Indonesien braucht erdbebensichere Häuser. Sie zu bauen ist eine große Herausforderung

Ein tödliches Erdbeben, das Gebäude in West-Java, Indonesien, in Schutt und Asche legte, hat erneut die Gefahren des Lebens in schlecht gebauten Häusern in einer der seismisch aktivsten Zonen der Erde aufgezeigt.

Seit dem Beben am Montag schlafen Überlebende im Freien oder in Notunterkünften abseits von einsturzgefährdeten Häusern, da Nachbeben Gebäude erschüttern, die bereits durch das Beben der Stärke 5,9, bei dem mindestens 271 Menschen ums Leben kamen, beschädigt wurden.

Die geringe Tiefe des Erdbebens – nur 10 Kilometer (6 Meilen) – erhöhte den Druck auf Strukturen in ganz West-Java, wo laut dem United States Geological Survey (USGS) mehr als eine Million Menschen sehr starken Erschütterungen ausgesetzt waren.

Bei einem Besuch vor Ort am Dienstag versprach der indonesische Präsident Joko Widodo, dass beschädigte Häuser – mehr als 56.000 von ihnen – erdbebensicher wieder aufgebaut würden.

„Die von diesem Erdbeben betroffenen Häuser müssen vom Minister für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau erdbebensichere Baustandards erfüllen“, sagte er. „Diese Erdbeben passieren alle 20 Jahre. Also sollten die Häuser erdbebensicher sein.“

Aber in einem Entwicklungsland, in dem etwa 43 % der Bevölkerung in ländlichen Gebieten in größtenteils unsicheren und schlecht gebauten Häusern leben, bleibt die Aufgabe, erdbebensichere Gebäude zu bauen, eine große Herausforderung.

Laut der Nationalen Agentur für Katastrophenmanagement (BNPB) wurden bis Donnerstag mehr als 61.000 Menschen vertrieben – und Experten sagen, dass der Schaden durch eine angemessene Infrastruktur hätte gemildert werden können.

Indonesien, ein Archipelstaat mit mehr als 270 Millionen Einwohnern, liegt am Feuerring – einem Band um den Pazifischen Ozean, wo die meisten aktiven Vulkane liegen und die meisten Erdbeben auftreten, wenn tektonische Platten gegeneinander drücken und Erschütterungen verursachen.

Von den 271 Menschen, die bei dem Beben am Montag getötet wurden, waren mindestens 100 Kinder, von denen viele in der Schule waren, als das Beben zuschlug. Ein 6-jähriger Junge wurde zwei Tage später lebend aus den Trümmern seines Hauses gezogen, aber viele andere hatten nicht so viel Glück.

Das Beben erschütterte die Fundamente von Gebäuden, wodurch die Betonkonstruktionen einstürzten und Dächer einstürzten. Fotos zeigten zerbrochene Metall-, Holz- und Ziegelreste. Laut dem Gouverneur von West-Java, Ridwan Kamil, wurden die meisten Menschen getötet oder unter Trümmern eingeklemmt. Andere wurden bei Erdrutschen getötet.

Cleo Gaida Salima sagte, als sie von dem Beben hörte, habe sie versucht, ihre Mutter in Cugenang, Cianjur, anzurufen, aber als sie nicht antwortete, beschloss sie, mit dem Motorrad von ihrem Haus in Bandung dorthin zu fahren.

Die Fahrt – rund 65 Kilometer (40 Meilen) – dauert in der Regel weniger als zwei Stunden. Aber da die Straßen durch Erdrutsche vollständig blockiert waren, brauchte sie 24.

„Alle Häuser waren mit Schmutz und Schlamm bedeckt“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie mit ihrer Familie wiedervereint sei, die das Beben überlebt habe.

„Wir haben alle vor Emotionen und Glück geweint“, sagte sie. „Unsere ganze Familie rannte sofort los, um sich zu retten. Das Erdbeben war sehr stark.“

In Indonesien wurden Häuser aufgrund des heißen und feuchten Klimas im Land traditionell aus organischen Baumaterialien wie Holz, Bambus und strohgedeckten Gräsern gebaut.

