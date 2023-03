Nach dem Motto „Musikmacht Spaß!” hoed ARD-Klassik jetzt die beste Kinder-Produktionen der Orchester, Chore en Klassik-Redaktionen in der ARD Mediathek zusterammengestellt.

Kinderkonzerte mit bekannten Gesichttern

Bij kinderen worden sterren als Anke Engelke, Malte Arkona, Juri Tetzlaff of André Gatzke gespeeld door de Maus en de Elefant. In lustigen en spannende Kinderkonzerten musical Inhalte ohne Zeigefinger vermittelt, dafür mitviel Spiel und Spaß werden vermittelt.

LEGO Opera en Stripspoedcursus

„Die Zauberflöte“ – nicht nur Mozart’s bekannteste Oper, without vermutlich die bekannteste Oper at all – is here in der Kult-Inszenierung as fünfminütiger Stop-Motion-Film mit LEGO-Figuren zu sehen, ebenso „Aida“, „Hänsel und Gretel“ en “De Vliegende Hollander”. Opern für Kinder von Kindern, erzählt im Comic-Stil, ist ein weiteres Format, das die großen Opernstoffe in kleinen, kindergerechten die Häppchen serveert.

Basteltips in doe-het-zelf-video’s

Zum Nachbauen: Wie heeft een Gemüse-Trompete, een Gartenschlauch-Horn of een eigen taktstock met een eigen standaard, zeigen zahlreiche doe-het-zelf-video’s. Of het nu gaat om kinderfilms: In de „Klassik Shorts“, die werkten aan Ravel’s Boléro, Beethovens fünfte Sinfonie of Dvoráks nieuwe Sinfonie ansprechend erklärt.

“Klassische Musik für Kinder” – de nieuwe Education-Angebot in der ARD Mediathek. Voor Eltern, die Kinder im Alter zwischen 3 en 12 Jahren für die Klassik begeistern wollen, for Lehrkräfte, die ihren Unterricht mit multimedialen Inhalten abwechslungsreich gestalten wollen and für all, die in “Klassik” en “Spaß” keine Gegensätze sehen.

„Klassische Musik für Kinder“ bij ARD-Klassik steht ab sofort in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/klassik zur Verfügung.