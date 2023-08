Der 21-jährige Kai Cenat hatte angekündigt, am Freitag Geschenke in einem Park verteilen zu wollen. Tausende Fans kamen und die Situation geriet außer Kontrolle.

NEW YORK ap/afp | Der Auftritt eines Influencers sorgte in New York für Chaos. Tausende Menschen drängten sich am Freitagnachmittag auf dem Union Square im Stadtteil Manhattan. Schreiende und schreiende Jugendliche warfen Gegenstände auf Autos, kletterten auf Busse, sprühten Feuerlöscher und warfen Farbdosen und -flaschen. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein, um die Menge zurückzudrängen.

Es habe 65 Festnahmen gegeben, darunter 30 Jugendliche, sagte Jeffrey Maddrey von der NYPD-Polizeibehörde auf einer Pressekonferenz nach den Ereignissen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter mindestens drei Polizisten. „Die Menschen bluteten aus ihren Köpfen und Gesichtern“, sagte Maddrey. Er berichtete von einem Beamten, der sich die Hand gebrochen hatte. Mindestens vier Zivilisten wurden in Krankenwagen abtransportiert.

Auslöser des Tumults war eine großflächig beworbene Werbeveranstaltung des Streamers Kai Cenat. Auf seinem Instagram-Kanal hatte er für eine Tombola um 16 Uhr in einem Park geworben. Einige junge Leute, die den Tatort verließen, sagten, sie seien in der Erwartung gekommen, einen Computer oder eine Spielekonsole zu erhalten. Tatsächlich präsentierte Cenat in einem Livestream auf der Plattform Twitch schließlich Geschenkkarten, die er unter seinen Fans verteilen wollte.

Die Polizei plant, gegen den 21-Jährigen Anklage zu erheben – unter anderem wegen mehrfacher Anstiftung zum Aufruhr. Laut Maddrey wurde er später am Nachmittag „zu seiner Sicherheit“ abgeführt. Von Fernsehnachrichtensendungen in Auftrag gegebene Hubschrauberaufnahmen zeigten, wie Cenat aus der Menge über einen Zaun in ein Polizeifahrzeug gehoben wurde.

Der Influencer hat 6,5 Millionen Follower auf Twitch, wo er regelmäßig Livestreams sendet, und vier Millionen Abonnenten auf YouTube. Seine Beiträge umfassen die Kategorien Lebenserhaltung und Comedy. Im Dezember wurde er bei den 12. jährlichen Streamy Awards zum Streamer des Jahres gekürt.