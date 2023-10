Die israelische Armee hat in den letzten Tagen ihre Angriffe auf den Gazastreifen am Boden und aus der Luft ausgeweitet. Nach eigenen Angaben griffen sie rund 600 Ziele der Hamas an, darunter Tunnel, Verstecke und Waffendepots der Terrororganisation. Sowohl die unabhängige Überprüfung von Informationen als auch die Kontaktaufnahme mit Personen in der Gazastreifen hat sich in den letzten Tagen als schwierig erwiesen, da die lokalen Internet- und Mobilfunkverbindungen mehr als 24 Stunden lang unterbrochen waren. Die Telekommunikation ist inzwischen wiederhergestellt. Im Podcast spricht Unicef-Sprecher Toby Fricker darüber, was Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen über die humanitäre Lage dort berichten.

Die Ukraine erlebt derzeit rund um die Kleinstadt Avdiivka in der Oblast Donezk den schlimmsten russischen Angriff seit langem. Doch schon vor dem Großangriff Russlands war es der ukrainischen Armee seit Juni nicht mehr gelungen, Territorium zurückzuerobern. Der Ausgang des russischen Angriffs ist noch unklar, aber Drohnenaufnahmen zeigen weitreichende Zerstörungen und Experten gehen davon aus, dass es auf beiden Seiten mehrere hundert tote Soldaten geben könnte. Auch das Analystenteam von Deepstate spricht von einer neuen Phase des Krieges. Maxim Kireev, Redakteur für internationale Politik bei ZEIT ONLINE, analysiert die aktuelle Situation in der Ukraine und erklärt, was die Situation dort mit dem Krieg im Nahen Osten zu tun hat.

Und ansonsten? Studie: Kritisches Bewusstsein macht glücklicher.

Moderation und Produktion: Azadê Peşmen

Herausgeberin: Rita Lauter

Mitarbeit: Susanne Hehr und Olga Ellinghaus



Hier finden Sie alle Folgen unseres Podcasts Hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.