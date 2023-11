Informatiepolitik der Polizei in der Kritik

Startpagina Frankfurt

van: Oliver Teutsch

Na de Einsatz op zaterdag (25 november) in het Frankfurter Stadion tijdens het Eintracht-Spiel gerät de Informationspolitik der Polizei in de Kritik.

Frankfurt – Deze twee video’s zeggen een menigte. Uit het beeldmateriaal kun je zien welke politieagenten aanwezig zijn, passief worden geïnformeerd en op de hoogte zijn van de Wurfgeschosse jeglicher Art erwehren müssen. In beide video’s staat dat ze nog maar een paar minuten verwijderd zijn van de rol van politieagent en dat de kans groter is dat ze bij het onderzoek betrokken zullen zijn. Werd de Aufnahmen niet gezegd, aangezien de Einsätze van Schlagstöcken en Pfefferspray toch een Vielzahl van letzten Unbeteiligten was, dat wil zeggen tijdens deze Einsätze-gab.

Beiden werden in dit artikel gerapporteerd tijdens de laatste rondes van de video’s op maandag (27 november) op de persconferentie van de politie. Een overzicht van het landschap van de Einsatzgeschehens geben sie indes nicht.

Politiepresident Stefan Müller, Thomas Schmidl, Chief Executive Officer, en Chief State Officer Michael Loer tijdens de persconferentie tijdens de Algemene Vergadering (27 november). © dpa

Ausschreitungen in Frankfurt: Argwohn an der Informationspolitik der Polizei

Zorg ervoor dat deze rufen Argwohn en de informatiepolitie van de politie hervor. Die oorlog is een oorlog bij een mens op Samstagabend (25 november) en als de politie in het stadion zit, noch rechtstreeks voor de Heimkurve gaat, is absoluut niet mogelijk.

Zwar Ruderte de Polizei kale darauf zurück, die een en voor zijn ganzliche ongebreidelde Fans uit Stuttgart meldeten sich aber am Montag trotzdem zu Wort: “Het is een goed idee van de Eindruck, de Polizei nutzt Social Media is het meest taktisch, een van de Kommunikationshoheit über Vorfälle zu erhalten.” En toch is er meer informatie beschikbaar in de schrijfstructuur, waarbij het proces wordt gezegd „met als eindresultaat dat de politie rapporteert over de informatieprocessen, zonder de neiging om de schilderijen sindsdien in een conflictpartij te schilderen“.

Ausschreitungen in Frankfurt: Eintracht-Fans hätten Rettungsdienstkräfte aanvalt

De politie is tegelijkertijd in hun eerste persdienst, ook Frankfurt-fans worden aangevallen door Rettungsdienstkräfte. Een “noch unbekannte Anzahl” en Rettungskräften kunnen ook verloren gaan. Duidelijk is: Wer Rettungskräfte aanvalt, setzt sich ins Unrecht. Lees in de Mitteilung vom Sonntag (26 november) hier meer informatie over de verwaarloosde Rettungskräfte, en lees ook de verklaring van het Duitse Rode Kruis bij de Montag: „… zu körperlichen Verletzungen kam es nicht“.

Auch Eintracht Frankfurt durft in het verleden in vrede om te gaan met het informatiebeleid van de politie. De partij begon de VfB Stuttgart-oorlog voor het seizoen begon met alle beteiligten in de interne Farbenlehre der Risikobewertung als “gelb” (onder Beobachtung) worden geïnstrueerd. Warum de Polizei de Verein als Veranstalter nicht darüber informiert hat, dass sie nach eigener Aussage bereits Anfang November zu eenner nieuwe Bewertung der Lage kam en het Spiel zum Risikospiel („rot“) hochstufte, blieb bislang offen.

De start, de mens heeft de nieuwe wereld op de Weihnachtsmarkt van Ultras in de Gleisdreieck-vorgenommen, georganiseerd in de Fanszene Allfalls voor Lacher. (Oliver Teutsch)