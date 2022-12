Indische und chinesische Truppen stoßen an der umstrittenen Grenze zusammen

Neu-Delhi

CNN

—



Indische und chinesische Truppen sind an ihrer umstrittenen Himalaya-Grenze zusammengestoßen, der erste bekannte Zwischenfall zwischen den beiden asiatischen Atommächten seit fast zwei Jahren.

In einer Erklärung sagte das indische Verteidigungsministerium, Soldaten beider Seiten hätten sich bei dem Duell, das am Freitag im Tawang-Sektor in Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens stattfand, einer abgelegenen, unwirtlichen Region, die an Südchina grenzt, leichte Verletzungen zugezogen.

Die 2.100 Meilen (3.379 Kilometer) lange umstrittene Grenze ist seit langem die Quelle der Spannungen zwischen Neu-Delhi und Peking, wobei die Spannungen im Juni 2020 stark eskalierten, als Nahkämpfe zwischen den beiden Seiten zum Tod von mindestens führten 20 indische und vier chinesische Soldaten in Aksai Chin-Ladakh.

Bei dem jüngsten Vorfall „kontaktierten“ Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) die Linie der tatsächlichen Kontrolle (LAC) – die De-facto-Grenze – die von Truppen der indischen Armee „fest und entschlossen“ bekämpft wurde, so der Inder Erklärung des Verteidigungsministeriums, erhalten von CNN.

Beide Seiten hätten sich „sofort aus dem Gebiet zurückgezogen“, und die jeweiligen Kommandeure der Länder hielten dort ein Flaggentreffen ab, um die Angelegenheit „in Übereinstimmung mit strukturierten Mechanismen zur Wiederherstellung von Frieden und Ruhe“ zu erörtern, heißt es in der Erklärung. China hat den Vorfall noch nicht offiziell kommentiert.

Letzte Woche vor dem Gefecht sprach der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar mit Parlamentsabgeordneten und sagte, Indien habe „diplomatisch“ gegenüber China „sehr deutlich“ gemacht, dass sie „Versuche, die LAC einseitig zu ändern“, „nicht tolerieren werden“.

„Und solange sie dies weiterhin versuchen und Kräfte aufgebaut haben, die unserer Meinung nach in den Grenzgebieten ein ernsthaftes Problem darstellen, ist unsere Beziehung nicht normal“, sagte Jaishankar als Antwort auf a Frage zu den chinesisch-indischen Beziehungen und fügte hinzu, dass die Militärkommandeure „sich weiterhin gegenseitig engagieren“.

Indien und China zogen 1962 um ihre Grenzregionen in den Krieg und gründeten schließlich das LAC. Aber die beiden Länder sind sich über den genauen Standort nicht einig und werfen dem anderen regelmäßig vor, ihn zu überschreiten oder zu versuchen, ihr Territorium zu erweitern. In den Jahren danach, darunter erst 2021, gab es laut einer damaligen Erklärung der indischen Armee eine Reihe von meist nicht tödlichen Auseinandersetzungen um die Position der Grenze.

Im September teilte die indische Regierung mit, dass indische und chinesische Truppen damit begonnen hätten, sich aus dem Grenzgebiet Gogra-Hotsprings im westlichen Himalaya zurückzuziehen, zwei Jahre nachdem die diplomatischen Beziehungen durch Zusammenstöße an der Grenze belastet worden waren.

Diese Erklärung erfolgte vor einem regionalen Gipfeltreffen in Usbekistan, an dem sowohl der indische Premierminister Narendra Modi als auch der chinesische Staatschef Xi Jinping teilnahmen.

Die Aktivitäten in der Region werden von beiden Seiten weiterhin genau beobachtet.

Am 30. November kritisierte das chinesische Außenministerium gemeinsame Höhenübungen zwischen US-amerikanischen und indischen Truppen im nordindischen Uttarakhand und sagte, dass die Übungen „nicht dazu beigetragen hätten, bilaterales Vertrauen aufzubauen“ und dass Peking seine Besorgnis gegenüber Neu-Delhi zum Ausdruck gebracht habe.

China ist in den letzten Jahren misstrauisch gegenüber Indiens Beziehungen zu den Vereinigten Staaten geworden, da die Beziehungen zwischen China und den USA krater geworden sind und der Quad-Sicherheitsdialog, der Indien, die USA und die amerikanischen Verbündeten Japan und Australien umfasst, aktiver geworden ist.

Modi und der chinesische Staatschef Xi trafen sich zuletzt letzten Monat auf dem Gipfel der Gruppe der 20 (G20) in Bali, wo sich die beiden die Hand schüttelten, aber kein bilaterales Treffen hatten.