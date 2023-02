(dpa) – Het online handelsplatform Ebay in het nachtelijk kwartaal, waar inflatie- en waakstumssorgen zijn gekrägt, weitere abstriche machen müssen. In de drie maanden van december tot en met december hebben de Erlöse im Jahresvergleich vier Prozent auf 2.5 Milliarden Dollar (2.4 Billion Euro), wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss midteilte. De winst van de fortgeführten Geschäft is een winst van 581 miljoen dollar.

Voor de laufende Quartal stellte Ebay op basis van Umsatzwachstum von bis zu zwei Prozent in Aussicht en übertraf damit die Markterwartungen.

Die Aktie legde nachbörslich zunächst um rund zwei Prozent zu.