Hier sind die Erstrunden-Matches für jedes Team aus der Region Sauk Valley. Termine und Zeiten werden nach Bestätigung aktualisiert.

Nr. 12 Fulton (6-3) bei Nr. 5 Morrison (8-1)

Wann: Samstag, 13 Uhr

Über die Dampfer: Fulton beendete die letzte Saison mit 9:3 und erreichte das Viertelfinale der Klasse 1A. Die Niederlagen der Steamers in dieser Saison ereigneten sich gegen Teams mit einer Gesamtbilanz von 23:4 (Lena-Winslow, Durand-Pecatonica und Forreston). In Woche 8 beendeten sie Knoxvilles Sieben-Spiele-Serie ohne Niederlage mit einem 42:0-Sieg.

Über die Mustangs: Morrison gewann seine ersten sechs Spiele – der beste Start seit einer 11:1-Saison im Jahr 2019. Die einzige Niederlage der Mustangs in dieser Saison gab es in Woche 7 gegen Three Rivers West-Meister Rockridge, ein weiteres 8:1-Team. Sie haben in dieser Saison noch nie mehr als 21 Punkte in einem Spiel kassiert und konnten bei acht Gegnern 14 oder weniger Punkte erzielen.

Nr. 10 Oneida (ROWVA) Koop (7-2) bei Nr. 7 Newman (7-2)

Wann: TBA

Über die Kometen: Newman ist vor der Nachsaison zwei Siege besser als in der Saison 2022 (5:5). Die Comets spielten in der Defensive fast die ganze Saison über eine schwache Leistung, mit einem Makel in Form einer 34:8-Niederlage gegen Kewanee in Woche 8. Newmans Offensive hatte letzte Woche gegen Mendota ihre beste Saisonleistung und lag 50 Punkte hinter den Trojans – 22 mehr als das bisherige Saisonhoch.

Über die Cougars: ROWVA beendete das Jahr 2022 mit 5:5. Die beiden Niederlagen in dieser Saison gab es gegen Annawan-Wethersfield (28:6 in Woche 8) und Stark County (24:14 in Woche 6). Der größte Sieg der Cougars war ein 47:8-Sieg in Woche 2 gegen Lewistown-Cuba-Spoon River Valley.

Nr. 9 Ottawa Marquette (7-2) bei Nr. 8 Forreston (7-2)

Wann: Freitag, 19 Uhr

Über die Kardinäle: Forreston erreichte 2022 das Halbfinale der Klasse 1A und beendete seine Saison mit einer 38:16-Niederlage gegen die spätere Meisterin Lena-Winslow. Die Cardinals gewannen 2014, 2016 und 2018 die Staatsmeisterschaften. Owen Mulder, Kaleb Sanders und Micah Nelson führen das Backfield des Komitees für den rennlastigen Forreston an. Die Cardinals haben es 13 Saisons in Folge in die Playoffs geschafft (mit Ausnahme der verkürzten Saison 2020).

Über die Kreuzfahrer: Marquettes zwei Niederlagen in dieser Saison gab es in Woche 1 (42:0 gegen 7:2 gegen Aurora Christian) und Woche 7 (28:6 gegen 9:0 gegen Seneca). Rundherum haben die Crusaders die Teams bei drei ihrer Siege aus dem Rennen geworfen, einen Verlust hingenommen und einen Weg gefunden, bei den drei anderen Siegen knappe Spiele zu gewinnen, darunter den 27:26-Thriller am vergangenen Freitag bei Dwight. Während die Crusaders in diesem elfjährigen Playoff-Lauf mehr Punkte abgeben, als die Fans es gewohnt sind – 21 pro Spiel, davon 25 pro in den letzten vier Wochen –, konnte die Wing-T-Offensive von Trainer Tom Jobst mit mehreren Verteidigern mithalten , unter anderem gegen andere Playoff-Teams wie Ridgewood (ein 36-26-Sieg), St. Bede (34-20) und Dwight (27-26).

Nr. 12 Oregon (5-4) bei Nr. 5 Durand-Pecatonica (7-2)

Wann: TBA

Über die Hawks: Das ist Oregons erster Playoff-Auftritt seit neun Jahren. Die Hawks hatten in der regulären Saison einen 1.000-Yard-Rusher (Logan Weems – 1.006 Yards, 14 Rushing-TDs) und einen 1.000-Yard-Passer (Jack Washburn – 1.048 Yards). Sie erholten sich von einer 22:14-Niederlage gegen Rockford Lutheran in Woche 8 mit einem 48:13-Sieg über Rockford Christian in Woche 9 und sicherten sich ihren lang erwarteten Platz in den Playoffs.

Über die Rivermen: Die Rivermen gewannen ihre ersten fünf Spiele, bevor sie in Woche 6 mit 48:27 gegen die amtierende Staatsmeisterin der Klasse 1A, Lena-Winslow, verloren. Ihre einzige weitere Niederlage in dieser Saison gab es in der Konferenz gegen Althoff Catholic mit 8:1 (41-18, Woche 9). Durand-Pecatonica hat seit 2019 in jeder vollen Saison mindestens sieben Spiele gewonnen.

Nr. 14 Plano (5-4) bei Nr. 3 Dixon (8-1)

Wann: TBA

Über die Herzöge: Dies ist Dixons neunte Playoff-Teilnahme in Folge. Die Dukes beendeten die letzten vier Spielzeiten mit Niederlagen in der ersten Playoff-Runde. Sie hatten eine Siegesserie von sieben Spielen hinter sich, bevor sie in Woche 8 eine 49:6-Niederlage gegen Byron, den Spitzenreiter der Klasse 3A, hinnehmen mussten. Der Senior-Quarterback Tyler Shaner hat in dieser Saison 1.256 Yards gepasst und 697 Rushing-Yards erzielt, während er insgesamt 30 Touchdowns (16 Pässe, 14 Rushing) erzielte. Der Senior Running Back Aiden Wiseman hat 1.016 Yards und 11 Touchdowns erzielt.

