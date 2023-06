Indischer Hustensaft tötet in Afrika 70 Kinder. Wie passeert dat?

Die Hälfte aller Generika in Afrika komt voort uit If, der „Apotheke der Welt“. Dus ook de giftige Hustensirup. Ein Vater in Gambia zo na Antworten.

Ebrima Sagnia kauert am Grab seines Sohnes, er is een streicht über aufgeschüttete Erde, das Grab is zo kurz wie der Körper des Kindes, das darin liegt. Sagnia heeft gevorgeschlagen, hierherzukommen, auf den Friedhof in der Stadt Serrekunda, auf dem Sträucher en Termitenhügel zischen schmucklosen Gräbern wachsen. Jenes von Ebrima Sagnias Sohn ist mit einer Table markiert, da steht weiss auf schwarzem Grund: «Lamin Sagnia 2. okt. 2018 – 13 sept. 2022».