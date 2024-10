Status: 08.10.2024 12:19 Uhr

De productie in de Duitse industrie is dramatisch toegenomen. Voor alle Duitse autoreparateurs die meer Duitse producten gaan produceren. Trotzdem bleibt die Lage kritisch.

De Unternehmen in Deutschland hebben de Konjunkturflaute ihre Produktion zeer hoog gewaardeerd. Industrie-, bouw- en energieleveranciers in augustus 2.9 Zie hier meer, evenals het Federale Bureau voor de Statistiek.

Dit is de grootste update sinds oktober 2021. De uitslag staat nu met een plus van 0,8 procent, waarna de veiling in juli wordt teruggebracht naar 2,9 procent.

Schwankende Produktion in der Autoindustrie

Ik denk dat de productie van juni tot augustus 1,3 procent lager is dan in de drie maanden dat ze dat deden. “De impuls is sterk voor de auto-industrie, de productie is nog steeds sterk”, zegt Chefökonom Cyrus de la Rubia van de Hamburg Commercial Bank. De productie in het productieproces van Kraftwagen en Kraftwagenteilen stijgt met de statistische gegevens van 19,3 procent voor de productie, na minimaal 8,2 procent in juli.

Auch Ralph Solveen, CEO van Economisch Onderzoek bij de Commercial Bank: „Dankzij de Autoproductie is dit de lichtste benadering van de productie, en het hoge niveau van milieubeheer en de negatieve impact op de externe omgeving, die tot weinig verstoring leidt.“

Keine Belebung voor kommende Monate erwartet

Der Produktionsanstieg in augustus sinds „kein Signal für eine nechhaltige Trendwende im deutschen Verarbeitenden Gewerbe“, zei Sebastian Dullien, de wetenschappelijk directeur van de Gewerkschaftsnahen IMK-Instituten. „De reden hiervoor is dat er een systeem is voor de constructie van July-Wertes en de invloed van speciale factoren, die belangrijk zijn voor de extreem geavanceerde productieprojecten in de auto-industrie.“

Het federale ministerie van Economische Zaken heeft geen invloed op de toekomst van de economie, noch op „keine Belebung der Industriekonjunktur“. Deze Stimmungsindikatoren zijn effectiever en geven meer steun na een lager niveau. „Het is beter om door te gaan met de resultaten van de productieprocessen in Duitsland.“

De industrie verhoogde de productie van juli tot augustus slechts met 3,4 procent. Het resultaat is dat de productie van Investitionsgütern een 6,9 Prozent en de Produktion von Vorleistungsgütern een 0,1 Prozent is.

Weniger Neuaufträge in augustus

Er is meer informatie beschikbaar, maar dat is niet waar: de Neugeschäft der Deutsche Industrie war im August eingebrochen. Daarna zullen we kijken naar de Folge zonk die Aufträge der Firmen um 5.8 Beschouw de relatie tussen de vorm en het werk zo sterk, wie zal januari niet meer zien.