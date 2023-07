Christine Tran Ferguson steht vor einem unvorstellbaren Verlust.

Das teilte die Tour de Lust-Influencerin mit ihrem Sohn Asherden sie mit ihrem Mann begrüßte Ryan FergusonEr starb vor zwei Wochen nach einem Kampf „um sein Leben auf der Intensivstation“. Er war 15 Monate alt.

„Mein Herz ist völlig gebrochen und in eine Million Teile zerschmettert“, betitelte Christine am 20. Juli ein Instagram-Karussell. „Ich werde nie verstehen, warum, nichts ergibt einen Sinn, ich stehe immer noch unter Schock, ich möchte nur aus diesem unvorstellbaren Albtraum aufwachen und dich wieder in meinen Armen haben. Warum passiert uns das, warum Asher?? Du hast nichts davon verdient.“

Christine, die keine Todesursache genannt hat, sagte, Ashers Tod sei „die schwerste Erfahrung gewesen, die Mama und Papa jemals ertragen mussten“.

„Ohne dich war jeder Tag eine Qual, dieser Schmerz ist unerträglich“, sagte Christine, die Asher oft Bilder aus ihrem Familienleben zeigte. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass du wieder auftauchen würdest, aber ohne dich ist unser Zuhause so still und leer. Ein Teil von mir ist mit dir gestorben. Ich bin so untröstlich und habe keine Ahnung, wie ich ein Leben ohne dich führen soll.“