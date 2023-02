Indisches Konzernimperium: Adani erleidet 100-Milliarden-Crash

Stand: 02.02.2023 12:48 Uhr

Der indische Unternehmer Gautam Adani ist einer der reichsten Menschen der Welt. Gegen ihn werden nun schwere Vorwürfe erhoben. Ein geplanter Börsengang wurde vorerst abgesagt, die Aktien befinden sich im freien Fall.

Von Charlotte Horn, ARD-Studio Neu-Delhi

Bei den Feierlichkeiten Anfang dieser Woche in der israelischen Hafenstadt Haifa genoss Gautam Adani sichtlich die Aufmerksamkeit. Eine Tochtergesellschaft der Adani-Gruppe hat gerade eine Mehrheitsbeteiligung am größten Hafen des Landes erworben. Adani kündigt in seiner Rede die „richtigen Investitionen“ an: „Und ich verspreche Ihnen, dass wir in den kommenden Jahren die Skyline, die wir um uns herum sehen, verändern werden.“ Die aktuellen Vorwürfe gegen ihn zeigte der indische Milliardär bei dem Termin in Israel nicht. Und die Vorwürfe sind heftig: Marktmanipulation, Intransparenz und Bilanzbetrug.



Zweifel am Vermögen

Der indische Milliardär führt die Adani Group, ein multinationales Firmenimperium, das in vielen Bereichen – auch im Auftrag der indischen Regierung – sehr einflussreich investiert: in die Energieversorgung, den Kohlebergbau, den Flughafenbetrieb und die Medien. Eine US-Investmentgesellschaft mit dem für deutsche Ohren ungewöhnlichen Namen Hindenburg Research hat nun einen Bericht veröffentlicht. Darin äußern die Analysten Zweifel an der Vermögenslage der indischen Unternehmensgruppe. Auch von Scheinfirmen in Steueroasen ist die Rede.

Die Adani Group weist die Vorwürfe zurück und spricht von rechtlichen Schritten gegen das New Yorker Unternehmen. CFO Jugeshinder Singh äußerte sich in einem veröffentlichten Video-Statement empört. Auf dem Bild neben ihm: die indische Flagge. „Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts verrät eindeutig eine dreiste, böswillige Absicht“, sagte Singh. „Mit dem primären Ziel, den bevorstehenden Börsengang von Adani Enterprises zu schädigen – den größten Börsengang, der jemals in Indien stattgefunden hat.“

Börsengang kurzfristig abgesagt

Adani gilt als enger Weggefährte von Indiens Premierminister Narendra Modi. Er interpretiert den Bericht aus den USA als gezielten Angriff – auch auf die indische Wirtschaft. Beim geplanten Börsengang der Adani-Gruppe geht es um eine zweistellige Milliardensumme. Doch dann die Überraschung gestern Abend: Der Milliardär zog den Börsengang zurück und verwies in einem Videostatement auf die Kursschwankungen am Markt.

„Unser Vorstand war fest davon überzeugt, dass es moralisch falsch gewesen wäre, mit dem Börsengang fortzufahren“, sagte Adani. „Während meiner bescheidenen Reise von mehr als vier Jahrzehnten als Unternehmer hatte ich das Glück, überwältigende Unterstützung von unseren Aktionären, insbesondere der Investment-Community, zu erhalten.“

Panikverkäufe an der Börse

Adanis Unternehmensgruppe hat durch den Absturz mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert verloren. Die Aktien fielen um etwa 30 Prozent. Vor allem in Indien führte der Bericht zu Panikverkäufen.

Auch der indische Analyst Arun Kejriwal sieht in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP klare Berechnungen hinter der US-Analyse. „Das Ziel ist es, Panik zu schüren und damit Geld zu verdienen. Ich glaube, dass sie das aus Eigennutz getan haben und nicht im Interesse der Aktionäre im Allgemeinen“, sagte der Marktbeobachter.

„Atemberaubende“ Vorwürfe

Ökonom Arun Kumar hingegen sieht Substanz hinter den Vorwürfen. Er spricht von Vetternwirtschaft. Es sei in Indien durchaus üblich, „dass man Verbindungen zu den Machthabern hat und sie nutzt, um Kredite zu bekommen, und man nutzt sie auch, um die Anteile seines Unternehmens an der Börse zu erhöhen, durch Insiderhandel und verschiedene andere Dinge“, sagte der Ökonom . „Aber was die Adanis geleistet haben, ist atemberaubend.“

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in dieser Woche vor der Indian Stock Exchange in Mumbai zeigten sich Aktienhändler unbeeindruckt von der anhaltenden Talfahrt der Adani-Aktien. Adani ist laut Händlern eine „sehr mächtige Person und er ist sehr schlau“. „Deshalb können wir nicht sagen, dass die Auswirkungen auf den Aktienmarkt langfristig sein werden. Es ist möglich, dass es sich nur um einen kurzlebigen negativen Trend handelt.“