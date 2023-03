Russische sancties tonen aan dat Visa en Mastercard een “probleem” kunnen worden, waarschuwde president Joko Widodo

De leider van ’s werelds dichtstbevolkte land met een moslimmeerderheid heeft gezegd dat Indonesië zijn afhankelijkheid van buitenlandse betalingssystemen moet verminderen om het risico van een potentieel rampzalige economische gevolgen teniet te doen, mocht het land ooit in het vizier komen van westerse sancties.

Widodo sprak deze week een zakenforum in Jakarta toe en voerde aan dat Indonesië zichzelf moet beschermen tegen geopolitieke verstoringen, daarbij verwijzend naar een sanctieaanval op de Russische financiële sector door de VS, de EU en hun bondgenoten vanwege het conflict in Oekraïne.

“Wees erg voorzichtig. We moeten de sancties onthouden die de VS aan Rusland hebben opgelegd. Visa en Mastercard kunnen een probleem zijn’ Dat zei Widodo woensdag op een bijeenkomst die het gebruik van in Indonesië gemaakte producten en diensten promootte.

Vorig jaar heeft Indonesië een programma voor binnenlandse overheidscreditcards (KKP) uitgerold om transacties tussen de centrale en regionale overheden te vergemakkelijken. “iedereen moet kunnen gebruiken” in eigen land uitgegeven bankpassen, zodat “we kunnen onafhankelijk zijn.”

“Als we onze eigen platforms gebruiken, en iedereen gebruikt ze, van ministeries en lokale besturen tot gemeentebesturen, dan kunnen we veiliger zijn.” Widodo zei, volgens de Jakarta Post.









Het binnenlandse interbancaire systeem van Indonesië, GPN, ondersteunt momenteel alleen lokale debetkaarten en vereist enkele aanpassingen om creditcards en internationale transacties correct te kunnen verwerken, vertelde de uitvoerend directeur van de Indonesische Credit Card Association (AKKI), Steve Marta, zaterdag aan CNBC Indonesia.

Indonesië is een belangrijke economie, gerangschikt op de zevende wereld met $ 4,37 biljoen BBP op basis van koopkrachtpariteit, tussen Rusland en Brazilië.

Moskou rolde zijn eigen nationale kaartsysteem Mir uit kort nadat de VS het land in 2014 voor het eerst met sancties hadden bestookt, en bereidde het interne National Payment Card System (NSPK) voor om soepel alle Visa- en Mastercard-transacties over te nemen als de bedrijven zouden proberen de stekker eruit te trekken .













Vorig jaar, toen Moskou werd getroffen door verdere sancties als reactie op zijn militaire operatie in Oekraïne, stopten internationale betalingssystemen inderdaad met hun diensten, maar lokaal uitgegeven westerse kaarten bleven in het land werken via de NSPK. Hoewel deze kaarten niet langer internationaal kunnen worden gebruikt, zijn hun vervaldata voor onbepaalde tijd verlengd om gebruikers voldoende tijd te geven om comfortabel naar het Mir-systeem te migreren.

Rusland heeft ook zijn eigen financiële berichtensysteem, SPFS, dat de transacties tussen banken zowel binnen als buiten het land verzekert, en fungeert als vervanging voor SWIFT dat veel gesanctioneerde Russische banken blokkeerde.