Indizes im Minus: Der Wall Street fehlt der Schwung

Immer wieder die Zinspolitik. An den US-Börsen gehen die Spekulationen über die nächste Zinserhöhung der Fed weiter. Aber das reicht nicht mehr als Treibstoff. Wirtschaftsdaten verpuffen und so kassieren einige Trader ab.

Die US-Börsen beendeten die Woche mit leichten Verlusten. Die Zinspolitik der US-Notenbank stand weiterhin im Fokus. Des Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent niedriger bei 33.554 Punkten. Der breitere S&P500 0,8 Prozent niedriger gehandelt. Für die Nasdaq-Composite ging um 1,5 Prozent zurück. Mit dem Raketeneinschlag im Nato-Land Polen rückte erneut der Ukraine-Krieg in den Fokus. Vor allem aber unterstützten weiterhin die Hoffnungen auf eine moderatere Zinserhöhung durch die US-Notenbank – die am Vortag noch einmal von den Erzeugerpreisen befeuert wurde.

S&P500 3.969,22

Die Vorsitzende der US-Notenbank von San Francisco, Mary Daly, sieht die Zinsen weiter steigen. Der Zinssatz der Fed muss möglicherweise über 5 Prozent steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Ein Zinssatz zwischen 4,75 Prozent und 5,25 Prozent sei „ein vernünftiges Niveau, über das man nachdenken sollte“, sagte sie gegenüber CNBC. Daly fügte hinzu, dass die Zentralbank plane, die Zinssätze hoch zu halten, bis es Fortschritte bei der Inflation gebe.

Die US-Einzelhandelsdaten lösten keine große Reaktion aus. Diese stiegen im Oktober um 1,3 Prozent und damit etwas stärker als erwartet. Unterdessen fielen die Importpreise im Oktober um 0,2 Prozent, weniger als prognostiziert. Die Daten sollten keine Marktneubewertung des wahrscheinlichen US-Zinspfads auslösen, hieß es.

Die Industrieproduktion fiel für den Monat Oktober um 0,1 Prozent, während Analysten einen ähnlichen Anstieg erwartet hatten. Zudem wurde der Vormonat nach unten revidiert. Die Vorräte stiegen im September um 0,4 Prozent, etwas weniger als erwartet.

Die Ölpreise geben aufgrund von Nachfragesorgen leicht nach

Auf dem Devisenmarkt gab die Dollar etwas nach. Der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Der Dollar wurde weiter durch die Aussicht auf ein langsameres Tempo der bevorstehenden Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belastet.

das Ölpreise mit Anklage aufgetaucht. Brent-Rohöl fiel um 1,2 Prozent und WTI fiel um 1,9 Prozent. „Die OPEC hat ihre Prognosen für das Nachfragewachstum in den Jahren 2022 und 2023 in ihrem Monatsbericht um 100.000 Barrel pro Tag gesenkt, hauptsächlich aufgrund der geringeren chinesischen Nachfrage“, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Dies trotz der Möglichkeit, dass China bald weitere Corona-Beschränkungen lockern könnte. Die Rohölvorräte in den USA sind derweil in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen.

Bei der Anleihemarkt Die Renditen fielen und verlängerten die Verluste vom Vortag. Die 10-jährige Rendite fiel um 9,0 Basispunkte auf 3,68 Prozent. Des Goldpreis war nach den Zuwächsen vom Vortag etwas leichter. Der Preis der Feinunze lag um 0,3 Prozent niedriger.

Die Aktie des US-Händlers Ziel 13,1 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal deutlich weniger als erwartet verdient hatte und für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang prognostizierte.

Der Halbleiterhersteller Mikrometer (minus 6,7 Prozent) reduziert seine DRAM- und NAND-Wafer-Produktion deutlich. Der Konzern geht davon aus, dass die Produktion im laufenden Quartal rund 20 Prozent niedriger ausfallen wird als im Vorquartal. Zur Begründung verwies Micron auf das aktuelle Marktumfeld, das von rückläufiger Nachfrage geprägt sei, und kündigte an, die Kapitalkosten weiter senken zu wollen.

Amazonas (minus 1,8 Prozent) entlassene Mitarbeiter in der Verwaltung. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen Kosten sparen. Die Gruppe nannte keine Zahl, aber eine Quelle sagte, dass rund 10.000 Stellen abgebaut werden könnten, unter anderem im kaufmännischen, technischen Ausrüstungs- und Personalgeschäft.