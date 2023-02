Andrea Sawatzki is een van de fellfältigsten, bekanntesten en beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. An 23. Februar wird sie 60 Jahre alt. En aus diesem Anlass zegt 3sat noch bis Sonntag, op 26 februari een week lang insgesamt 14 film met der Kunstlerin.

Gleich zum Auftakt der Reihe, am Sonntag, op 19. Februar, war Sawatzki in een van de volgende Paraderolls zo: In der von Thomas Berger inszenierten Komödie „Bella Vita” (2010), de eerste aflevering van de “Bella” -film, gespeeld door de titelfiguur Isabella Jung. Zu sehen werden beispielsweise am vergangenen Sonntag die Beziehungskomödie „Scheiding voor Anfänger“. Am 24. Februar gibt es ab 22.30 Uhr den Thriller „Tod auf Amrum“, in danes sie mit ihrem Ehemann Christian Berkel zu sehen ist, zu sehen. Die Verfilmung ihrer proper „Bundschuh“- Romane wird am 21. Februar auf 3sat gezeegt.

Een enkele film laat de tijd niet zien hier in der Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

Im Vorfeld ihrer Themenwoche gab Andrea Sawatzki nun persönliche Einblicke in ihre Karriere en verriet, was sie zu ihrem 60. Geburtstag wünscht. ‘Ich muss sagen, wenn ich die Auswahl für 3sat so berachte, lijkt es tatsächlich, als sei ich quasi für die ‘Schwarze Komödie’ abonniert, und das freut mich. Ich liebe die Herausforderung, Komödien zu spielen“, schwärmt die Schauspielerin über ihren Beruf. “Diese Arbeitmacht großen Spaß, abgesehen davon, dass ein bisschen Humor, ein bisschen Loslassen vom Alltag, gerade vonnöten ist.”

Ganz besondert freut sich Sawatzki over de lange en hoge populariteit van de filmverfilming in de “Bundschuh”-Romane. “Am meisten erfreut es mich, dass das Pubblikum diese Familie so mag”, die Schauspielerin und Autorin concretes. Sie komommeviele Zuschriften en sogar Gifts für ihre Hauptfigur. „Von einer Küchenschürze über einen Schneebesen bis hin zu selbst gemalten Porträts and selbst gemachtem Likör zur Beruhigung der Nerven war bis jetzt all dabei“, message sie. Maar stond das Erfolgsgeheimnis achter der Familie Bundschuh? Andrea Sawatzki hat da one Vermutung: „Die Menschen freuen sich, über diese Familie lachte en sich darin auf die andere andere kunst wiederzufinden. Zu den Lesungen kommen grundsätzlich Bundschuh-Fans. Ze kennen alle Filme auskundig und können quasi mitsprechen.

Ihren 60. Geburtstag feiert Andrea Sawatzki ben 23. Februar übrigens in Andalusien mit den spaans Freunden ihrer Familie. “Die Spanier sind Meister im Feiern. Und in diesem besonderen Jahr feiern wir ein besonderes Motto: Dass Zahlen auf dem Papier nichts über den Menschen verraten.” “