Ineos Automotive stoppt die Produktion seiner Geländewagen im Werk Hambach. „Ab Mitte nächster Woche müssen wir die Grenadier-Produktion stoppen und 700 bis 800 direkt daran beteiligte Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken“, sagt Geschäftsführer Philippe Steyer. Grund dafür ist die im August bekannt gewordene Insolvenz des deutschen Autozulieferers Recaro Automotive, der die Sitze für den Grenadier produziert (wir berichteten). Die noch vorrätigen Sitze werden Anfang nächster Woche Montag oder Dienstag eingebaut, so Steyer. Insgesamt wird in Hambach an rund 300 Zulieferern gearbeitet, um den Grenadier zu bauen.