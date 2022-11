Indonesisches Mädchen, 7, tot aufgefunden nach tagelangen Erdbebenrettungsaktionen, während die Zahl der Todesopfer auf 310 steigt

Das Dorf Ciherang, Cianjur, wurde vom Erdbeben in Indonesien am 22. November schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Ein 7-jähriges indonesisches Mädchen wurde nach einer tagelangen Rettungsaktion nach einem Erdbeben tot aufgefunden.

Das Beben stürzte Gebäude ein, löste Erdrutsche aus und verschüttete Opfer.

24 Personen werden weiterhin vermisst und 310 Personen wurden für tot erklärt.

Ein siebenjähriges indonesisches Mädchen, das Gegenstand einer tagelangen Rettungsaktion war, nachdem bei einem Erdbeben in West-Java mindestens 310 Menschen ums Leben kamen, wurde tot aufgefunden, teilten Retter der AFP am Freitag mit.

Rettungskräfte fanden die Leiche von Ashika Nur Fauziah, auch bekannt als Cika, unter Trümmern im am schlimmsten betroffenen Bezirk Cugenang, dem Epizentrum des Bebens, das am Montag Erdrutsche, eingestürzte Gebäude und begrabene Opfer in Erdhügeln auslöste.

„Die Leiche wurde sofort der Familie übergeben“, sagte der 28-jährige Retter Jeksen Kolibu gegenüber AFP. „Die Familie… war sehr traurig.“

Dutzende von Rettern hatten den größten Teil des Donnerstags damit verbracht, mit Grabwerkzeugen, Hämmern und ihren bloßen Händen Trümmer in der heiklen Mission zu beseitigen, die über Nacht ausgesetzt wurde.

Cika sei am Freitagmorgen unter drei Betonschichten gefunden worden, sagte Kolibu. Die Arbeiter fanden sie mit dem Gesicht nach unten, eingehüllt von Trümmern und mit wenig Platz zum Atmen.

Retter bedeckten ihr Gesicht und steckten sie in einen Leichensack, während ihr Vater Ahmad zusah und verzweifelt seinen Kopf hielt. Er sagte kein Wort, als sie ihm übergeben wurde.

Cika wurde weniger als eine Stunde, nachdem sie gefunden worden war, auf einem nahe gelegenen Friedhof begraben.

Bei der Beerdigung versuchte ein Kleriker, einen sichtlich emotionalen Ahmad zu beruhigen.

Cika wurde dann in ein weißes Laken gewickelt und von drei Männern in den Boden gesenkt, während erschöpfte Freiwillige und Feuerwehrleute zusahen.

Der Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde Indonesiens, Suharyanto, der wie viele Indonesier unter einem Namen bekannt ist, erhöhte am Freitag die Opferzahl des Bebens auf 310.

Er sagte, dass mindestens 24 Menschen vermisst werden, nachdem das Beben Erdrutsche und Gebäudeeinstürze in der Stadt Cianjur in West-Java verursacht hatte.

‚Das macht mich traurig‘

Im Mittelpunkt der Suche stand das Haus der Großmutter des Mädchens gegenüber dem Haus der Familie, wo ihre Mutter glaubte, sie habe gespielt, als das Erdbeben einschlug.

„Sie spielte draußen, ich kochte in der Küche, plötzlich geschah das Erdbeben, so schnell, nur zwei Sekunden, mein Haus stürzte ein“, sagte ihre Mutter Imas Masfahitah, 34, am Donnerstag vor Ort der Nachrichtenagentur AFP.

„Was auch immer passiert, ich werde versuchen, es zu akzeptieren“, fügte sie hinzu und weinte, als sie die Sandalen ihrer Tochter hielt.

Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgang waren nach der dramatischen Rettung eines sechsjährigen Jungen, Azka, am Mittwochabend geweckt worden, die als „Wunder“ bezeichnet wurde, nachdem er mehr als zwei Tage in den Trümmern ohne Nahrung und Wasser überlebt hatte.

Kolibu sagte:

Die Mutter war sehr zuversichtlich. Azka hat überlebt, Cika nicht. Das macht mich traurig.

Bevor Cika gefunden wurde, sagten die Behörden, dass heftiger Regen und möglicherweise tödliche Nachbeben die Rettungsbemühungen behinderten.

Henri Alfiandi, Leiter der nationalen Such- und Rettungsbehörde, sagte, trotz der Herausforderungen seien am Freitag 17 Leichen geborgen worden.

„Die Probleme sind der instabile Boden, die Dicke des Erdrutschhaufens, der durch Dauerregen noch verschlimmert wird, und die Sorge vor Nachbeben“, sagte er dem Sender Kompas TV.

Er sagte, die Notfallfrist für die Such- und Rettungsbemühungen würde eine Woche bis Montag dauern, und die Behörden würden prüfen, ob sie verlängert werden müssten, wenn nicht alle Vermissten gefunden würden.

Viele der bei dem Beben Getöteten waren laut Beamten Kinder, einige in der Schule.

Bei dem Beben wurden mehr als 2.000 Menschen verletzt und 56.000 Häuser beschädigt.

Mehr als 62.000 Menschen mussten laut Suharyanto in mindestens 110 Notunterkünfte in der Umgebung von Cianjur evakuiert werden, wodurch viele Obdachlose ohne angemessene Versorgung zurückblieben.

Indonesien ist aufgrund seiner Lage am pazifischen „Ring of Fire“, wo tektonische Platten kollidieren, häufigen seismischen und vulkanischen Aktivitäten ausgesetzt.