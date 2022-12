Indonesien: Gefängnis wegen Ehebruchs (nd-aktuell.de)

Beim G20-Gipfel präsentierten sich der indonesische Präsident Joko Widodo und seine Frau Iriana Joko Widodo als weltoffene Gastgeber. Nun hat das Parlament ein neues Strafgesetzbuch verabschiedet, das neue, besonders repressive Straftaten einführt. Foto: dpa | Kai Nietfeld

Menschenrechtsorganisationen bezeichnen die Veränderungen als Rückschlag für ein Land, das sich als Gastgeber des G20-Gipfels gerade erst weltoffen gezeigt hat. Tatsächlich wird die Novellierung des Strafgesetzbuches seit Jahren vorbereitet. Indonesien hat die größte muslimische Bevölkerung der Welt: Rund 230 Millionen der rund 280 Millionen Indonesier bekennen sich zum Islam. Islamische Moralprediger konnten ihren Einfluss im Laufe der Jahre deutlich steigern.

Das am Dienstag vom indonesischen Parlament verabschiedete neue Strafgesetzbuch sieht unter anderem vor, dass Paare strafrechtlich verfolgt werden können, wenn sie außerehelichen Sex haben oder vor der Ehe zusammenleben. Ehebruch wird mit 12 Monaten Gefängnis bestraft. Die neuen Gesetze gelten sowohl für indonesische Staatsbürger als auch für Ausländer. Paare können jedoch nur strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie von einem nahen Familienmitglied angezeigt werden.

Einschränkung der Meinungsfreiheit

Es soll weitere neue Strafen für Kritik am Präsidenten oder an Ministern und Regierungsinstitutionen geben. Auch Blasphemie sollte streng bestraft werden. All dies wird die Meinungsfreiheit einschränken und Demonstrationen erschweren. Abtreibung bleibt strafbar; es gibt jedoch Ausnahmen für Frauen mit lebensbedrohlichen Krankheiten und Vergewaltigungen. Auch die Todesstrafe ist noch gesetzlich verankert. Das Strafgesetzbuch soll nach einer dreijährigen Übergangsphase in Kraft treten und kann in dieser Zeit noch vor Gericht gebracht werden

Menschenrechtsorganisationen kritisieren das neue Gesetz. Es sei ein „schwerer Schlag“ für die Menschenrechte, sagte Usman Hamid von Amnesty International in Indonesien. Er befürchtet, dass ein „Klima der Angst“ entsteht. Das Gesetz entspricht nicht internationalen Menschenrechtsstandards, so Human Rights Watch. Der Kodex enthält Artikel, die die Rechte von Frauen, religiösen Minderheiten und Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen verletzen.

Werkzeug gegen politische Feinde

„Die Gefahr repressiver Gesetze besteht nicht darin, dass sie weit verbreitet sind“, sagte Andreas Harsono, Direktor der Indonesien-Abteilung von Human Rights Watch. Die Gefahren liegen in der »punktuellen Umsetzung«. Solche Gesetze ermöglichten es der Polizei, Bestechungsgelder zu erpressen. Beamte könnten die Blasphemie-Artikel auch zum Anlass nehmen, politische Feinde inhaftieren zu lassen. Insgesamt werde mit der Ausweitung des Blasphemiegesetzes die Religionsfreiheit im Land weiter eingeschränkt, so Harsono. Zum Beispiel wird jeder, der einen anderen dazu überredet, „ein Ungläubiger zu werden“, strafrechtlich verfolgt.

Das indonesische Strafgesetzbuch, das auf die niederländische Kolonialzeit zurückgeht, hat mehr als fünf Jahrzehnte gedauert, bis es aktualisiert wurde. Im September 2019 beschloss Präsident Joko Widodo, die Passage aufgrund massiver Straßenproteste zu verschieben. Mit den Neuerungen wird das Leben in Indonesien viel islamischer. Bisher sind nur wenige Regionen, wie die Provinz Aceh im Norden Sumatras, in der das islamische Recht, die Scharia, gilt, dafür bekannt, strikt gegen mutmaßlich unmoralisches Verhalten vorzugehen. 2017 berichteten internationale Medien, dass zwei homosexuelle Männer zu jeweils 85 Peitschenhieben verurteilt worden seien.