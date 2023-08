Wussten Sie, dass die Gaming-Branche der größte Unterhaltungssektor ist? Laut einem Bericht von SuperData Research aus dem Jahr 2020 wurde der globale Gaming-Markt (159 Milliarden US-Dollar) achtmal so hoch bewertet wie die Musikindustrie (19,1 Milliarden US-Dollar) und viermal so hoch wie die Filmindustrie (41,7 Milliarden US-Dollar). Allein die E-Sport-Branche brachte 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Wir erwähnen dies nur für den Fall, dass sich jemand fragt, was mit all den Gaming-Telefonen in letzter Zeit los ist.

Begrüßen Sie jetzt das Infinix GT 10 Pro, das erste dedizierte Gaming-Telefon des Unternehmens. Es gab in der Vergangenheit leistungsstarke Geräte, aber es steckt mehr dahinter als nur ein schneller Chipsatz.









Infinix GT 10 Pro

Aber es fängt schon beim Chipsatz an – in diesem Fall ein MediaTek Dimensity 8050. Dieser 6-nm-Chip (TSMC) verfügt über ein 4+4-Cortex-A78- und A55-Setup, wobei der oberste A78-Kern mit 3,0 GHz läuft. Daneben steht der Mali-G77 mit 9 Kernen. All dies umfasst bis zu 8 GB LPDDR4X-RAM und 256 GB UFS 3.1-Speicher.

An Bord ist ein microSD-Steckplatz, sodass Sie bis zu 1 TB zusätzlichen Speicher hinzufügen können. Und obwohl Sie wahrscheinlich keine Spiele über die microSD-Karte ausführen möchten, können Sie eine Menge Multimedia darauf speichern – Musik, Videos Ihres Spiels und so weiter. Und Sie können auch 8 zusätzliche GB virtuellen RAM aktivieren.

Die andere wichtige Komponente für mobiles Gaming ist das Display – das GT verfügt über ein 6,67-Zoll-AMOLED mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel (20:9). Es kann mit 120, 90 und 60 Hz betrieben werden und verfügt über 360 Hz Touch-Sampling beim Verfolgen von 2 Fingern.

Dabei handelt es sich um ein 10-Bit-Panel mit schmalen Rändern und einer Spitzenhelligkeit von 900 Nits. Es verwendet 1.920 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung. Im Display ist ein Fingerabdruckleser sowie ein physischer Näherungssensor und ein Lichtsensor integriert.

Das Telefon wird von einem 5.000-mAh-Akku mit Strom versorgt und unterstützt auch Bypass-Laden, also die Verwendung eines USB Power Delivery 3.0-Ladegeräts, um das Gerät direkt und um den Akku herum mit Strom zu versorgen. Dies reduziert die Hitze beim Spielen und verlängert zudem die Lebensdauer des Akkus. Zum Laden unterstützt das Telefon mit PD-Ladegeräten bis zu 45 W.

Das Audiosystem verfügt über Stereolautsprecher und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Dies ist für Spiele von entscheidender Bedeutung, da selbst die besten kabellosen Headsets nicht mit der Latenz eines einfachen Kupferkabels mithalten können. An Bord ist eine 4D-Vibrations-Engine, die den Ton mit haptischem Feedback unterstützt.

Das Infinix GT 10 Pro ist in den Farben Cyber ​​Black und Mirage Silver erhältlich. Das Design hat ein Cyberpunk-Thema und es gibt ein anpassbares Mini-LED-Licht (nichts sagt „Gaming“ so sehr wie RGB-Lichter). Im Lieferumfang ist eine Hülle enthalten, die das Telefon schützt und griffiger macht.



Die beiden Farbvarianten werden durch die LED-Beleuchtung und ein farbwechselndes Panel aufgewertet

Die Kamera hat nicht viel mit dem Gaming-Aspekt zu tun – auf der Rückseite befindet sich ein 108-MP-Modul mit einer f/1,75-Blende und einem 1/1,67-Zoll-Sensor (und zwei 2-MP-Helfern) sowie eine 32-MP-Kamera auf der Vorderseite. Die hintere Cam bekommt als Taschenlampe vier LEDs, die vordere hat zwei LEDs. Beide Kameras erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 2K/30fps oder 1080p/60fps Video.



108+2+2 MP Rückkamera mit Quad-LED-Blitz

Auf dem Telefon läuft Android 13 in Form von Pure XOS 13. Der „reine“ Teil liegt daran, dass Infinix eine reduzierte Anzahl vorinstallierter Apps und keine Werbung verspricht.

Bevor wir über Preise und Verfügbarkeit sprechen, möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um die Verpackung des GT 10 Pro kennenzulernen. Infinix hat die Pappschachtel so gestaltet, dass sie sich in einen passiven Klangverstärker/Ladehalter verwandeln lässt. Das ist eine clevere Möglichkeit, die Box wiederzuverwenden und verleiht dem Telefon noch mehr Spaß.



Die Verkaufsverpackung kann zu einem passiven Verstärker-/Ladehalter geformt werden

Das Infinix GT 10 Pro wird in Kürze zu einem Preis von 240 bis 250 US-Dollar erhältlich sein (der Preis variiert je nach Region etwas).

PS. Das GT 10 Pro teilt einen Großteil seiner Hardware mit dem Infinix Note 30 Pro, obwohl es einige Unterschiede gibt (der offensichtlichste davon ist das Design).