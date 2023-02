Die Ausfuhren der Duitse elektro- en digitale industrie vanaf eind 2022 wachsen: Ze hebben in december 20,0 miljard euro gekost en een omzet van 6,7 Procent. Das teilte der ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) heute mit.

“Im Gesamtjahr 2022 is erhöhten sich die deutschen Elektroexporte damit trotz eines durchgängig herausfordernden globalen Umfelds um 8,6 Prozent auf rekordhohe 245,8 Milliarden Euro”, zei ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. “Auch real, also preisbereigt,lagen sie leicht im Plus.”

Die geïmporteerde elektrotechnische en elektronische Erzeugnisse nach Deutschland pleasen sich im December 2022 auf 21.3 Milliarden Euro – een Zuwachs von 5.6 Prozent gegenüber Vorjahr. Kumuliert van januari tot december van de vergangenen Jahres markierten auch die Elektro-import een nieuwe hoogte van 262.1 Miljarden Euro (+ 18.4 Prozent). “Insbesonderelayers sie auf Gesamtjahressicht erstmals höher as die Elektroexporte”, aldus Gontermann. Het resulterende handelstekort komt uit op 16,3 miljard euro.

China-oorlog ook 2022 wieder der größte Exportabnehmer der Branche. Insgesamt zijn hierin Elektroerzeugnisse im Wert von 26,5 Biljart Euro geliefd. “Der Zuwachs war mit plus 5.5 Prozent alldings unterdurchschnittlich”, zei Gontermann. We hebben veel invloed op het Amerikaanse leger (+ 23,8 procent van 23,6 miljard euro), wat waarschijnlijk is dat de liefdadigheidsinstellingen van China en in de VS een groot deel van de wereld vertegenwoordigen, maar er is een kans van drie milliarden euro’s.

Auf den Plätzen drei bis fünf rangierten Frankreich (+ 8.8 Prozent auf 15.5 Miljard Euro), die Niederlande (+ 18.6 Prozent auf 14.3 Miljard Euro) en Italië (+ 5.1 Prozent auf 12, 3 miljard euro). Auf Platz sechslagen die Lieferungen nach Polen mit 12.1 Milliarden Euro, die im Vergleich zum Vorjahr stagnierten (+ 0.3 Prozent). Dahinter volgde Österreich (+ 6.7 Prozent auf 11.1 Miljard Euro), Tschechien (+ 0.9 Prozent auf 10.9 Miljard Euro), das Vereinigte Königreich (+ 2.1 Prozent auf 9.3 Miljard Euro ) en Spanje (+ 8.2 Prozent auf 8.6 Miljard Euro).

“Insgesamt ging 2022 deutsche Elektroexporte im Wert von 144.2 Milliarden Euro in the TOP-10-Länder – knappe 60 Prozent der gesamten duitse Elektroausfuhren“, aldus Gontermann.

Die zweite Hälfte der Top-20-Abnehmerländer wird von der Schweiz angeführt. Liever de Duitse elektro- en digitale industrie met verkochte producten voor 8,4 miljard euro (+ 10,5 procent). Auf Position zwölf befand sich Ungarn (+ 7.6 Prozent auf 7.9 Billion Euro) and dahinter – nee beieinander liegen – ein Trio besthend aus Belgien (+ 4.3 Prozent auf 5.5 Billion Euro), Schweden (- 4.3 Prozent auf 5.2 Billion Euro) en Rumänien ( + 19,1 Procent auf 5,2 Miljard Euro). Schließlich sprongen uit de branche in Taiwan met een Zuwachs van 30,7 Prozent kräftig nach oben (ongeveer 3,7 miljard euro, Platz 16). Over de liefde in Turkije (+ 15,0 procent van 3,6 miljard euro), naar Zuid-Korea (+ 15,4 procent van 3,5 miljard euro) en Japan (+ 13,0 procent van 3,2 miljard euro) – van 17 tot 19 december 2022 in Plätzen Wachstumsraten. Die Liste der Top-20-Abnehmerländer wird komplettiert von Dänemark. Ins noordelijk Nachbarland ging het in de loop van de jaren elektrogüter in de wereld van 3.1 miljard euro en meer dan 1.0 Prozent mehr als een jaar zuvor.