden.

Der ehemalige Präsident ist nach wie vor in mehrere hochkarätige Rechtsstreitigkeiten auf Landes- und Bundesebene verwickelt, von denen Quellen sagen, dass sie begonnen haben, ihn zu belasten. Am Freitag übergab der Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den 6. Januar 2021 untersuchte, Trump eine Vorladung zur Aussage über seine Beteiligung an den Bemühungen, die Wahlen von 2020 zu kippen, und seine Aktivitäten an dem Tag, an dem Pro-Trump-Randalierer das US-Kapitol durchbrachen. Im vergangenen Monat hat das Justizministerium Dutzende von Trump-Verbündeten, Beratern sowie ehemaligen und aktuellen Helfern vorgeladen, als es seine eigene Untersuchung des tödlichen Aufstands verstärkte. Trump wird auch weiterhin in Fulton County, Georgia, wegen möglicher Einmischung in die Wahlergebnisse des Bundesstaates 2020 untersucht, und mindestens einer seiner Top-Berater, Kash Patel, erschien kürzlich vor einer Grand Jury des Bundes, die die Aufbewahrung geheimer Dokumente des ehemaligen Präsidenten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt untersuchte .

Wie CNN zuvor berichtete, hat Trumps Anwaltsteam versucht, den Druck auf ihn etwas zu verringern, indem es eine weniger kämpferische Haltung gegenüber Ermittlern einnahm – einschließlich derjenigen, die seine Aufbewahrung von Regierungsunterlagen in seiner Residenz in Mar-a-Lago untersuchten.

Aber während er weiterhin umkämpft ist, sagten einige Trump-Verbündete, sein Wunsch, wieder zu kandidieren, habe nicht nachgelassen – und sich sogar verstärkt, nachdem FBI-Agenten im August eine beispiellose Suche in seinem Haus in Florida durchgeführt hatten.

„Wenn Sie Donald Trump verstehen, haben ihn die Entscheidungen seiner Kritiker dazu gebracht, zu kandidieren“, sagte Caputo. „Sie haben es ihm fast unmöglich gemacht, wegzugehen.“

Während Trumps Midterm-Reisen bisher unregelmäßig waren, sagten Quellen, die mit seinen Plänen vertraut sind, dass er in der letzten Woche vor dem Wahltag eine Reihe von Wahlkampfveranstaltungen im Auge hat, obwohl nichts fest geplant wurde.

Der ehemalige Präsident wird am kommenden Wochenende vom Wahlkampfpfad abkommen, da sein National Doral Golf Club ein LIV-Golfturnier ausrichtet, aber seine Adjutanten haben daran gearbeitet, Auftritte in einer Handvoll Staaten und Rennen zu planen, bei denen sie glauben, dass er die Wahlbeteiligung unter Republikanern steigern kann und an den Rändern einen Unterschied machen. Während nichts entschieden wurde, werden Besuche in Nevada, Arizona, Georgia, Florida, Ohio und Pennsylvania aktiv diskutiert, sagten Quellen.

Aber da Trump erwägt, eine potenzielle rote Welle als Hintergrund für seinen Start im Präsidentschaftswahlkampf zu verwenden, sagten einige Republikaner, dass er wahrscheinlich mehr Kredit verlangen wird, als ihm zusteht. Ein Republikaner, der regelmäßig mit Trump spricht, aber aus Angst vor Vergeltung um Anonymität bat, sagte, der Zeitplan für die Halbzeit des ehemaligen Präsidenten könnte darauf hindeuten, dass eine Kampagne 2024 nicht so reibungslos verlaufen wird, wie er erwartet, und wies auf verschiedene Rennen hin, bei denen Kandidaten Trump für andere hochrangige Kandidaten überholt haben. Profil GOP-Surrogate.

„Du kannst nehmen [Florida Gov. Ron] DeSantis überall im Land und fühle mich ziemlich gut dabei. Sie können Ted Cruz überall im Land mitnehmen. Du kannst Tom Cotton überall hin mitnehmen, Nikki [Haley], [Mike] Pompeo“, sagte der Republikaner in der Nähe von Trump.

Sie fuhren fort: „Wenn Sie nicht in einen Staat gehen können – wenn eine Kampagne Sie buchstäblich nicht will – sagt das viel über Ihre Stärke als Kandidat aus. Es ist ein Hinweis auf Ihre allgemeine Unterstützung und Ihre Fähigkeit, Swing- und Crossover-Wähler anzuziehen.“