Über die Reaper: Die Reapers gehen mit viel Schwung in ihre zweite Playoff-Teilnahme in drei Saisons mit einem mitreißenden 48:21-Sieg über Marengo in einem Win-and-In-Match mit 4:4 Teams in Woche 9. Der schnelle Senior-Runningback Waleed Johnson erzielte in der Nacht mit spektakulären 240 Yards und vier Touchdowns den Sieg und schaffte in dieser Saison 1.190 Yards. Senior Armando Martinez, der Mitte der Saison nach einer Verletzung von Andrew Cox vom Quarterback zum Fullback wechselte, stürmte im Spiel auf 146 Yards und zwei Touchdowns. Johnson und Martinez, beide College-Starter im dritten Jahr, sind auch Anführer der Plano-Verteidigung. Der 48-Punkte-Ausbruch war ein willkommener Anblick für eine Plano-Offensive, die mit ihren Verlusten Mühe hatte, Johnson zu etablieren. Plano stand in seinen letzten drei Playoff-Auftritten 0:3 da, der letzte Postseason-Sieg kam 2015.

Nr. 16 Sterling (4-5) gegen Nr. 1 Chicago Payton (9-0)

Wann: TBA

Über die Golden Warriors: Sterling beendete die letzte Saison mit 9:3 und erreichte das Viertelfinale der Klasse 5A. In diesem Jahr starteten die Golden Warriors mit 0:2 und verloren zwei Spiele, bevor sie in Woche 9 mit 22:17 gegen Moline gewannen. Ihr 13:3-Sieg in Woche 6 bescherte Geneseo eine ungeschlagene Serie von fünf Spielen. Die anderen Siege in dieser Saison gab es gegen Galesburg und United Township.

Über die Grizzlies: Payton College Prep hat es seit 2015 in jeder vollen Saison in die Playoffs geschafft. Die Grizzlies haben in dieser Saison drei Spiele mit einem Punkt gewonnen: 17-16 gegen Phoenix Military, 21-20 gegen North Lawndale und 13-12 gegen Lincoln Park. Den größten Sieg errangen sie in Woche 4 (52:0 über North Grand).

Nr. 15 Hiawatha (4-5) bei Nr. 2 Amboy (9-0)

Wann: Samstag, 14 Uhr

Über die Clippers: Amboy verlor 2022 in der I8FA-Staatsmeisterschaft mit 44:36 gegen West Central, nachdem er 2021 im Halbfinale des Bundesstaates vertreten war. Dies ist die erste ungeschlagene Saison der Clippers seit 1986 (bevor sie auf 8-Mann umstiegen). Running Back Landon Whelchel und Fullback Quinn Leffelman führen ein gefährliches Backfield an. Tight End/Defensive End Brennan Blaine gehörte in der vergangenen Saison zur All-State-Auswahl der I8FA und sammelte 1.191 Receiving Yards und 21 Touchdowns sowie 98 Tackles, 14 Sacks und 17 Tackles für Verluste.

Über die Hawks: Die Hawks qualifizierten sich trotz der Niederlagenbilanz. Sie hätten ihre Position mit einem Sieg in Woche 9 bei Peoria Heights (3-6) verbessern können, verloren aber mit 40-24. Die Hawks haben in diesem Jahr in sechs Spielen mehr als 40 Punkte abgegeben und stehen in den Spielen, in denen sie einen Gegner mit 20 oder weniger Punkten halten, 3:0.

Orangeville (5-4) und Milledgeville (8-1)

Wann: TBA

Über die Raketen: Milledgeville hat in dieser Saison bei jedem Sieg mindestens 36 Punkte erzielt. Die einzige Niederlage gab es in Woche 6 gegen Amboy (32-20). Die Missiles erzielten in dieser Saison zwei Mal mehr als 70 Punkte in einem einzigen Spiel (72 gegen Bushnell-Prairie City in Woche 9 und 74 gegen Hiawatha in Woche 5). .

Über die Broncos: Orangeville gewann zwischen Woche 4 und 6 drei Spiele in Folge und setzte sich in den letzten beiden Spielen durch, um mit einer Siegesbilanz abzuschließen. Die Broncos gingen 2021 mit 11:2 in Führung und belegten den zweiten Platz im I8FA-Staat. Sie erlitten in Woche 2 eine 50:6-Niederlage gegen Polo, ein Team, das Milledgeville mit 36 ​​Punkten Vorsprung besiegte.

West Prairie (6-3) bei Polo (7-2)

Wann: TBA

Über die Marcos: Die Marcos gewannen 2019 und 2021 in Folge die I8FA-Staatsmeisterschaften und erreichten 2022 das Staatshalbfinale. Polo erzielte in dieser Saison bei jedem Sieg mindestens 42 Punkte (außer beim verlorenen Sieg gegen Peoria Quest Charter). Die Niederlagen gab es gegen Amboy (52-6 in Woche 9) und Milledgeville (58-22 in Woche 3).

Über die Zyklone: West Prairie gewann seine ersten vier Spiele der Saison und erzielte in dieser Zeit durchschnittlich 36 Punkte pro Spiel. Die Cyclones wurden in dieser Saison in aufeinanderfolgenden Wochen zweimal gesperrt (30:0 gegen Pawnee/Lincolnwood und 30:0 gegen South Fork).