Diese galten als nachhaltige Häuser und weitgehend langlebig im Falle eines Erdbebens. Laut einer Studie der Architectural Science Association über den Wiederaufbau nach einer Katastrophe in Indonesien aus dem Jahr 2009 veranlassten jedoch die zunehmende Entwaldung und die hohen Holzkosten die Menschen, sich für alternative Materialien zu entscheiden.

Immer mehr Häuser wurden aus Backstein und Beton gebaut, und obwohl die Fassade modern aussah, wurde die Konstruktion darunter schlecht zusammengehalten, so die Studie.

Darüber hinaus machen die geringe Betonqualität und die schlechte Stahlbewehrung diese Strukturen zunehmend anfälliger für den Einsturz während eines Bebens – während sie aufgrund des Gewichts der Materialien maximale Verletzungen verursachen, heißt es in dem Bericht.

Erdbebensichere Strukturen sollen Gebäude vor dem Einsturz schützen und können auf zwei Arten funktionieren: indem sie Gebäude stärker machen oder indem sie sie flexibler machen, sodass sie über dem schwankenden Boden schwanken und gleiten, anstatt zu bröckeln.

Architekten entwickeln diese Technologie seit Jahrzehnten, und Ingenieure passen häufig Materialien und Techniken lokal an die Region an.

Architekt Martijn Schildkamp, ​​Gründer und Direktor von Smart Shelter Consultancy, sagte, sein Unternehmen habe sieben Jahre vor einem großen Beben beim Bau von etwa 20 Schulen im erdbebengefährdeten Pokhara in der Zentralregion Nepals geholfen.

Als das Beben 2015 zuschlug, kamen mehr als 8.000 Menschen ums Leben, aber die Schulen, die mit traditionellen Techniken und Materialien aus der Landschaft wie Bruchsteinmauerwerk errichtet wurden, bröckelten nicht.

„Unsere Schulen sind nicht zusammengebrochen“, sagte er. „Sie erlitten nur einen kosmetischen Schaden.“

Er sagte, dass in entwickelten Ländern wie Japan Wissen, Infrastruktur und Geld leicht verfügbar sind, um erdbebensichere Gebäude zu bauen, aber die hohen Kosten für den Bau solcher Strukturen machen es in Entwicklungsländern schwieriger.

In Nepal bauen viele Menschen ihre Häuser mit Lehmmörtel, der sehr spröde ist, sagte Schildkamp. „Wenn es komplett unbewehrt ist, gibt es keine zusätzliche Verstärkung im Gebäude. Das wird sehr leicht zusammenbrechen“, sagte er.

Schildkamps Team verwendete Zementmörtel und fügte horizontale Bewehrungsstangen in die Struktur ein, um sie zu verstärken, anstatt vertikale.

Bauvorschriften sollten die Verbreitung von schlampig gebauten Strukturen verhindern, aber in einigen Ländern wird von den Regierungen nicht genug getan, um die Regeln durchzusetzen, sagte Schildkamp.

„Wir brauchen Wissen und Strategie in diesen Ländern. Und wir brauchen Regierungen, um diese Bauvorschriften verbindlich vorzuschreiben“, sagte er.

In West-Java schwindet die Hoffnung, noch mehr Menschen lebend aus den Trümmern des Bebens zu ziehen.

Auch Nachbeben erschweren die Bemühungen, und die Bewohner leben jetzt in Angst, dass die nächste Katastrophe ihre instabilen Häuser erneut zum Einsturz bringen könnte.

Während Präsident Widodo sagte, die Regierung würde Eigentümern stark beschädigter Häuser eine Entschädigung von jeweils bis zu 3.200 US-Dollar gewähren, verloren viele Familien in Cianjur alles. Und jetzt stehen sie vor der fast unmöglichen Aufgabe des Wiederaufbaus.