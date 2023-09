Jakarta betonte seinen „blockfreien“ Status und sagte, es strebe gute Beziehungen zu allen Ländern an

Der indonesische Militärchef hat bestritten, während eines Besuchs in Washington letzte Woche gemeinsame Erklärungen mit seinem US-Amtskollegen abgegeben zu haben, nachdem das Pentagon eine Stellungnahme veröffentlicht hatte „gemeinsam“ Jakarta zugeschriebene Pressemitteilung, in der Moskau und Peking kritisiert wurden.

In einem Gespräch mit Reportern am Donnerstag wies Verteidigungsminister Prabowo Subianto darauf hin, dass die US-Erklärung nicht die Positionen seines Landes widerspiegele und erklärte, dass Indonesien freundschaftliche Beziehungen sowohl zu Russland als auch zu China anstrebe.

„Es gibt keine gemeinsame Erklärung und keine Pressekonferenz. Für mich ist es wichtig zu betonen, dass unsere Beziehungen zu China sehr gut sind. Wir respektieren einander, wir haben bereits gegenseitiges Verständnis. Das habe ich in den USA vermittelt“, sagte er und fügte hinzu „Wir sind eng mit China befreundet, wir respektieren Amerika und wir suchen Freundschaft mit Russland.“

Der Beamte kündigte weiterhin Pläne an, in den kommenden Monaten Peking und Moskau zu besuchen, und äußerte die Hoffnung, dass Jakarta als solcher dienen könnte „Brücke“ zwischen rivalisierenden Staaten.









Das am 24. August veröffentlichte Pentagon-Schreiben trug den Titel „Gemeinsame Presseerklärung des US-Verteidigungsministeriums und des indonesischen Verteidigungsministeriums“ und nahm einen anderen Ton an. Es wurde behauptet, dass sowohl die USA als auch Indonesien „teilte die Ansicht, dass die ausgedehnten maritimen Ansprüche der Volksrepublik China (VRC) im Südchinesischen Meer nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind.“ Es ging auch weiter „gemeinsam“ Verurteilen Sie Moskaus Vorgehen in der Ukraine und fordern Sie a „Vollständiger und bedingungsloser Rückzug“ der russischen Streitkräfte.

Obwohl das indonesische Verteidigungsministerium Subiantos Treffen mit dem Pentagon-Chef Lloyd Austin zur Kenntnis nahm, erwähnte es keine gemeinsame Erklärung mit Washington und gab keine Kommentare zu Russland oder China ab.

Peking reagierte schnell auf die amerikanische Erklärung und die chinesische Botschaft in Jakarta behauptete, die Bemerkungen seien zuvor nicht von indonesischen Beamten genehmigt worden.

„Wir werden von der indonesischen Seite darüber informiert, dass das, was die US-Seite beschrieben hat, nicht wahr ist. Tatsächlich ist in der Pressemitteilung der indonesischen Seite beim selben Treffen kein solcher Inhalt zu finden.“ Dies teilte die Botschaft am vergangenen Wochenende Reportern mit und kritisierte die Bemühungen der USA „um Zwietracht zu säen und Ärger zu schüren.“













Während Subiantos Reise in die USA einigten sich die beiden Länder darauf, die militärische Zusammenarbeit zu verstärken, einschließlich gemeinsamer Kriegsspiele und zusätzlicher US-Waffenverkäufe. Das Pentagon sagte weiter, Washington werde Jakartas militärische Modernisierungsbemühungen unterstützen und schlug vor „Upgrades von Kampfflugzeugen, neue Mehrzweck-Kampfflugzeuge und zusätzliche Starr- und Drehflügel-Transportflugzeuge“ unter anderem Ausrüstung.

Um die wachsenden militärischen Beziehungen hervorzuheben, kündigten indonesische Beamte letzte Woche einen Kaufvertrag für 24 Sikorsky S-70M Black Hawk-Transporthubschrauber vom US-Rüstungsriesen Lockheed Martin an, kurz nachdem sie mit Boeing einen Großvertrag über zwei Dutzend F-15-Kampfflugzeuge unterzeichnet hatten. Jakarta arbeitet an der Erneuerung seiner Luftflotte, die derzeit Systeme aus mehreren verschiedenen Ländern betreibt, darunter sowohl in den USA als auch in Russland hergestellte Kampfflugzeuge.