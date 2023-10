Während der Fahrt Energie tanken: Ein Technologiekonsortium in der Nähe von Mailand mit Stellantis als Automobilpartner beweist, dass dies bereits heute möglich ist. Allerdings ist es noch ein langer Weg, bis es in der Praxis zum Einsatz kommen kann.

Der Fiat 500e und der Elektrobus machen ständig ihre Runden. Die „Arena des Futuro“ genannte Teststrecke ist fast 1,1 Kilometer lang und befindet sich auf einer ehemaligen Autobahnmeisterei an der Autobahn A35 zwischen Mailand und Brescia. Reichweitenprobleme sind hier kein Thema: Theoretisch könnten die beiden Elektrofahrzeuge tagelang ohne Pause weiterfahren. Die dafür benötigte Energie kommt nicht wie üblich über die Batterie zum Motor, sondern komplett aus dem Asphalt. Dank spezieller zehn bis zwölf Zentimeter tiefer Leiterschleifen und Stromabnehmern am Unterboden der Testfahrzeuge „tanken“ diese während der Fahrt auf. Der 500e nutzt rund 25 kW aus dem Asphalt, der Heuliez-Powerbus verbraucht bis zu 90 kW.

Unendliche Reichweite: Die berührungslose Kraftübertragung reicht für Autobahngeschwindigkeiten von 120 bis 130. (Foto: Dino Eisele/Stellantis)

Die Dynamic Wireless Power Transfer-Technologie (DWPT) wird seit Jahren weltweit erforscht. Teils auf speziellen Teststrecken wie in Italien, teils auf öffentlichen Straßen. Ein Autobahnabschnitt in Bayern und eine ein Kilometer lange Busspur im baden-württembergischen Balingen sollen induktiv werden. Die Stellantis-Partner rund um den Autobahnbetreiber A35 Brebemi haben in den letzten Monaten akribisch dokumentiert, dass das System funktioniert, was der notwendige Ausbau der Infrastruktur kostet und wie effizient die Hochspannungsstraßen sind.

Die Batterie kann viel kleiner und billiger sein als zuvor

Die Stromabnehmer befinden sich am Unterboden der Testfahrzeuge. (Foto: Dino Eisele/Stellantis)

DWPT ermöglicht problemlos Dauergeschwindigkeiten von etwa 120 bis 130 km/h, ohne dass Strom aus der Batterie des Elektrofahrzeugs zugeführt werden muss. Dies hat schwerwiegende Folgen für die geplante spätere reale Nutzung. Die Batterie, die derzeit zwischen 40 und 50 Prozent des gesamten Fahrzeugpreises ausmacht, kann deutlich kleiner und damit günstiger sein.

Und der aufwändige und extrem kostspielige Ausbau der Ladeinfrastruktur kann gerade bei Lastkraftwagen, die Strom nutzen, um ein Vielfaches schrumpfen: Es werden einfach nicht mehr so ​​viele stationäre Ladestationen benötigt wie bisher angenommen. Ganz zu schweigen von der Überzeugungskraft der unbegrenzten Reichweite für Kritiker der E-Mobilität.

Dank eines Moduls unter dem Asphalt kann der Fiat 500e auch im Stand induktiv geladen werden. (Foto: Dino Eisele/Stellantis)

Dies gilt umso mehr, als die Effizienz des Energieflusses vom Asphalt zum Auto, Bus oder LKW laut den Ingenieuren der Arena del Futuro mit der von Schnellladestationen vergleichbar ist. In verschiedenen Szenarien wurden Wirkungsgrade zwischen 72 und 88 Prozent erreicht, wobei der höchste Wert in etwa dem konventioneller Anlagen entspricht. Dies liegt vor allem daran, dass der Strom in den Testfahrzeugen direkt in die Wechselrichter/Motoren fließt, ohne in der Batterie zwischengespeichert zu werden.

Ein Kilometer induktives Laden kostet 1,5 bis 2,5 Millionen Euro

Diese Ladespulen liefern den Strom für die Testfahrzeuge in der Arena del Futuro. (Foto: Dino Eisele/Stellantis)

Und die Kosten? Auch hier sind die Spezialisten der Stellantis-Tochter Free2Moove und ihre Partner optimistisch. Sie gehen davon aus, dass ein Kilometer induktives Laden für 1,5 bis 2,5 Millionen Euro möglich ist. Es könnten ein bis vier Megawatt Leistung zur Verfügung gestellt werden; Nach derzeitigem Stand würde ein Megawatt für bis zu 20 Fahrzeuge gleichzeitig ausreichen.

Damit liegen die Kosten nach Angaben der Projektverantwortlichen auf dem Niveau von DC-Ladegeräten. Dort rechnen Sie mit rund 100.000 Euro für eine 150-kW-Station. Beim induktiven Laden kämen jedoch alle Vorteile dieser Technologie, wie zum Beispiel der geringere Platzbedarf, hinzu.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie in der Arena del Futuro wurde nachgewiesen, dass Bauteams derzeit in einer Nacht rund einen Kilometer Straße mit Induktionsspulen ausrüsten können. Auch das soll im Serieneinsatz deutlich schneller gehen. Auch bei den Fahrzeugkosten sind die Entwickler optimistisch.

Beim Fiat 500e könnte beispielsweise die Batteriekapazität um 15 bis 25 kWh reduziert werden – das bedeutet erhebliche Kosteneinsparungen. Und die 30 Kilo mehr, die durch die zusätzlichen Teile im und unter dem Auto entstehen, würden durch die kleinere Batterie mehr als ausgeglichen.