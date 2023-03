De consumentenprijzen zijn in februari met 9,3% gestegen ten opzichte van een jaar geleden, meldt het Berlijnse bureau voor de statistiek

De Duitse inflatie versnelde in februari en steeg met 9,3% op jaarbasis en 1% op maandbasis, meldde het Duitse Federale Bureau voor de Statistiek (Destatis) woensdag.

De stijging van de consumentenprijzen, geharmoniseerd om te vergelijken met andere landen van de Europese Unie, was hoger dan verwacht door de economen van het bureau.

Volgens het rapport hadden met name de sterk stijgende energie- en voedselprijzen een substantiële invloed op de inflatie in de topeconomie van de EU. Voorlopige gegevens gaven aan dat de voedselprijzen in februari een bovengemiddelde groei van 21,8% lieten zien in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. “Ondanks de steunmaatregelen waren de energieprijzen in februari 2023 19,1% hoger dan in februari 2022”, zei Destatis.

“Hoewel de inflatie de komende maanden kan dalen omdat de energieprijzen waarschijnlijk niet zo sterk zullen stijgen als in het voorjaar van 2022, betekent dit niet dat de inflatie voorbij is.” Commerzbank economisch onderzoeker Ralph Solveen vertelde Reuters, commentaar op de gegevens.

Het Destatis-rapport volgt op eerdere publicaties van Franse en Spaanse statistische bureaus die aantoonden dat stijgende voedsel- en energieprijzen ook een klap hadden toegebracht aan de tweede en vierde grootste economieën van de eurozone. Volgens de rapporten hebben de consumentenprijzen in beide landen in februari hun opwaartse trend hervat.

Economen zeggen dat de inflatie in de 20 landen tellende eurozone de komende maanden zal blijven stijgen, wat zal leiden tot meer renteverhogingen door de Europese Centrale Bank. De ECB heeft al beloofd de rente in maart met 50 basispunten te verhogen tot 3%, om de torenhoge inflatie in het blok onder controle te krijgen. Het kan zijn dat het de rentetarieven na maart nog steeds aanzienlijk moet verhogen, omdat de inflatie te hoog blijft, waarschuwde de president van de Bundesbank, Joachim Nagel, eerder.

