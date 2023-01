Inflation und Krieg schüren Wohnungskrise in Deutschland | Deutschland | DW

400.000 neue Wohnungen pro Jahr wollte die Bundesregierung bei ihrem Amtsantritt 2021 bauen. Doch dieses Ziel wird deutlich verfehlt. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Zahl 2022 und 2023 erreicht werden kann“, räumte Klara Geywitz, Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau, gegenüber dem Nachrichtenportal web.de ein.

Wie groß die Herausforderung ist, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Statistik. Danach ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen rückläufig. Rund 24.300 Wohnungen seien im November 2022 genehmigt worden, 16 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Mehr Menschen, weniger Baumaterial

Die Bevölkerung in Deutschland ist weiter gewachsen und liegt mit 84,3 Millionen Menschen auf einem historischen Höchststand. Der gleichzeitige Rückgang der Bautätigkeit hat zu einer rekordverdächtigen Wohnungsnot geführt. Laut einer Studie des Bauforschungsinstituts ARGE fehlen mehr als 700.000 Wohnungen. Das ist das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren.

Bauministerin Klara Geywitz, hier beim Besuch eines solarthermischen Kraftwerks in Potsdam

Die Gründe für das Defizit liegen auf der Hand. Die Corona-Pandemie führte zu Störungen in weltweiten Lieferketten und in der Folge zu massiven Engpässen bei Baustoffen. Der Krieg in der Ukraine verschärfte die Situation. Sowohl die Ukraine als auch Russland gehören zu den größten Produzenten von Baustahl und Holz.

Mindestens zehn Jahre Wohnungsnot

Hinzu kommen der Mangel an neuem Bauland, steigende Zinsen, der allseits dokumentierte Fachkräftemangel in Deutschland und schließlich ein Zuzug hunderttausender Flüchtlinge aus der Ukraine und anderswo, die nun alle dringend einen Platz suchen in Deutschlands Städten zu bleiben.

Flüchtlinge müssen oft wochenlang in Notunterkünften ausharren

Laut dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) ist die Lage viel schlimmer, als Geywitz einräumt. „Wir schätzen, dass 2022 rund 280.000 Wohnungen fertiggestellt werden, 2023 aber nur rund 240.000 und 2024 nur noch 214.000“, schreibt GdW-Chef Axel Gedaschko der DW auf Anfrage. In Deutschland herrscht mindestens für die nächsten zehn Jahre eine Wohnungsnot.

Mehr Alte, mehr Singles

Neben den sich überschneidenden Krisen, die die Situation derzeit verschärfen, gibt es auch demografische Faktoren. Die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland nimmt stetig zu, gleichzeitig altert die deutsche Bevölkerung. Ältere Menschen bleiben nicht nur länger zu Hause. Mangels bezahlbarer Alternativen geben sie ihre familientaugliche Wohnung auch dann nicht auf, wenn die Kinder ausgezogen sind und der Partner verstorben ist.

Kleine, bezahlbare Wohnungen sind rar, werden aber zunehmend nachgefragt

Gedaschko kritisiert, dass die Bundesregierung von einer Lösung des Problems weit entfernt sei. „Fakt ist, dass die Bundesregierung bisher viel zu wenig getan hat, um das eigene Wohnungsziel zu erreichen“, sagt er. „Die Wohnungsunternehmen brauchen eine langfristige Wohnungspolitik mit einem verlässlichen und adäquaten Finanzierungssystem.“

Wachsende Bürokratie

Ein weiteres Problem, vor dem Bauunternehmen stehen, ist ein „schnell wachsender“ Haufen an Vorschriften, wie David Eberhart von der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsbaugesellschaft BBU es nennt.

Baumaterialien sind so knapp, dass der Betrieb auf Baustellen immer wieder eingestellt werden muss

Oft, so sagte er, verlangten unterschiedliche Behörden vom Unternehmen unterschiedliche Bewertungen mit widersprüchlichen Baunormen: Schallschutz- und Energieeffizienzanforderungen beispielsweise erforderten manchmal unterschiedliche Isolierungen. Laut Eberhart ist es ein „wildes Dickicht“ der Bürokratie.

Vermieter wollen Gewinn machen

Trotz Wohnungsnot gibt es auch in Deutschland Leerstände. Meistens dort, wo sie nicht benötigt werden. Oder weil sie zu teuer sind. Laut David Eberhart lohnt sich die Anmietung einer Neubauwohnung erst ab einem monatlichen Quadratmeterpreis von 13 Euro. „Alles darunter muss subventioniert werden.“ Die aktuelle Durchschnittsmiete in Deutschland liegt bei 8,30 Euro pro Monat und Quadratmeter.

