De radio-app van HIT RADIO FFH verkrijgt een umfangreiches-update, bekend van private Hörfunksender een. Die nieuwe app is zo gemakkelijk en niet individueel gestalten – beispielsweise mit den Lieblings-Hits en –Podcasts sowie den eigenen Verkehrs- en Regionale-Nachrichten aus Hessen.

Nieuwe navigatie jetzt noch einfacher

De FFH-app wordt vollgepackt met meer dan 80 gratis webradio’s die artikel-pagina’s bevatten met informatie, berichten en services. Utzt kon de gebruiker noch een enkele keer bereichen in en haar wechseln. Am unteren Bildrand befinden sich die nieuwe Tabs: Im „Home“-Tab ganz links sind die gewohnten Inhalte unterbracht: zum Beispiel Nachrichten and Wetter aus den hessischen Regionen, Verkehrsmeldungen, Veranstaltungs-Tipps, Artikel en die beliebten Radio-Gewinnspiele.

Neue Musikwelt jetzt mit persönlichen Empfehlungen

Der „Musik“-Tab öffnet eine riesige Musikwelt. Met meer dan 80 gratis Playlisten en neuem, dunklen Design. Alle Kanalen voor je Horerin en jeden Hörer persönlich vorsortiert, damit sie ihre Lieblings-Programme schnell finden. Jedes Mal, als een gebruiker een nummer of een leuk nummer heeft, laat de FFH-app het weten, welche Musik ihm gefällt. Darauf beruhen die Kanal-Empfehlungen, die werden aangekondigd in der Musikwelt im Abschnitt “Für dich empfohlen”.

De FFH-app is de juiste versie van de eerste radio-app, die een van de beschikbare Empfehlungs-System-hoeden is. HIT RADIO FFH verwend door de eigenen van het Team entwickelte Empfehlungs-System, de technologie „Radio Creator Recommender“.

Weiter unten in der Musikwelt zijn die Star-Radios – zunächst Kanäle nur mit Musik aktueller Künstler wie Taylor Swift, Harry Styles of Ed Sheeran. Onder de Kanalen van 80er-Stars: Whitney Houston, Tina Turner, Phil Collins of Roxette. Wat praktisch is: als je de Kanal-Cover-steht gebruikt, wordt Song gerade in de Kanal-läuft. Dus vind man schnell die Musik, die man mag – einschließlich Musikinfos.

Voor meer dan 80 webradio’s met de FFH-Online-redactie een eigen pagina engels – erreichbar über das Kanal-Cover. Meer informatie over het kanaal en de afspeellijst met alle titels, die gelaufen sind. In de afspeellijst kunnen Lieblingssongs markieren en damit der FFH-Musikredaktion sagen, welche Hits öfter laufen sollen.

Radio zum Mitmachen

In der nieuwe FFH-app sinds vier radiokanalen, in de Denen die Hörerinnen en Hörer bestimmen können, was laufen soll – een grote Hörer-Community, die gemeinsam auswählt, welche Songs gespeeld zijn: TOP 40 en die Livecharts met actieve muziek: Mit den Stemmen kunnen die gebruikerstitel in de Top 40-lijst versterken en de populariteit verhogen. In de FFH TOP 1000 werden de grootste hits der letzten jahrzehnte: Mehrere Tausend Titel die van de Auswahl en de 1000 titels, die de meeste Stimmen komkomen haben, werden gespeeld. Das dauert jedes Mal über zwei Tage. Toen waren die stemmen neu ausgezählt. Meer muzikaal Abwechslung geht nicht. En dat is niet het mega-geloofwaardige Mitmach-Radio FFH LEADER GEIL. Dort treten immer zwei Hits gegeneinander an. Een der Prozentzahl kan een man zo fort zien, die die „Leader geil“-gemeenschap onthoudt.

App zum Individualisieren: „Mach dir die App so, wie es dir gefällt“

De FFH-App is eenvoudig met de hand te bedienen. Alle elementen die zo belangrijk zijn, dat kan de mens doen met de Daumen. Neu im Menu ist der Button „Mein FFH“. Damit kommt jeder User in seinen persönlichen Bereich and cannviele Einstellungen vornehmen und die App so anpassen, wie es ihm gefällt:

Lieblings-Musik-Mix: Hier werden die persönlichen Hit-Favoriten gegeven – alle liedjes, die man mit einem Herz markeren.

Regionale Einstellungen: Die eigene Strecke für persönliche Verkehrsinfos speichern and the Heimat-Region für Nachrichten und das FFH-Regional-Programm.

Persönliche Themen: Den persönlichen Info-Bereich auf der Startseite zuster ammenstellen.

Persönliche Podcasts: Auswählen, welchen Podcasts man volgen veel en ob es zu neuen Folgen eine Benachrichtigung geben soll.

Erfolge: Die actieve Aktionspunkte sammeln, mit dennen man jeden Monat Wertvolle Preise gewonen kann.

Alexa: Verbind de FFH-app met Alexa, dan kun je de radio ook samen met de Smart-Speaker Punkte verbinden.

Laad de FFH-app opnieuw

De app is gemaakt voor Android-geräte im Google Play Store hoe dan ook voor iOS-Geräte im App Store voor iOS zum Download zur Verfügung.