Influencer Nikita Dragun startet OnlyFans-Konto mit gewagtem Teaser

Nikita Dragun ist bereit, alles zu tragen.

Die Influencerin hat ihre Fangemeinde am 31. Januar mit dem Start ihres OnlyFans-Kontos aufgerüttelt und auf die NSFW-Inhalte hingewiesen, die sie auf der Website für Erwachsene veröffentlichen wird.

Sie neckte das Profil am 30. Januar mit einem Video, in dem sie ein großes Paket trug, und schrieb: „Etwas Großes kommt.“ Am nächsten Tag, der auch ihr 27. Geburtstag war, veröffentlichte Nikita einen Clip von zwei Männern, die Urinale benutzen, bis sie in der Tür erscheint, wobei lila Lichter den Hintergrund erhellen. Nikita trägt ein schwarzes BH-Oberteil und Shorts, die mit „OnlyFans“ übersät sind, und wirft einen Blick auf beide Männer, bevor sie sagt: „Mine ist größer“, während am Ende ein Link zu ihren OnlyFans erscheint.

Die Schauspielerin, die Transgender ist, betitelte den Beitrag: „Ich bin stolz zu sagen, dass JA, ich habe einen Schwanz, JA, ich habe gerade einen Onlyfans gestartet, und JA, ich werde es zeigen.“