Der Immobilienboom der letzten Jahre ist zum Erliegen gekommen

Mehr sozialer Wohnungsbau könnte die Lösung sein. Der Staat bezuschusst den Bau von Wohnungen, und die Eigentümer garantieren, diese Wohnungen gegen eine geringe Summe für 20 bis 25 Jahre zu vermieten. Allerdings ist der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen.

Zu hohe Kosten

Laut Statistischem Bundesamt gab es 2006 von den drei Millionen Sozialwohnungen noch zwei Millionen. Jetzt sind es nur noch eine Million. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass 100.000 der jährlich 400.000 neu zu bauenden Wohnungen Sozialwohnungen sein sollen. Tatsächlich wurden laut Deutschem Mieterbund im Jahr 2022 nur 20.000 neue Sozialwohnungen geschaffen.

Für Experten wie Dietmar Walberg, Geschäftsführer des ARGE Instituts, lässt dies nur einen Schluss zu: Die Regierung hat das Ausmaß des Problems unterschätzt. Am Ende gehe es nur ums Geld, sagt er. „Wenn sie 400.000 Wohnungen im Jahr bauen wollen, davon sollen 100.000 subventioniert werden, dann müssen sie tief in die Tasche greifen.“

50 Milliarden Euro fürs Wohnen?

Rund 5.000 Euro pro Quadratmeter kostet Wohnen nach Walbergs Berechnungen, davon müssten mindestens 2.000 Euro subventioniert werden, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Walberg gehört deshalb zu denjenigen, die die Regierung auffordern, einen 50-Milliarden-Euro-Sonderfonds für den Wohnungsbau einzurichten. Vergleichbar mit dem Sonderfonds von 100 Milliarden Euro, den Bundeskanzler Scholz der Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zugesagt hatte.

100 Milliarden Euro für die Bundeswehr: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 im Bundestag angekündigt

Mieterverbände stimmen dieser Forderung zu. Ihrer Meinung nach könnte die Regierung mehr tun, um neuen sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Lassen Sie zum Beispiel Gewerbeimmobilien als Wohnraum zu oder sorgen Sie dafür, dass die Voraussetzungen für den sozialen Wohnungsbau länger bestehen bleiben.

Investoren profitieren von Subventionen

„Das ist ein großes Problem in Deutschland“, sagt Jutta Hartmann, Sprecherin des Deutschen Mieterbundes, der DW. „Soziale Verpflichtungen wie die Mietpreisbremse bestehen nur für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn das vorbei ist, geht die Wohnung auf den freien Markt und kann gewinnbringend genutzt werden.“

Das bedeutet auch, dass Bauherren die staatlichen Fördermittel zur Schaffung von Sozialwohnungen nutzen und kalkulieren, dass sie auch 20 Jahre später noch Gewinne mit dem Grundstück erzielen können. „Das ganze Thema sozialer Wohnungsbau wurde jahrelang vernachlässigt“, sagt Hartmann. „Offenbar gab es kein politisches Interesse daran, die Gesetze zu ändern oder den sozialen Wohnungsbau für Investoren attraktiver zu machen.“

Klimaschutz macht Bauen teurer

Was sich geändert hat, ist die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Bauen und Wohnen in der Regierung Scholz. Damit hat erstmals seit 1998 eine Bundesregierung dem Thema ein eigenes Ressort gewidmet. Allerdings verbunden mit einer großen, noch offenen Frage: Wie lassen sich die ehrgeizigen Wohnungsbauziele der Bundesregierung mit den ebenso ehrgeizigen Klimaschutzzielen vereinbaren?

Geywitz hat kürzlich angekündigt, jährlich 750 Millionen Euro für klimafreundliches Bauen bereitzustellen. Mehrere Wohnungsbaugesellschaften kritisierten diese Zahl sofort als lächerlich niedrig in einem Markt, der jedes Jahr Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe in den Bau erfordert.

Am Ende zahlen die Mieter

Vermieter haben inzwischen festgestellt, dass sie mit der Isolierung älterer Häuser viel Geld verdienen können – weil sie nicht selbst dafür bezahlen müssen. „Aus Mietersicht bedeutet jede klimafreundliche Sanierung eines Gebäudes automatisch eine Mieterhöhung“, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. „Das deutsche Mietrecht macht das möglich. Wenn ein Vermieter sein Gebäude saniert, kann er alle Kosten auf die Mieter umlegen.

Die Regierung habe dieses Problem noch nicht erfasst, sagt Dietmar Walberg von der Bauforschungsanstalt ARGE. „Der Hauptkonflikt zwischen der Bezahlbarkeit des Klimaschutzes und der Bezahlbarkeit von Wohnraum wird mit Worten überklebt: ‚Ja, das müssen wir alles, ja, das können wir, das ist kein Problem.‘ Aber es ist ein Problem, es ist ein massives Problem und es wird unterschätzt.“