Ingenieure, Suchhunde nach Beben in die Türkei und nach Syrien geschickt

Bauingenieure, Soldaten, Sanitäter und Hundeführer mit ausgebildeten Suchhunden machen sich auf den Weg in die Türkei und nach Syrien, um zu helfen, Überlebende des Erdbebens vom Montag zu lokalisieren und zu retten. Hier ein Überblick über die geleistete Hilfe:

— Die Europäische Union hat Such- und Rettungsteams mobilisiert, um der Türkei zu helfen, während das Copernicus-Satellitensystem des Blocks aktiviert wurde, um Notfallkartierungsdienste bereitzustellen. Mindestens 13 Mitgliedsländer haben Hilfe angeboten.

– Die Vereinigten Staaten koordinieren die Soforthilfe für die Türkei, einschließlich Teams zur Unterstützung der Such- und Rettungsbemühungen. In Kalifornien wurden fast 100 Feuerwehrleute und Bauingenieure aus Los Angeles County zusammen mit sechs speziell ausgebildeten Hunden in die Türkei geschickt.

– Russische Rettungsteams des Katastrophenschutzministeriums wurden nach Syrien entsandt, wo das in diesem Land stationierte russische Militär bereits 10 Einheiten mit 300 Personen entsandt hat, um bei der Beseitigung von Trümmern und der Suche nach Überlebenden zu helfen. Das russische Militär hat Punkte eingerichtet, um humanitäre Hilfe zu verteilen. Auch Russland hat der Türkei Hilfe angeboten, die angenommen wurde.

– Das vom Krieg verwüstete Syrien forderte die Vereinten Nationen und ihre Mitglieder auf, bei Rettungsmaßnahmen, Gesundheitsdiensten, Unterkünften und Nahrungsmittelhilfe zu helfen. Sowohl das von der Regierung gehaltene Territorium als auch die letzte von der Opposition gehaltene Enklave wurden durch das Erdbeben beschädigt.

— Die israelische Armee entsendet ein Such- und Rettungsteam aus 150 Ingenieuren, medizinischem Personal und anderen Helfern, um lebensrettende Hilfe in die Türkei zu leisten. Die beiden Länder reparieren die Beziehungen nach Jahren der Spannungen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er habe auch einem Antrag auf humanitäre Hilfe für Syrien zugestimmt. Israel und Syrien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

— Der Nachbar und historische Rivale Griechenland schickt der Türkei ein Team von 21 Rettern, zwei Rettungshunden und einem speziellen Rettungsfahrzeug, zusammen mit einem Bauingenieur, fünf Ärzten und Erdbebenplanungsexperten in einem Militärtransportflugzeug.

– Südkorea wird ein 60-köpfiges Such- und Rettungsteam und 50 Truppen entsenden und medizinische Versorgung in die Türkei schicken. Die Regierung sagt auch, dass sie zunächst 5 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe bereitstellt, und die Provinzregierung von Gyeonggi plant, 1 Million US-Dollar an humanitärer Hilfe bereitzustellen.

– Pakistan hat einen Flug mit Hilfsgütern und einen weiteren mit einem 50-köpfigen Such- und Rettungsteam geschickt. Die Regierung sagt, dass am Mittwoch tägliche Hilfsflüge nach Syrien und in die Türkei beginnen werden.

— Großbritannien schickt 76 Such- und Rettungsspezialisten mit Ausrüstung und Hunden sowie ein medizinisches Notfallteam in die Türkei. Das Vereinigte Königreich sagt auch, es sei in Kontakt mit der UNO, um Unterstützung für die Opfer in Syrien zu erhalten.

– Indien entsendet 100 Such- und Rettungskräfte seiner Naturkatastrophen-Einsatzkräfte in die Türkei sowie speziell ausgebildete Hundetrupps und Ausrüstung für Hilfsmaßnahmen. Medizinische Teams mit ausgebildeten Ärzten, Sanitätern und lebenswichtigen Medikamenten seien ebenfalls bereit, teilte das Außenministerium in einer Erklärung mit.

