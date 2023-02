De inflatie in België nam af tot 6,6 procent in februari, van 8,1 procent in januari, als gevolg van een daling van de energieprijzen, zo bleek maandag uit gegevens van het statistiekbureau van het land, Statbel.

Het is de vierde maand op rij dat de inflatie daalt, na de piek van 12,3 procent in oktober 2022.

“Wat energie betreft, zien we deze maand een nieuwe significante daling van de inflatie”, luidt een verklaring van Statbel, eraan toevoegend dat dit kwam na een “sterke stijging” van de energie-inflatie een jaar geleden, gevolgd door een daling van de elektriciteits- en aardgasprijzen. deze maand.

De prijs van aardgas is gemiddeld met 27,8 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl de elektriciteitsprijzen in dezelfde periode met 16,2 procent zijn gedaald, aldus het bureau.

Het nieuws zal worden verwelkomd door bijna een miljoen mensen in een land met 11,6 miljoen inwoners, die naar verluidt moeite hebben om hun energierekening te betalen.

De inflatie voor voedingsproducten is echter met 16,1 procent gestegen, wat zelfs meer is dan vorige maand. De belangrijkste kostenstijgingen in februari deden zich voor bij alcoholische dranken, groenten, vlees, vis, zuivelproducten en fruit, maar ook bij huren en voertuigen.

In december was de inflatie in België de hoogste sinds de financiële crisis in 2008 en lag ze met 5,7 procent hoger dan de gemiddelde inflatie in de eurozone vergeleken met een jaar eerder.