Infratest dimap-Umfrage: So verändern sich die Deutschen

Eine geschlechtergerechte Sprache ist vielen Deutschen nicht so wichtig. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des WDR. Ein weiteres Fazit: Zwei Drittel der Befragten befürworten die doppelte Nennung in der Berichterstattung, während andere Formen der Geschlechterkennzeichnung weniger akzeptiert werden.

Derzeit wird darüber diskutiert, Frauen und Männer gleichermaßen in unsere Sprache einzubeziehen – also eine Sprache zu verwenden, die alle Geschlechter sicht- und hörbar macht. Wie wichtig ist Ihnen eine geschlechtersensible Sprache? Diese Frage beantwortet eine heute veröffentlichte repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des WDR. „Für uns beim WDR sind die Ergebnisse mit Blick auf unsere journalistische Arbeit besonders interessant. Denn Sprache ist unser wichtigstes Werkzeug“, sagt WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn.

Mehr als 1.000 Personen wurden im September 2022 befragt – und die Antworten im Vergleich zu einer Umfrage im September 2020. Hier kommen die Ergebnisse:

Für die Mehrheit der Befragten ist das Thema Geschlecht nicht so wichtig

Für fast zwei Drittel der Menschen spielt die geschlechtergerechte Sprache danach, also vor etwas mehr als zwei Jahren, keine oder nur noch eine geringe Rolle. Es ist für jüngere Menschen relevanter, während die Ablehnung bei älteren Zielgruppen größer ist.

Befragt nach ihrer Einstellung zum Thema gaben 41 Prozent der Befragten an, dass ihnen das Thema überhaupt nicht wichtig sei. (Zum Vergleich: 2020 waren es 30 Prozent) Nur 16 Prozent finden es sehr wichtig (2020 waren es noch 19 Prozent).

Bei den Antworten der Befragten gab es kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber: Jüngere Menschen sind offensichtlich wichtiger als Ältere. Zum Vergleich: Für 43 Prozent der jüngeren Umfrageteilnehmer (14-29) ist das Thema Geschlecht wichtig, für 68 Prozent der Älteren (50-59) ist das Thema weniger oder gar nicht wichtig.

Geschlecht in den Medien

Im Vergleich zu 2020 polarisiert das Thema gendersensible Sprache stärker. Auch in der Berichterstattung stößt geschlechtsneutrale Sprache auf weniger Zustimmung als zuvor: 41 statt 54 Prozent gaben an, sie in Zeitungen, Internet und Apps gut zu finden, mit Blick auf Radio, Fernsehen und Podcasts sind es 41 statt 52 Prozent.

Duplizieren ist für die meisten in Ordnung

Geschlechtsneutrale Formulierungen sind einem großen Teil wichtig – vor allem den Jüngeren. Besonders akzeptiert wird die doppelte Nennung männlicher und weiblicher Formen, beispielsweise „Kollegen“. Es wird von mehr als der Hälfte genutzt. Auch die Doppelnennung in der Berichterstattung wird von mehr als zwei Dritteln der Befragten weitgehend akzeptiert.

„Gender Gap“ kommt nicht gut an

Bei der Verwendung von Symbolen wie Sternchen oder Doppelpunkt (Untertanen oder Bürger) gehen die Meinungen weiter auseinander. 35 Prozent finden das gut, 59 Prozent nicht. Auch die Sprechpause, der sogenannte „Gender Gap“, vor dem femininen Ende eines Wortes wird von der überwiegenden Mehrheit der Befragten abgelehnt. 27 Prozent finden es gut oder sehr gut; 69 Prozent finden es weniger gut oder gar nicht gut.

Die Debatte geht weiter – auch beim WDR

Die Debatte um Gender ist längst im Alltag angekommen – und teilweise sehr konfrontativ. Die einen begrüßen die geschlechtsneutrale Sprache, die anderen kritisieren, dass die deutsche Sprache dadurch umständlich wird.

Auch der WDR beschäftigt sich seit langem mit dem Thema. Aus Sicht von Programmdirektor Jörg Schönenborn bestätigen die Ergebnisse der Umfrage den bisherigen Umgang des WDR mit dem Thema: „Sprache ist etwas sehr Persönliches und wir wollen so sprechen wie unser Publikum. Und wenn wir feststellen, dass diese Lücke sprachlich ist abgelehnt, dann empfehlen wir auch hiervon Abstand zu nehmen.“

Derzeit wird im Programm weitgehend auf den gesprochenen Gender Gap verzichtet. Einzelne Redaktionen könnten sich für eine Verwendung entscheiden, wenn die Form bei der Zielgruppe eines bestimmten Angebots überwiegend bekannt und verbreitet ist, beispielsweise bei einem Angebot in sozialen Medien. Aber die Sprache ändert sich. „Es ist nicht für die Ewigkeit und deshalb schauen wir es uns immer wieder an.“