— Taiwan schickt 130 Rettungskräfte, fünf Suchhunde und 13 Tonnen Ausrüstung in die Türkei. Innenminister Lin Yu-chang sagte, die erste Gruppe sei am späten Montag in die Türkei abgereist und eine weitere sei am Dienstag entsandt worden. Taiwan hatte zuvor angekündigt, der Türkei 200.000 US-Dollar zu spenden.

— Der Schweizer Rettungshundedienst REDOG schickt 22 Retter mit 14 Hunden in die Türkei. Die Regierung sagte, sie werde außerdem 80 Such- und Rettungsspezialisten in das Land entsenden, darunter Katastrophenexperten der Armee.

— Die Tschechische Republik schickt ein Team von 68 Rettern in die Türkei, darunter Feuerwehrleute, Ärzte, Bauingenieure und auch Experten mit Spürhunden.

— Japan schickt eine Gruppe von etwa 75 Rettungskräften in die Türkei.

– Die klamme libanesische Regierung schickt Soldaten, Ersthelfer des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes sowie Feuerwehrleute in die Türkei, um bei ihren Rettungsbemühungen zu helfen.

— Deutschland bereitet Lieferungen von Notstromaggregaten, Zelten, Decken und Wasseraufbereitungsanlagen vor. Sie hat auch angeboten, Teams des THW-Katastrophenschutzes in die Türkei zu schicken. Auch die Gruppe International Search and Rescue Germany bereitete am späten Montag den Flug von Dutzenden Ärzten und Rettungsexperten in die Türkei vor.

— Österreich hat angeboten, 84 Soldaten einer militärischen Katastrophenschutzeinheit in die Türkei zu entsenden.

— Spanien bereitete die Entsendung von zwei städtischen Such- und Rettungsteams mit 85 Mitarbeitern und einem Kontingent freiwilliger Feuerwehrleute in die Türkei vor.

— Polen schickt 76 Feuerwehrleute und acht ausgebildete Hunde mit Ausrüstung in die Türkei.

— Rumänien schickt spezialisiertes Personal und Material mit zwei Militärflugzeugen in die Türkei.

— Kroatien schickt 40 Mitarbeiter und 10 Hunde, Rettungsausrüstung und Lieferwagen in die Türkei.

— Serbien schickt 21 Retter und drei Verbindungsbeamte in die Türkei.

— Montenegro schickt mindestens 24 Feuerwehrleute in die Türkei.

– Moldawiens Präsident sagt, dass 55 Rettungskräfte in die Türkei geschickt wurden.

— Frankreich entsendet Rettungsteams in die Türkei.

— Jordanien schickt auf Befehl von König Abdullah II. Nothilfe nach Syrien und in die Türkei.

– Mexikos Außenminister sagte, das Land werde Ausrüstung und Rettungsspezialisten in die Türkei schicken.

— Ägypten hat der Türkei dringende humanitäre Hilfe zugesagt.

— Italiens Zivilschutzbehörde hat der Türkei Hilfe angeboten. Ein Feuerwehrteam bereitete sich auf den Abflug von Pisa vor, und das italienische Militär sagt, dass Transportflüge Ausrüstung sowie medizinisches und anderes Personal befördern werden.

– Neuseeland stellt dem Türkischen Roten Halbmond 632.000 US-Dollar und dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond 316.000 US-Dollar zur Verfügung, um Gegenstände wie Lebensmittel, Zelte und Decken zu liefern sowie medizinische Hilfe und psychologische Unterstützung zu leisten.

— Chinas Rotkreuzgesellschaft stellt dem Türkischen Roten Halbmond und dem Syrischen Roten Halbmond jeweils 200.000 Dollar an humanitärer Hilfe zur Verfügung.

Die Associated Press