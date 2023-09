Informatik-Lernende kost meer dan dat

In snelle allen Lehrberufen profiteren Unternehmen von ihren Lernenden. Niet zo in der Informatik. Hier staat na vier jaar een min van über 20.000 frank.

Vier van nieuwe IT-Fachkräften blijven een tijdje leuk. Technische Fachhochschule Bern, november 2018. Peter Klaunzer/Keystone

Walter Borgia zei dat hij al zijn andere ervaringen had: Er is een beeld van de informatie-informatie uit. Borgia, CEO van IT-Dienstleisters Lake, zwart en niet ausgerechnet, was een Informatik-Lehrling – in 93 Prozent aller Fall was een jonge man – genereuze kosten. Als je zegt: «Viel!»