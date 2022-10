Inflationsausgleichsprämie: Der Weg zu steuerfreien 3000 Euro

FAQ



Stand: 27.10.2022 14:32 Uhr

Mit der Inflationsausgleichsprämie will die Bundesregierung Millionen Beschäftigte entlasten. Sonderzahlungen bis 3000 Euro sind steuerfrei. Wie funktioniert es und wer profitiert davon?

Im Rahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung wurde die sogenannte Inflationsausgleichsprämie eingeführt, die nun seit dem 26. Oktober genutzt werden kann. Wer profitiert und wie funktioniert die Prämie?

Was ist die Inflationsausgleichsprämie?

Die sogenannte Inflationsausgleichsprämie ist im Wesentlichen ein Steuerfreibetrag. Auf Zuzahlungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer müssen keine Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Normallöhne und -gehälter werden ausdrücklich nicht erfasst, sondern nur Nebenleistungen, etwa Einmalzahlungen.

Wie hoch ist die Inflationsausgleichsprämie?

Die Bundesregierung hat eine Höchstgrenze für die Inflationsprämie festgelegt. Danach können Zahlungen bis zu 3000 Euro pro Mitarbeiter von der Steuer- und Abgabenbefreiung profitieren.

Wer kann die Belohnung erhalten?

Grundsätzlich können alle Mitarbeiter den Bonus erhalten. Den Bonus können sowohl Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte als auch geringfügig Beschäftigte wie Minijobber, Werkstudenten und Auszubildende erhalten.

Was bedeutet das für Arbeitslose?

Nach einer Mitteilung der Bundesregierung wird die Arbeitslosengeld II/SozV dahingehend ergänzt, dass der Teuerungsausgleichsbeitrag für einkommensabhängige Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet wird. Das heißt, wenn die Empfänger auf Sozialleistungen angewiesen sind, wird das Geld nicht auf ihr Einkommen angerechnet.

Wer gewährt die Inflationsausgleichsprämie?

Arbeitgeber können die Einmalzahlung gewähren. Das bedeutet aber auch, dass die Prämie freiwillig ist – Unternehmen müssen die Prämie nicht an ihre Mitarbeiter zahlen.

Arbeitgeber können auch entscheiden, wie viel Geld sie an ihre Mitarbeiter überweisen. Festgelegt ist lediglich der Höchstsatz von 3000 Euro. Es ist möglich, den steuerfreien Betrag entweder als Einmalzahlung oder alternativ in mehreren Teilbeträgen auszuzahlen.

Kann der Bonus nur in bar ausbezahlt werden?

nein Arbeitnehmer können die Teuerungsprämie auch in Form von Sachleistungen beziehen. Diese müssen jedoch dazu dienen, sie in Zeiten hoher Inflation zu entlasten. Das können Tankgutscheine, Waren- und Essensgutscheine sein. Leistet das Unternehmen solche Sachleistungen bereits, dürfen diese nicht in die Inflationsprämie umgewandelt werden.

Gibt es einen Rechtsanspruch auf den Bonus?

Ein Rechtsanspruch auf das Geld besteht grundsätzlich nicht, denn es besteht kein Anspruch auf Sonderzahlungen des Arbeitgebers, die wiederum Voraussetzung für Steuervergünstigungen des Staates sind. Bestehen jedoch Tarifverträge für Arbeitnehmer auf Basis von Tarifverträgen, kann die Prämie Bestandteil des Tarifvertrages werden. Arbeitnehmer haben dann Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie.

Was müssen Arbeitgeber bei der Auszahlung beachten?

Die Teuerungsausgleichsprämie muss zusätzlich zum bereits geschuldeten Lohn gewährt werden. Es kann also nicht kompensiert werden. Jeder Arbeitgeber kann die Steuer- und Abgabenbefreiung nur für eine Zuzahlung nutzen.

Arbeitgeber müssen bei der Prämiengewährung deutlich machen, dass dies mit der Preiserhöhung zusammenhängt – etwa durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Überweisungsträger als Bestandteil der Lohnabrechnung.

Auch Arbeitgeber müssen den Gleichbehandlungsgrundsatz im Auge behalten: Werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen von der Zahlung des Inflationsausgleichsbeitrags befreit, muss dafür ein sachlicher Grund vorliegen.

Wann kann der Bonus ausgezahlt werden?

Seit dem 26. Oktober können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern laut Bundesregierung die Zahlung gewähren. Die Möglichkeit ist befristet bis zum 31. Dezember 2024.

Was ist die Grundlage für den Bonus?

Grundlage für die Inflationsausgleichsprämie ist das „Gesetz zur vorübergehenden Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes bei Gaslieferungen über das Erdgasnetz“. Sie wurde am 25. Oktober 2022 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat rückwirkend zum 1. Oktober 2022 in Kraft.

Hintergrund der Hilfsmaßnahme ist die hohe Inflation in Deutschland, die insbesondere durch die stark gestiegenen Energiepreise infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten geklettert ist. Die Inflationsausgleichsprämie soll die Folgen dieser Preissteigerungen abmildern und ist auch ein Beitrag, Einmalzahlungen von Arbeitgebern attraktiver zu machen. Dies geschieht vor dem Hintergrund hoher gewerkschaftlicher Lohnforderungen und Warnungen vor einer Lohn-Preis-Spirale.

Wie viel Steuereinnahmen fehlen dem Staat dadurch?

Das Bundesfinanzministerium erwartet durch die Maßnahme eine Minderung der Steuereinnahmen um rund 1,2 Milliarden Euro. Die steuerlichen Verluste betreffen ausschließlich Körperschaftsteuern infolge der Gewinnminderung durch den Abzug von Zahlungen als Betriebsausgaben.

Wie groß ist das Risiko, dass der Bonus missbraucht wird?

Steuergewerkschafter und Steuerberater haben bereits vor Betrug mit der eingeführten Inflationsausgleichsprämie gewarnt. Wie der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), Florian Koebler, der „Bild-Zeitung“ sagte, läuft der Staat „ Gefahr, wie eine Weihnachtsgans ausgeweidet zu werden“.

Köbler erklärte zum Beispiel: „Nachbarn, Freunde oder Mitglieder krimineller Clan-Familien stellen sich scheinbar gegenseitig mit einem Arbeitsvertrag an, zahlen sich dann gegenseitig die 3.000 Euro Prämie aus und können so ihre Lohnsteuer- und andere Sozialabgabenlast senken.“ Eine andere Möglichkeit ist, dass Teile des üblichen Lohns, etwa für Reinigungskräfte oder Verkaufspersonal, durch eine angebliche Bonuszahlung ersetzt und so am Finanzamt vorbeigeschmuggelt werden.

Was sagt das Bundesfinanzministerium dazu?

Das Bundesfinanzministerium erklärte, dass derzeit keine Betrugsmodelle bei Inflationsprämien bekannt seien. Die Modelle, vor denen die Steuerberater gewarnt haben, sind ohnehin nicht erlaubt, sodass die Steuerbefreiung auf sie nicht angewendet werden kann.