Infinity Pool Review: ein surrealer und chaotischer Abstieg in die Verderbtheit

Selbst der schlimmste Urlaub, den Sie je hatten – schreiende Kinder, verspätete Flüge, Lebensmittelvergiftung auf einem Kreuzfahrtschiff – hat nichts zu bieten Infinity-Pool, das neueste von Regisseur Brandon Cronenberg (Sohn des Body-Horror-Meisters David Cronenberg). Was als Flucht in ein malerisches Resort beginnt, entwickelt sich schnell zu einem bizarren und grausamen Spiel aus Gewalt und Brutalität, mit ein wenig existenziellem Horror als Zugabe. Infinity-Pool erkundet die Elemente, die seine High-Concept-Prämisse in Gang setzen, nicht vollständig, aber es lohnt sich, zwei talentierten Schauspielern dabei zuzusehen, wie sie absolut ihre Scheiße verlieren.

Der Film spielt im fiktiven Land Li Tolqa, wo James (Alexander Skarsgård) und seine Frau Em (Cleopatra Coleman) einen All-Inclusive-Urlaub in einem friedlichen Resort verbringen. James ist auf der Suche nach Inspiration: Sein Debütbuch erschien vor sechs Jahren, floppte prompt, und er kämpft mit der Fortsetzung und kann nur überleben, weil Ems Familie ein weitläufiges Verlagsimperium besitzt. Schließlich trifft das Paar auf Gabi (Mia Goth), einen der seltenen und schwer fassbaren Fans des Buchs, und ihren Partner Alban (Jalil Lespert), und sie fangen an, abzuhängen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Land selbst. Während sich wohlhabende westliche Touristen an schicken, teuren Stränden aufhalten, ist der Rest von Li Tolqa ein armes, abergläubisches und äußerst konservatives Land. Touristen sollen das Resort, das von einem einschüchternden Zaun mit bewaffneten Wachen umgeben ist, nicht einmal verlassen. Als sich die beiden Paare für ein Picknick an einen örtlichen Strand schleichen, wenden sich die Dinge nach einem Autounfall schließlich zum Schlechten.

James wird wegen eines Verbrechens in einem Land verurteilt, in dem die Strafe die Hinrichtung ist – aber mit einer Wendung für die sehr Reichen. Kriminelle können einen exorbitanten Geldbetrag zahlen, um geklont und dann gezwungen zu werden, Zeuge zu werden, wie ihr Doppelgänger an ihrer Stelle hingerichtet wird. Es ist so etwas wie eine Get Out of Jail Free-Karte, außer dass Ihr armer Klon immer noch alle Ihre Erinnerungen hat, wenn sie erstochen werden. Sie dürfen sogar ihre Asche behalten. Für manche Menschen ist dieser Prozess, sich selbst sterben zu sehen, jedoch keine Bestrafung, sondern erweckt etwas Dunkles tief in ihnen. James wird in eine Gruppe dieser Verrückten hineingezogen, angeführt von Gabi, die Li Tolqa wie einen hedonistischen Zufluchtsort behandeln, wo sie im Wesentlichen unbesiegbar sind und tun können, was sie wollen, weil sie sich aus der Sache herausbezahlen können.

Infinity-Pool wirft einige interessante Fragen über die Existenz auf, während James und seine Kohorte kurz darüber nachdenken, was es bedeutet, einen Klon mit all den gleichen Erinnerungen zu haben. Aber das dauert nicht lange. Meistens nutzen sie die Gesetzeslücke als Vorwand, um zu tun, was sie wollen, und erfinden verdrehte „Spiele“ voller brutaler Gewalt, um ihren Urlaub aufregender zu gestalten. Sie werden erwischt, sehen zu, wie sie sterben, und tun es noch einmal. (Es ist eine Art Todesschleife, wenn Sie so wollen.) Der Film ist in erster Linie eine Chronik von James‘ Abstieg in den Wahnsinn durch surreale Montagen von Orgien und Mord.

Letztlich gibt es nicht viel von der existentiellen Seite der Geschichte, und der Film geht auch an seinem Faden von wohlhabenden, meist weißen Touristen vorbei, die ein fremdes Land in eine hedonistische Spielwiese verwandeln. Diese Elemente sind Teil der anfänglichen Einrichtung und werden schnell vergessen, also erwarten Sie nicht so etwas wie eine Horrorversion von Der Weiße Lotos die den kolonialen Tourismus erforscht. Aber Infinity-Pool funktioniert immer noch als seltsame und beunruhigende Erforschung der Tiefen der Verdorbenheit, in die die Touristen sinken, dank einer Kombination aus Cronenbergs schockierender Bildsprache – dies ist definitiv nichts für Zimperliche, mit vielen Nahaufnahmen von brutaler Gewalt und, äh, sich verändernden Genitalien — und die Aufführungen von Skarsgård und Goth.

Skarsgård verkörpert wirklich die Prämisse. Er beginnt sauber und klar im Kopf, aber die Verführung von Macht und Gewalt macht ihn am Ende zu etwas ganz anderem. Manchmal ist er ein massiger Rohling, der von einer lokalen Droge angeheizt wird, und manchmal ist er ein sabberndes Durcheinander, das wie ein schrecklicher Welpe herumgeführt wird. Goth ist unterdessen weiterhin eines der herausragenden Gesichter des modernen Horrors und folgt ihrer Rolle Perle mit einem anderen Stunner – Kontrolle der Ereignisse mit einer ruhigen Art von Charme, die fast hypnotisierend ist. Als sie endlich loslässt, ist es absolut erschreckend.

Als intellektuelle Übung Infinity-Pool ist enttäuschend – aber als seltsame und unbequeme Fahrt durch die (All-Inclusive-)Hölle funktioniert es definitiv. Und es wird Ihr nächstes Hotel-Frühstücksbuffet gar nicht so schlecht aussehen lassen.