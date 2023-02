Hongkong

Beijing zal een maandelijkse subsidie ​​van $ 6 geven aan inwoners met een laag inkomen om de impact van de stijgende voedselprijzen op te vangen, een stap die onverwacht veel online mensen boos heeft gemaakt die zeggen dat het bedrag veel te laag is.

De aankondiging van het stadsbestuur komt op het moment dat de voedselinflatie in China versnelde nadat beleidsmakers in december hun nul-Covid-strategie hadden geschrapt en het monetaire beleid verder hadden versoepeld om het economisch herstel te stimuleren.

Vorige week braken er protesten uit van gepensioneerden in de steden Wuhan en Dalian over bezuinigingen op hun medische zorg, wat het groeiende risico op onrust over problemen met het levensonderhoud benadrukte, nu de Chinese economie worstelt om weer op de rails te komen na te zijn uitgeput door pandemisch beleid.

De demonstraties waren de laatste uitbarsting van publieke onvrede sinds eind vorig jaar massale protesten tegen Covid-trottoirs het land in hun greep hielden. De recente protesten onderstreepten dat de financiële druk op lokale overheden zette na drie jaar van het nul-Covid-beleid hun schatkist onder druk en een inzinking van de vastgoedmarkt tastte hun inkomen ernstig aan.

Volgens de Beijing Municipal Commission of Development and Reform, de economische toezichthouder van de stad, zullen meer dan 300.000 mensen met lage inkomens elk een contante betaling van 40 yuan (ongeveer $ 6) per maand ontvangen. De eerste betaling zal later deze maand worden gedaan en het is onduidelijk hoe lang ze zullen doorgaan.

“In januari stegen de voedselprijzen in Peking met 6,6%, waarmee werd voldaan aan de voorwaarden voor het starten van het prijsgebonden subsidieprogramma”, citeerde de staatskrant Beijing Daily een functionaris van de commissie in een rapport van vrijdag.

“(We zullen) proberen goed werk te leveren door het basisleven van de behoeftige mensen te verzekeren … en voortdurend het gevoel van gewin, geluk en veiligheid van de mensen te verbeteren.”

China lanceerde in 2011 een subsidieprogramma voor lage inkomens om geld uit te reiken aan behoeftigen wanneer de consumentenprijsindex of de voedselprijzen bepaalde drempels bereiken. Elke stad of regio stelt zijn eigen norm, aangezien de kosten van levensonderhoud in het hele land verschillen.

Het nieuws van de laatste aalmoes van Peking werd niet goed ontvangen door het publiek, dat via sociale media klaagde over de hoge kosten van levensonderhoud in de stad.

“40 yuan? Ben je serieus? (Wanneer) de mensen met een laag inkomen nemen de metro om het geld op te halen en als ze dan terugkeren, verliezen ze 8 yuan”, aldus een commentaar op Weibo.

“Is het als een belediging? (Het bedrag) subsidieert gewoon een kom noedels, ‘zei een andere Weibo-gebruiker.

Sommige mensen hadden kritiek op het zwakke socialezekerheidsstelsel van het land, terwijl anderen de actie van de regering om miljarden schulden aan andere landen af ​​te schrijven, afkeurden.

‘Kunnen we de verhuizing niet in twijfel trekken? Vindt u het huidige socialezekerheidsstelsel in ons land goed? Kan het voldoen aan de behoeften van mensen?” zei een.

De consumenteninflatie in China versnelde in januari, aangezien de CPI met 2,1% steeg ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel het totale cijfer relatief laag blijft in vergelijking met andere landen, stegen de voedselprijzen met 6,2%, waarbij de varkensvlees- en fruitprijzen het meest stegen.

In Peking lagen de voedselprijzen hoger dan het nationale niveau. De groenteprijzen stegen vorige maand met 24%.