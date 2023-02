In de verbonden wereld van vandaag is de ultieme apparaatervaring er een die alles samenbrengt wat je nodig hebt, op elk moment, zonder gedoe. De Galaxy Book3-serie biedt een verbeterde Galaxy connected-ervaring, waardoor het een ideale metgezel is voor de Galaxy S23-serie, voor maximale productiviteit en creativiteit.

Met de verbeterde Samsung Multi Control kun je nu je aangesloten Galaxy-smartphones of -tablets bedienen met het toetsenbord en trackpad van de Galaxy Book. Gebruikers kunnen afbeeldingen slepen en neerzetten of tekst naadloos tussen apparaten kopiëren en plakken, waardoor het overdragen van informatie en bestanden eenvoudiger wordt. Deskundige RAW-beelden die met de Galaxy S23 Ultra zijn gemaakt, inclusief verbluffende nachtelijke luchtfoto’s vastgelegd in Astrophoto, kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met je Galaxy Book3-serie via Wi-Fi Direct – waardoor je de mogelijkheid hebt om naadloos te beginnen met bewerken in studiokwaliteit met professionele apps. Voor gebruikers die onderweg zijn maar de functionaliteit van een pc nodig hebben, kan Instant Hotspot de Galaxy Book3-serie met slechts één klik koppelen aan de Galaxy-smartphonehotspot. Voor extra gemak laat Recente websites uw pc-browser sites openen die u eerder op de Galaxy-smartphone hebt bekeken.

Verken de onderstaande infographic voor meer informatie over de next-level verbonden ervaringen die mogelijk worden gemaakt door de Galaxy Book3- en Galaxy S23-serie.