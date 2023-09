Indonesien forderte am Dienstag den südostasiatischen ASEAN-Block auf, sich nicht in Großmachtstreitigkeiten zu verwickeln, und ging auf Bedenken hinsichtlich Myanmar und der Einheit der Gruppe ein.

Die Staats- und Regierungschefs Südostasiens treffen sich in Jakarta, Indonesien, wobei die Myanmar-Krise und Chinas Durchsetzungsvermögen im Südchinesischen Meer die Hauptdiskussionen sind.

Auf dem Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) betonte der indonesische Präsident Joko Widodo die Notwendigkeit einer relevanten langfristigen Strategie und warnte davor, dass die Region zu einem Schauplatz externer Rivalitäten werde.

„ASEAN hat zugestimmt, kein Stellvertreter irgendeiner Mächte zu sein. Verwandeln Sie unser Schiff nicht in eine Arena für destruktive Rivalität“, sagte Widodo.

Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim schloss sich dieser Meinung an und sagte, der Block müsse sich vor „spaltenden“ Aktionen der Großmächte hüten.

Auf den ASEAN-Gipfel werden später in dieser Woche Gespräche mit Peking, Washington und anderen Mächten auf dem von den ASEAN-Führern ausgerichteten Ostasien-Gipfel folgen, bei dem die USA in Abwesenheit von Präsident Joe Biden durch Vizepräsidentin Kamala Harris vertreten werden.

Die Teilnahme der USA unterstreicht ihre Bemühungen, dem Einfluss Chinas entgegenzuwirken, insbesondere im Südchinesischen Meer, einer wichtigen globalen Handelsroute.

Rivalität zwischen den USA und China und die Herausforderungen der ASEAN

Während Bidens Abwesenheit Fragen zum Engagement der USA aufwirft, hat Harris Washingtons Unterstützung für regionale Verbündete gegen jede Form von Einschüchterung betont.

Dies folgt auf ihre früheren Besuche in Ländern wie Singapur, Vietnam und den Philippinen und bekräftigte die Haltung der USA zu Chinas regionalen Maßnahmen.

Die Rivalität zwischen den beiden Weltmächten hat auch Bruchlinien innerhalb der ASEAN offengelegt. Während Länder wie die Philippinen und Vietnam sich Washington zuneigen, ist Kambodscha eher auf der Linie Pekings.

US-Beamte und Analysten sehen in Pekings Durchsetzungsvermögen in der Region eine Chance für Washington, engere Beziehungen zu seinen Verbündeten aufzubauen.

China, Myanmar auf der Tagesordnung

Die in Jakarta versammelten Staats- und Regierungschefs werden sich vor allem mit dem Einfluss Chinas in der Region und dem Konflikt in Myanmar befassen.

„Die Augen unserer Völker sind auf uns gerichtet, um zu beweisen, dass ASEAN immer noch wichtig ist und zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region beitragen kann“, sagte der indonesische Außenminister Retno Marsudi am Montag.

Die Streitigkeiten um das Südchinesische Meer eskalieren, seit Peking eine Karte veröffentlicht hat, auf der große Teile der Region beansprucht werden.

Malaysia, Vietnam und die Philippinen haben Chinas Kartenansprüche zurückgewiesen.

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung wäre die Stellungnahme zur Lage in Myanmar nach dem Putsch 2021.

Laut der Nachrichtenagentur AFP ergab ein Entwurf eines Kommuniqués, dass es keinen Konsens über Myanmar gebe.

Während Indonesien dafür plädiert, dass die Junta Myanmars an einem zuvor vereinbarten Plan zur Beendigung der Gewalt festhält und die Gespräche wieder aufnimmt, blieben diese Vorstöße aufgrund der mangelnden Kooperation der Junta erfolglos.

Thailands getrennte Auseinandersetzungen mit der Junta und der inhaftierten ehemaligen Führerin Aung San Suu Kyi haben die Spaltungen der ASEAN verschärft.

Was ist ASEAN und welche Bedeutung hat es?

Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) ist ein zwischenstaatliches Gremium, dem zehn südostasiatische Nationen angehören: Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Die Allianz vertritt über 650 Millionen Menschen und verfügt zusammen über die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Der frühere indonesische Außenminister Marty Natalegawa räumte jedoch ein, dass die ASEAN Schwierigkeiten habe, die Staats- und Regierungschefs der Welt davon zu überzeugen, dass sie es verdient, eine zentrale Rolle in der Region zu spielen.

Die ASEAN legt Wert auf Einheit und Nichteinmischung, was nach Ansicht einiger Experten ihre Reaktion auf interne Krisen wie die Situation in Myanmar behindert.

„Todesanzeigen auf ASEAN wurden tatsächlich schon vielfach geschrieben“, sagte Natalegawa am Montag. „Aber irgendwie ist es der ASEAN in all diesen Zeiten gelungen, sich neu zu erfinden und ihre Relevanz erneut zu behaupten.“

